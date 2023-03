Pick ups: RAM se adapta a los nuevos tiempos para darle pelea a las líderes

escuchar

Los cambios, transformaciones, inicios o reinicios de etapas, siempre repercuten en un sacudón. Ese tan mentado “patear el tablero” supone un cimbronazo. Pasó y pasa en todo orden de la vida. Un ejemplo válido en el plano cultural se remonta al movimiento “New Wave” que -entre finales de la década del 70 y mediados de los 80′s- marcó un cambio de paradigma en el modo de concebir, difundir y disfrutar la música, a partir de la reinvención y fusión de diferentes estilos. Fue uno de los grandes primeros indicios de la globalización, cuando recién una tal Internet empezaba a asomar.

El concepto se universalizó cuando nadie o muy pocos podían imaginar –incluso aceptar- la posibilidad de fusión entre géneros disímiles para que convivan y proliferen en una moda. Conocido también como “Post Punk” y basándose en esa esencia, tomó un poco de rock, algo de pop, y sumó influencias de ska, funk, reggae y de una naciente movida electrónica, para irrumpir en escena y de la mano de una disruptiva forma de entender la estética. Aluvión de sintetizadores y algo nunca visto: baterías eléctricas.

Llevado al plano de la industria automotriz, la hasta aquí caprichosa analogía se torna consistente en la comparación con la llegada de la electrificación y otras fuentes de energía. Si en la esfera musical lo impensado se hacía realidad, volvemos a partir de una referencia: pocas marcas deben estar tan directamente asociadas a los grandes motores con descomunales potencias y tamañas prestaciones como RAM, y lo cierto es que hasta no hace mucho nadie o muy pocos se atrevían a aventurar un futuro en el que los CV (o HP) de los térmicos comenzarían a codearse con los kW de los eléctricos. Y eso empezó a ocurrir.

La marca pionera en la categoría full size inició un proceso de transformación para adaptarse a los tiempos que corren, porque la filosofía de la sustentabilidad así lo dicta y porque las acciones de la competencia marcan una obligación. Después de incursionar con éxito con la F-150 híbrida –la primera de las pick ups en llegar con esta tecnología a la Argentina-, Ford ya produce en Estados Unidos la F-150 Lightning, la variante completamente eléctrica, mientras ajusta los últimos detalles para traer al mercado local la Maverick Hybrid. Por su parte, General Motors avanza con el desarrollo y ajustes de su Silverado EV que se lanzará en Norteamérica en el segundo semestre, y también Tesla con la Cybertruck anda en la conversación.

Ante ese panorama, el fabricante especialista en camionetas del Grupo Stellantis recogió el guante y puso en escena la RAM REV con propulsión eléctrica, presentada primero como prototipo (Revolution BEV) en el CES de Las Vegas, y luego difundida en el comercial que anticipa la versión definitiva durante el Super Bowl, con lo que deja en claro que la cosa va en serio. Sí querés que tu mensaje llegue, el espectáculo deportivo más visto en el mundo entero (millonario tanto en dinero como en telespectadores), es una oportunidad para no desaprovechar. Antes de esta chata que promete una autonomía de 800 kilómetros, la automotriz ya había iniciado el camino de hacer un mix entre combustible y electricidad con la 1500 Rebel, la variante mild-hybrid que monta un naftero Hemi V8 5.7 litros de 395 CV, acompañado de un motor eléctrico que lo asiste en los tramos a baja velocidad. A diferencia de los híbridos convencionales, estos sistemas de apoyo no transmiten impulso a las ruedas, sino que alimentan los componentes eléctricos de la camioneta y al motor térmico cuando se encuentra hibernando con la función Stop & Start.

Presencia diversificada: el camino a seguir

Aunque aún la marca no haya definido y comunicado la fecha exacta del lanzamiento de la Rebel con hibridación liviana en la Argentina, todo conduce a que llegaría en el segundo semestre, más hacia fin de año, al menos esa es la intención. Así, con este exponente que ya había mostrado en las acciones de verano de 2022, la filial local pondrá un rival directo para la F-150 Híbrida. Días atrás volvió a la carga al exhibirla en su debut como patrocinador del MXGP, el campeonato mundial de motocross que tuvo su fecha de inicio de temporada en el espectacular circuito de Villa La Angostura, en Neuquén. RAM será el vehículo oficial de la categoría durante 2023, una acción enmarcada en el comienzo de esta nueva etapa que la llevará a tener presencia más allá del mercado automotor, con una estrategia de comunicación enfocada en otros escenarios.

“La marca es referencia en todo lo vinculado con la aventura y el deporte motor”, sostuvo Javier Denevi (Brand Manager de RAM en la Argentina) durante la competencia realizada en La Patagonia, remarcando el nexo del perfil del cliente de la marca con el universo de las motos o cuatriciclos, y todo lo que implique cargar o arrastrar este tipo de productos en un tráiler, incluyendo el rubro de náutica, ya sea una lancha o un jet ski. Esto refuerza el foco puesto en la ampliación de horizontes más allá de los concesionarios, a partir de una nutrida agenda estratégica con frentes alternativos que incluye “desde un acuerdo con el equipo Red Bull KTM Factory Racing en Europa, a acciones puntuales con pilotos e incluso con la aparición de alguna edición limitada para el mercado del viejo continente”, comentó.

Así, con actividades variadas y nuevos productos, la filial local empezará a avanzar y acompañar este proceso de transformación global, en cuyo horizonte en algún momento debería divisarse la eléctrica REV (siglas que hacen referencia a “revolución”, también a “vehículo de rango extendido” y al mismo tiempo a la expresión en inglés que alude a aceleración), pero para eso falta.

Incursiones en otras tallas

La transformación emprendida por la automotriz también apunta al desembarco en otros segmentos. En rigor de verdad, ya había marcado terreno en la categoría de las chicas con la RAM 700, pero como gemela de la Fiat Strada en los mercados donde la marca italiana no tiene protagonismo. Ahora y con un producto completamente nuevo, va por el segmento más jugoso, apuntando al centro de la escena donde se libra la pelea más encarnizada: la categoría de las medianas. Será con la 1200, nombre con el que se denomina por el momento al modelo surgido del llamado “Proyecto 291″. La debutante comparte plataforma con Renegade, Compass, Commander y Toro, lo que significa que cuenta con carrocería monocasco y no chasis con largueros como tienen sus futuras rivales Hilux, Amarok, Ranger, Frontier, Alaskan o S10. Se producirá en la misma planta donde toman forma los productos de Fiat y de Jeep, ubicada en Goiana, estado de Pernambuco.

Se ubicará por debajo de la conocida 1500 y por encima de la RAM 1000 (como se llama a la gemela de la Toro) por tener mayor distancia entre ejes y más capacidad, además de nuevos esquemas de suspensión. El diseño definitivo no fue difundido y hasta el momento lo único que se tiene a mano es la prueba de que se han visto algunos prototipos camuflados y una serie de teasers y proyecciones. Aunque no se tenga una confirmación oficial de parte de la compañía -aún transita el estadío de embargo- se estima que montaría el mismo turbodiésel 2.0 que impulsa a la Toro aunque con más caballaje, asociado a la conocida transmisión automática de 9 marchas. También existe la posibilidad de un naftero turbo de 2 litros de cilindrada y de alrededor de 200 CV. La gama contaría con variantes de tracción delantera y de configuración 4x4. Cuándo llegará a los concesionarios, tampoco se ha confirmado, aunque no debería sorprender si ocurre dentro de este año, previa presentación regional desde nuestro país.

Cuestión de tiempo

Todo cambia, las costumbres, las ofertas y las demandas. Los eléctricos irán avanzando, aunque bastante más lento de lo que se creía al principio. Que la Argentina está lejos aún del centro de la movida, no quedan dudas. Va a tardar en prender y por varias cuestiones, pero la globalización no deja lugar a la exclusión. Y en el universo de cambios también están las estrategias, para buscar posicionarse en otros terrenos. En ese camino está RAM. En la electrificación, en los nuevos modelos y en la multiplicación de acciones para tener más llegada al público. En la convivencia de las nuevas corrientes con las más tradicionales se dirime la cuestión temporal que dicta que los cambios se den en un plazo mayor o menor. Tampoco está definido que la electrificación sea la receta definitiva para todo lo que viene, pero ese no sería el centro de esta discusión acerca de la adaptación a los cambios.

La histórica Serie F de Ford tiene hoy exponentes a baterías, incluso un nombre tan asociado a la opulencia deportiva como Mustang (aunque devenido en SUV) tracciona con electricidad. En ese camino de nuevas alternativas -por más que pese a los más puristas- está RAM, con su descomunal tamaño de siempre y absolutamente convencida de que también puede probarse otros talles.