SUV híbrido enchufable vs. naftero: cuánto se ahorra en tres años de uso en la Argentina

Durante años la principal barrera de los vehículos electrificados era el precio de acceso. Las versiones híbridas, híbridas enchufables o eléctricas solían exigir un desembolso inicial mayor que el de un modelo equivalente equipado con motor naftero, por lo que el ahorro en combustible terminaba amortizándose recién después de varios años de uso y no era una ventaja tan clara.

Sin embargo, el avance de la tecnología a nivel mundial y la llegada de múltiples modelos al mercado argentino con estos tipos de motorización, con un impulso clave del cupo de electrificados, comenzó a alterar esa lógica. Uno de los casos más recientes es el del Changan CS55 Plus PHEV, un SUV híbrido enchufable del segmento C que desembarcó con un precio de US$32.000.

Tomando una cotización de $1460 por dólar, el modelo queda en torno a los $46.720.000, por debajo de los $51.918.000 que cuesta actualmente un Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT, una de las referencias históricas del segmento por lo que se lo tomará como punto de comparación. La diferencia inicial marca que el modelo chino arranca con una ventaja cercana a los $5,2 millones.

El Toyota Corolla Cross es uno de los modelos referencia de su segmento

Para esta comparación se tomó como referencia un uso de 15.000 kilómetros anuales, equivalente a 45.000 kilómetros recorridos en tres años, y un precio de la nafta premium de $2043 por litro en estaciones YPF de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante una prueba de este medio realizada con el Changan CS55 Plus PHEV, el SUV registró un consumo mixto real de 6,6 litros cada 100 kilómetros sin aplicar técnicas de conducción orientadas a reducir el gasto de combustible. En esas condiciones, la autonomía total observada se ubicó cerca de los 870 kilómetros, uno de los principales argumentos del modelo.

El Changan CS55 Plus PHEV registró un consumo mixto real de 6,6 litros cada 100 kilómetros

El Corolla Cross XLI, por su parte, utiliza el conocido motor naftero 2.0 de 171 CV asociado a una transmisión CVT. En condiciones reales de uso, el consumo mixto se ubica alrededor de los 8 litros cada 100 kilómetros.

Para recorrer 45.000 kilómetros, el Changan necesitaría aproximadamente 2970 litros de combustible. A valores actuales, eso representa un gasto de $6.067.710. El Toyota requeriría unos 3600 litros para cubrir la misma distancia, lo que implica un desembolso de $7.354.800. La diferencia alcanza los $1.287.090 a favor del SUV híbrido enchufable, a pesar de que se deben sumar los costos de carga de la batería del modelo chino.

Dicho de otro modo, durante tres años de uso el modelo japonés consumiría unos 630 litros más de combustible que el Changan. A precios actuales de surtidor, ese excedente equivale a casi $1,3 millones.

El Corolla Cross XLI, en condiciones reales de uso, mostró un consumo mixto que se ubica alrededor de los 8 litros cada 100 kilómetros

Entre el menor precio de adquisición y el ahorro en combustible, el propietario del CS55 Plus PHEV podría terminar gastando aproximadamente $6,5 millones menos que quien opte por un Corolla Cross XLI durante los primeros tres años de uso.

A la diferencia en el gasto de combustible se suma otro factor de peso para los propietarios es el impuesto a las patentes. En el primer año, el Toyota Corolla Cross XLI utilizado para esta comparación tiene una valuación fiscal de $46.161.000 y debe afrontar un impuesto anual de $1.878.753 en la Ciudad de Buenos Aires.

El Changan CS55 Plus PHEV, gracias al régimen de beneficios vigente para los vehículos híbridos en la Ciudad de Buenos Aires, no paga patente durante los dos primeros años, al no superar una valuación fiscal de $91.150.000. Luego accede a una reducción progresiva hasta comenzar a tributar el impuesto completo recién a partir del sexto año.

El Changan CS55 Plus PHEV no paga patente durante los dos primeros años en CABA

Pero más allá de los números, ambos modelos representan filosofías distintas. El Toyota apuesta por una mecánica simple, conocida y con una amplia red de servicio posventa respaldada por una de las marcas con mejor reputación del mercado local.

Esa trayectoria también tiene impacto en el valor de reventa. Históricamente, los modelos de la compañía japonesa se ubicaron entre los vehículos que mejor conservan su valor en el mercado de usados, una característica que suele ser especialmente valorada por quienes planean renovar el vehículo después de algunos años de uso.

La disponibilidad de repuestos y la cobertura de talleres oficiales también juegan a favor de la marca japonesa. Con décadas de presencia en la Argentina y una red consolidada en todo el país, el acceso a piezas de mantenimiento y reparación suele ser más sencillo y previsible para el usuario.

El Changan, en cambio, pone el foco en la electrificación y una nueva propuesta apoyada en una mayor autonomía y una relación precio-producto que busca desafiar a los referentes tradicionales del segmento.

El nuevo Changan CS55 Plus

Ficha técnica comparada

Changan CS55 Plus PHEV

Precio: US$32.000 (aprox. $46.720.000)

Potencia combinada: 215 CV

Torque combinado: 330 Nm

Peso: 1790 kg

Capacidad del tanque: 55 litros

Batería: 18,4 kWh

Consumo mixto registrado: 6,6 l/100 km

Autonomía observada: 870 km

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT