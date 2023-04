SUV usados: a cuánto se venden los modelos más vendidos

escuchar

En un mercado tan distorsionado como lo es el de los 0km, muchas personas buscan refugio en el universo de los autos usados. El segmento SUV viene creciendo en el último tiempo y se convirtió en uno de los más destacados del país, por debajo de las pickups que siguen liderando frente al resto. No obstante, en el trato con un concesionario de modelos nuevos aparecen problemas tales como demoras en las entregas y sobreprecios, dos factores que ahuyentan a varios compradores.

Ellos, en la búsqueda por la compra de un vehículo, intentan explorar los usados para encontrar, al menos, una pronta entrega. Eso deriva que, en muchos casos, los precios de los seminuevos superen a los sin estrenar por una relación de oferta-demanda y la dificultad de encontrar un valor de referencia en los mercados tradicionales. Con todo esto en mano, LA NACION confeccionó una lista amparada por los valores publicados por la Cámara del Comercio Automotor (CCA) actualizados de cara a abril con los SUV más vendidos y sus precios de referencia en el mercado de usados.

1. Chevrolet Tracker

Durante marzo, el SUV de la firma estadounidense se vendió por $6.018.900 en su versión entrada de gama. Si se exploran un poco las ventas de usados en agencias, es factible encontrar una opción por $3.413.000 si se buscan modelos de 2013, de la anterior generación.

Chevrolet Tracker

2. Toyota Corolla Cross

Es el segundo modelo más vendido si nos centráramos en los patentamientos de enero y febrero y su precio, uno de lo más elevados. No obstante, a raíz de la alta demanda de este vehículo y la dificultad de conseguirlo en el corto-mediano plazo en un concesionario (con listas de espera hasta 2024), no hay versiones usadas más baratas que el precio sugerido por Toyota para sus 0km. En marzo, de manera oficial se publicó a $8.214.000 para la versión XLI 2.0 mientras que esa misma unidad, pero fabricada en 2021, no baja de los $8.269.000.

Toyota Corolla Cross

3. Volkswagen Taos

Otro de los modelos altamente demandados. Sin embargo, la realidad que ocurre con muchos concesionarios es que hay una notoria diferencia entre el valor publicado por la automotriz y el sobreprecio que se pide. Es por eso que las alternativas usadas -donde no hay que poner ningún extra salvo el precio convenido- toman mucha relevancia. En este caso, son $9.834.600 el valor sugerido para un Taos Comfortline -entrada de gama- y $9.386.000 para uno de iguales características pero usado y fabricado en 2021, el año en el que arrancó su producción en el país.

Volkswagen Taos

4. Jeep Renegade

Es el caso de uno de los pocos modelos de Jeep, firma que opera bajo el ala del grupo Stellantis, que se publican en pesos argentinos en el mercado 0km. En lo que refiere a los usados, la versión Sport 1.8L se puede conseguir a $4.711.000 mientras que, en un concesionario, ronda los $5.944.400 a estrenar. Se produce desde 2015 en Brasil, lo cual aporta un mayor volumen al mercado de usados.

Jeep Renegade

5. Toyota SW4

El SUV de la firma nipona es el más caro en el mercado de 0km. Publicado a $18.244.000 no solo sigue con alta demanda sino que es alcanzado por la segunda escala del impuesto al lujo. En el mercado de usados, hay opciones para todos los gustos. Se pueden conseguir versiones del año 2009 por $6.289.000 y hasta más modernas, fabricadas en 2021, por sumas cercanas a los $17 millones. Amplio rango para quienes busquen este vehículo.

Toyota SW4

6. Volkswagen Nivus

El caso del Nivus es uno de los tantos donde la versión 0km se sugiere más barata que la usada. Según la automotriz, el precio sugerido es de $5.859.900 para la versión Comfortline mientras que si se busca el SUV usado, las opciones de 2020 no bajan de $6.689.000. De ahí, el valor solo sube.

Volkswagen Nivus

7. Ford EcoSport

Quizás uno de los modelos con mayor variedad en el mercado de autos usados. Si bien el remanente de su versión 0km (se dejó de producir en el mundo en 2022) se vende desde $5.670.000 (SE 1.5L Dragon), se puede conseguir opciones fabricadas en 2009 a $2.089.000. En cambio, si se busca algo un poco más nuevo dentro de la gama, están las alternativas Kinect Design Attraction cuya variante más barata es de 2012 y cuesta $2.866.000.

Ford EcoSport

8. Renault Stepway

Lo que ocurre con el crossover de Renault es que la versión Zen como es conocida hoy solo existe desde 2019. Entonces, tratar de seguirle el ritmo a las novedades lanzadas por la marca del rombo implica buscar un modelo que se haya fabricado de ese año en adelante y cuyo valor no baja de los $4.066.000 (un millón menos que la versión 0km, que se vende a $5.136.700). Si no, hay opciones más antiguas que arrancan en $1.840.000 como la Confort fabricada en 2009.

Renault Stepway

9. Nissan Kicks

Solo se venden cuatro modelos del Nissan Kicks por debajo de su valor de venta 0km: el Advance 2017 y 2018, SUVs que rondan los $5.6 millones y el Advance CVT fabricado en los mismos años que no bajan de $5.9 millones en promedio. Las demás versiones superan al 0km (se vende por $5.720.700) y no bajan de los $6 millones.

El nuevo Nissan Kicks Prensa Nissan

10. Renault Duster

Con este auto hay, al igual que con el modelo de Ford, versiones para todos los bolsillos, dado que es un vehículo con historia. El que lo quiere 0km, tiene que pensar en un presupuesto que arranca en $6.439.800; los que buscan un usado pueden barajar modelos fabricados en 2011 (de la primera generación) que arrancan en $2.452.000 o bien buscar un Intens CVT fabricado en 2021 que ya escala a $6.674.000.

Renault Duster

11. Citroën C4 Cactus

Uno de los más buscados dentro de la cartera de Citroën y con precios similares tanto nuevos como usados. La versión Feel -entrada de gama- se vende 0km a $5.778.500 y las versiones de 2018 de esa misma gama arrancan en $4.509.000. Ahora bien, hay otras opciones que suben un poco de valor pero hay que mirar lo fabricado en 2017 donde los precios rondan los $4.672.000.

Citroën C4 Cactus Pedro Bicudo

12. Peugeot 2008

El SUV de la firma francesa se puede conseguir nuevo por $5.857.100 si es que se mira la versión Feline 1.6 AM23. En cuanto a usados, se tiene que contemplar el siguiente desglose. La versión usada más barata es la Active 1.6 de 2016 que cuesta $3.434.000; la versión Feline recién aparece para modelos del 2018 en adelante y no baja de $4 millones. Si lo que se busca es caja Tiptronic, ahí sí se pueden encontrar modelos más antigüos pero sin muchas diferencias de precios respecto a lo demás.

Peugeot 2008 PEDRO BICUDO

LA NACION

Temas AutosSUV