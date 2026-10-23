Especialistas explican para qué sirve la “S” en las cajas automáticas de los autos

Conducir un auto con transmisión automática puede ser una experiencia más sencilla que manejar uno manual. Sin embargo, su palanca de velocidades cuenta con letras y funciones que muchas personas desconocen.

Y es que la mayoría de conductores suelen limitarse a usar las posiciones para avanzar, retroceder o estacionar, como Drive, Park o Neutral. Pero hay otras más como la “S”.

De acuerdo con Ford (México), la letra S comúnmente se encuentra en la palanca de vehículos deportivos y sirve para activar un modo de conducción específico.

Por ejemplo, si se maneja en autopistas con muchas curvas y quieres mantener las revoluciones por minuto al tomarlas, dicha posición es idónea.

De esa manera, la transmisión mantiene las marchas cortas por más tiempo para ofrecer mayor potencia al salir de las curvas, lo que genera una respuesta más dinámica al acelerar y beneficia al control de la unidad.

También se recomienda usar este modo para rebasar a otros vehículos en carreteras, así como para subir cuestas o pendientes pronunciadas, porque aprovecha mejor la potencia extra.

En el tránsito urbano se desaconseja utilizar la función "S"

En cambio, no conviene activarlo al estar en medio del tráfico porque ahí sí se necesita llevar una velocidad constante.

Finalmente, se aconseja saber que los efectos al accionar el modo deportivo son muy perceptibles; por ejemplo, una vez que cambias la palanca puedes notar que el auto responde con mayor rapidez al pisar el acelerador.

¿Para que sirven las otras letras en la palanca de cambios?

Otro punto a mencionar es que en la palanca de los autos automáticos existen más letras que activan mecanismos y funciones útiles para la conducción.

Siguiendo con la información de Ford (México), estas son algunas posiciones extra que vale la pena conocer:

P (Park): significa estacionamiento y debe utilizarse únicamente cuando el vehículo está completamente detenido.

significa estacionamiento y debe utilizarse únicamente cuando el vehículo está completamente detenido. R (Reverse): corresponde a la marcha atrás y permite que el vehículo se desplace en esa dirección.

corresponde a la marcha atrás y permite que el vehículo se desplace en esa dirección. N (Neutral): equivale al punto muerto. En esta posición, la transmisión no transmite la fuerza del motor a las ruedas, por lo que el vehículo no avanzará al presionar el acelerador.

equivale al punto muerto. En esta posición, la transmisión no transmite la fuerza del motor a las ruedas, por lo que el vehículo no avanzará al presionar el acelerador. D (Drive): es la posición de conducción habitual. Permite que el vehículo avance hacia adelante y que la transmisión realice los cambios de marcha de manera automática.

es la posición de conducción habitual. Permite que el vehículo avance hacia adelante y que la transmisión realice los cambios de marcha de manera automática. L (Low): indica una marcha baja, que permite mantener una relación de transmisión corta y aprovechar una mayor retención del motor. Puede resultar útil al subir o bajar pendientes pronunciadas o al circular por terrenos difíciles.

indica una marcha baja, que permite mantener una relación de transmisión corta y aprovechar una mayor retención del motor. Puede resultar útil al subir o bajar pendientes pronunciadas o al circular por terrenos difíciles. M (Manual): permite seleccionar las marchas manualmente, generalmente mediante la palanca o las levas ubicadas detrás del volante, según el modelo.

permite seleccionar las marchas manualmente, generalmente mediante la palanca o las levas ubicadas detrás del volante, según el modelo. W (Winter): es una función presente en algunas transmisiones que adapta la entrega de fuerza para mejorar la tracción sobre superficies resbaladizas, como nieve o hielo. En ciertos vehículos, permite iniciar la marcha en una relación de transmisión más alta para reducir el riesgo de que las ruedas patinen.

Es importante mencionar que los autos automáticos pueden tener funciones diferentes en su palanca, por lo que resulta clave revisar el manual de usuario para accionar las letras en las situaciones adecuadas.