Chery amplía su oferta de híbridos enchufables con el TIGGO 7 CSH

La cita fue en el restaurante Mesa Tres, frente al río. Allí, Chery Argentina presentó el nuevo TIGGO 7 CSH, un SUV híbrido enchufable (PHEV) con el que amplía su gama de modelos de bajas emisiones y refuerza su estrategia de electrificación en el mercado local.

Una lanzamiento destacado para la industria

El lanzamiento se produce meses después del desembarco del sedán Arrizo 8 CSH y consolida la apuesta de la automotriz china por la tecnología híbrida enchufable, una alternativa que gana espacio en el país al combinar la posibilidad de circular en modo 100% eléctrico con la autonomía de un vehículo impulsado también por un motor de combustión.

Asistieron a la presentación amigos de la marca, además de la prensa especializada, nacional e internacional. Paula Chaves y Pedro Alfonso, Violeta Urtizberea, Sabrina Rojas y Lizardo Ponce se acercaron a conocer el nuevo modelo.

Una de las invitadas a la presentación de TIGGO fue la conductora Sabrina Rojas. GC

La conductora y modelo Paula Chaves llegó junto a su marido, Peter Alfonso. GC

Juntos, Peter y Paula, generaron contenido para difundir el lanzamiento de Chery Argentina. GC

La actriz Violeta Urtizberea hizo fotos desde el asiento del conductor para conocer el interior del nuevo híbrido enchufable de Chery. GC

Lizardo Ponce asistió acompañado por Eugenia De Martino, flamante esposa de Diego Schwartzman. GC

Juan Marconi estuvo a cargo de la conducción del evento. GC

Durante el encuentro, con la conducción de Juan Marconi, los principales referentes de la marca presentaron los datos más relevantes de este nuevo modelo. El primero fue Martín De Gaetani, Director de Relaciones Institucionales del Grupo Corven, seguido por Claudio San Román, Director de Chery Argentina.

“La llegada del TIGGO 7 CSH representa un paso muy importante para Chery en Argentina. Con este lanzamiento ampliamos nuestra propuesta de vehículos híbridos enchufables y acercamos una tecnología que combina eficiencia, autonomía y prestaciones, sin resignar el confort y la versatilidad que buscan las familias argentinas. Junto con el Arrizo 8 CSH, este nuevo modelo refleja el camino que estamos construyendo hacia una movilidad cada vez más inteligente y sustentable”, dijo San Román.

Luego, Martín Scrimaglia, Gerente de Planificación y Producto de Chery Argentina, destacó los pilares que diferencian al producto de su competencia y Mariana Falcone, Gerente de Marketing de Chery Argentina, habló de la campaña publicitaria de la marca, que posiciona al line-up de la gama CSH como una propuesta que acompaña a las familias en las distintas etapas de su vida.

El cierre estuvo a cargo de Nicolás Ballestero, CEO del Grupo Corven.

Nicolás Ballestero, CEO del Grupo Corven, fue el encargado de cerrar la presentación. GC

El patio del restaurante Mesa Tres, en Costanera, tuvo asistencia perfecta. GC

Una nueva incorporación al line-up electrificado de Chery

TIGGO 7 CSH utiliza la plataforma Chery Super Hybrid (CSH), integrada por un motor naftero turbo de 1,5 litros de inyección directa de 143 CV y un propulsor eléctrico de 204 CV. En conjunto desarrollan una potencia de 278 CV y un torque máximo de 365 Nm.

La batería de fosfato de hierro y litio (LFP), con una capacidad de 18,4 kWh, permite recorrer hasta 93 kilómetros en modo completamente eléctrico, según el ciclo de homologación NEDC. Cuenta con una autonomía total de hasta 1200 kilómetros, combinando la carga de la batería y un tanque de combustible de 60 litros.

TIGGO 7 CSH permite combinar la conducción eléctrica para trayectos cotidianos con la autonomía y versatilidad necesarias para realizar viajes de mayor distancia. GC

El sistema admite carga en corriente alterna de hasta 6,6 kW y carga rápida en corriente continua de hasta 40 kW mediante conectores Tipo 2 y CCS2. Como parte del equipamiento, el vehículo incluye tanto un cargador portátil como un Wallbox para instalar en el domicilio del cliente.

Acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Además, ofrece distintos modos de funcionamiento del sistema híbrido (HEV, EV y EV+) y programas de conducción Eco, Normal y Sport.

Confort, tecnología y estética

En cuanto a sus dimensiones, mantiene prácticamente las mismas proporciones que TIGGO 7 Pro Hybrid, con 4,55 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,67 metros. Exteriormente incorpora ópticas full LED, llantas de aleación de 18 pulgadas y techo panorámico.

El interior se destaca por el equipamiento, con dos pantallas de 12,3 pulgadas para el instrumental y el sistema multimedia. GC

El habitáculo apuesta por una configuración orientada al confort. Entre los principales elementos de equipamiento se destacan dos pantallas de 12,3 pulgadas para instrumental y sistema multimedia, equipo de audio Sony, climatizador automático bizona, cargador inalámbrico para teléfonos celulares de 50 W y butacas delanteras con regulación eléctrica y climatización.

En materia de seguridad, el SUV incorpora un paquete destacado respecto a la oferta del mercado, de 17 asistencias a la conducción (ADAS) que incluye frenado autónomo de emergencia (AEB), alertas de colisión frontal (FCW) y trasera (RCW), control de crucero adaptativo (ACC), asistente de mantenimiento y cambio automático de carril, detector de punto ciego (BSD) y alerta de tráfico cruzado (RCTW), entre otras funciones. A esto se suman múltiples airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para conductor), controles electrónicos de estabilidad y tracción y anclajes Isofix. El modelo obtuvo cinco estrellas según las pruebas de Euro NCAP.

El nuevo TIGGO 7 CSH ya está disponible en la red oficial de concesionarios con un precio de US$ 36.500.

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