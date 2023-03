Autos 0km: qué está pasando con los sobreprecios y las demoras en las entregas

escuchar

El mercado de autos nuevos en la Argentina está complicado casi tanto como en el resto del mundo. Y es que la industria vive momentos de cambio que se suman a una dificultad para satisfacer la demanda internacional como consecuencia de la escasez de componentes. A todo esto hay que sumarle el factor argentino: un dólar que se dispara, dificultades para importar unidades y una fuerte presión tributaria. Un escenario que dificulta al extremo la adquisición de modelos nuevos por parte de los potenciales clientes.

Con una inflación que ya superó el 100% interanual, los precios de los autos sufren incrementos mensuales que en 2022 rondaron entre 5 y 7%. Además, el mercado enfrenta otro efecto distorsivo, las escalas del impuesto interno a los autos (o “impuesto al lujo”), que generan como resultado el “topeo” de modelos al mismo valor en las listas oficiales pese a tener distinto nivel de equipamiento. Con todo esto en la mano, LA NACION recorrió concesionarios de la ciudad de Buenos Aires para constatar qué es lo que ocurre cuando se quiere comprar un auto 0km.

Desde septiembre último, General Motors empezó a producir en el país el SUV Chevrolet Tracker, que se transformó en el más vendido de su segmento en lo que va del año (lleva acumulados 2396 patentamientos). En el concesionario de la marca visitado, el modelo tenía disponibilidad para entrega inmediata. Eso sí, la advertencia es clara y concisa: “Si lo querés, te lo tenés que llevar ahora”. El problema, sin embargo, es el sobreprecio. En la web oficial de Chevrolet, figura a $6.018.900 en su versión manual y $6.132.900 para la automática versus los $7.100.000 y $7.650.000 que piden en el concesionario.

Por el propio modelo de negocios, las automotrices no venden en forma directa sus autos ni ejercen un control sobre los precios de los concesionarios, sino que se limitan a publicar listas con montos “sugeridos”.

El Chevrolet Tracker es uno de los modelos más buscados del segmento SUV en Argentina

La historia del sobreprecio se repite en un concesionario Fiat. El precio pedido por un Cronos entrada de gama (versión Like) es de $5.550.000 versus un precio de lista de $4.705.800, casi un 20% más. El Cronos se fabrica en Córdoba y lidera las ventas en el mercado local desde hace dos años.

El contraste se acentúa para el SUV Pulse, que se ofrece por $7.850.000, cuando el precio de lista que figura en la web es de $5.688.100. Aquí, sin embargo, lo más llamativo es el estatus de disponibilidad de los autos. “Hoy tengo, mañana no sé”, confesaron en el concesionario visitado.

Fiat Cronos Precision MY2023

“No hay”

Del otro lado de la vereda está Toyota, la marca que lideró el mercado en 2021 y 2022. Al consultar por un Yaris Hatchback (acumula 1850 patentamientos en lo que va de 2023), la respuesta varió en materia de precios en dos concesionarios diferentes: mientras que en uno respetaron los valores sugeridos en la web, en otro pidieron un sobreprecio de hasta dos millones. Así, en el mercado actual -y pagando al contado- un Yaris 0km entrada de gama puede valer $4.703.000 o $6.524.000, dependiendo del lugar elegido.

En cuanto a la disponibilidad, la respuesta fue igual de desalentadora. Ninguno de los concesionarios visitados cuenta con stock, ni de Yaris ni de Etios (ambos, provenientes de Brasil), entre otros modelos de los cuales carecen. Del Yaris manual pudieron decir que se esperan entradas para mayo y julio, aunque para la versión automática el panorama es aún más incierto. “No puedo cerrar precio del Yaris automático porque no hay y no sé cuándo va a haber”, señalaron.

Para acceder al modelo hay que depositar una reserva de $100.000 (monto después descontado del total final).

Toyota Yaris, uno de los modelos que llega de Brasil y tiene demora en la entrega

Los dos casilleros -el de las demoras y los sobreprecios- también son llenados en un concesionario Volkswagen. Para comprar un crossover Nivus, por ejemplo -que en el sitio web oficial de la automotriz alemana figura por un valor de $5.859.900 en su versión entrada de gama-, el sobreprecio es de más de $2 millones con pago al contado, más de un 30%. Sin embargo, a la hora de establecer un plazo de entrega, el miedo a comprometerse con fechas es total.

La mueca de “la cosa es así y no tiene solución” se repite una y otra vez en las caras de los vendedores que explican que, por falta de stock, incluso cuando el cliente estuviera dispuesto a pagar el monto total (con sobreprecio incluido), tendría que esperar meses –aunque no se sabe bien cuántos- para sentarse en el vehículo.

“La cosa está complicada”, cuenta un oficial de ventas 0km de Volkswagen. “Hoy no hay stock y la verdad no sabemos bien cuándo van a entrar más unidades del Nivus”, amplía. El Nivus, como el T-Cross y el Polo, llegan de Brasil.

Volkswagen Nivus, con entrega incierta en el concesionario visitado

La misma fuente reveló que la escasez de modelos es una realidad generalizada en los concesionarios del país, y como ocurre cuando hay faltantes, los precios suben. “Muchas concesionarias te piden una seña, una parte del pago total, o hasta el pago completo de una, vendiéndote la ilusión de que en tres meses te dan el auto”, dice. “Sin embargo, lo único que te dan en tres meses –y muchas veces más- es la plata que pagaste, desvalorizada”, disparó.

En definitiva, para alguien que quiere un auto en el corto plazo las opciones son muy limitadas. A la fórmula del sobreprecio y la demora se agrega ahora el empinamiento de la inflación. Los precios de hoy lejos están de ser una referencia y la incertidumbre de cuál será el monto al momento de acceder al 0km es total. En el caso del Nivus, entre el aumento propio de la inflación y los sobreprecios que se están pidiendo, el próximo mes puede llegar a los $10 millones, advierte el vendedor del concesionario.

“El panorama es así para todos”, concluyó. “La única diferencia está en cómo cada uno decide operar”.

