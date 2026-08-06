VIDEO: así fueron los goles de Lionel Messi para Inter Miami frente a Atlético San Luis, los primeros tras el Mundial

Muchos se preguntaban cómo sería, en qué situación. Y llegó. Lionel Messi volvió al gol después de la tristeza en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El argentino marcó el 1-1 parcial de Inter Miami frente a San Luis, de México, por la Leagues Cup. Y luego amplió la cuenta para el 3-1.

El capitán argentino definió con un preciso zurdazo de primera luego de un centro de Noah Allen. La igualdad llegó en el momento justo, a los 11 minutos del primer tiempo, para que Inter Miami no se desesperara con la desventaja.

El primer gol de Lionel Messi

Messi delivers once again. ⚽



Miami's 10 opens his #LeaguesCup2026 account with his 13th goal in Leagues Cup history! 🐐



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Messi volvería pronto a mostrar toda su energía y talento luego de otra asistencia de Allen. El rosarino recibió por el centro, controló la pelota de derecha y definió de zurda para el 3-1. Iban 44 minutos.

El segundo gol de Messi

Lionel Messi makes it 3-1 for @InterMiamiCF against @AtletideSanLuis✨



Y se convierte provisionalmente en el máximo anotador histórico de Leagues Cup 🐐#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/cAzUQyCF7l — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2026

Antes, Allen corrió por la izquierda habilitado con lo justo y picó la pelota ante la salida del arquero para asistir a Segovia. El mediocampista resolvió la jugada con un disparo firme. Fue el 2-1.

El primer tiempo fue muy productivo para Messi, que también participó en la cuarta conquista, de Micael, con un tiro de esquina ejecutado con precisión, ya en el tiempo adicionado.

El arquero Rocco Ríos Novo y Rodrigo De Paul también fueron titulares en Inter Miami. El mediocampista fue reemplazado a los siete minutos de la segunda etapa por el hondureño David Ruiz.

El partido había comenzado cuesta arriba para Inter Miami, ya que en el primer ataque Atlético San Luis encontró la apertura. Rodríguez anticipó a la defensa luego de un centro de Torres Acosta y, de cabeza, convirtió con un pique al suelo.

Messi disputa el segundo partido desde la finalización de la Copa del Mundo. En el primero, el 1° de agosto, ingresó a los siete minutos de la segunda etapa en lugar de Luis Suárez, en el empate 2-2 frente a Columbus Crew, por la MLS.

Córner de Messi y festejo de Inter Miami

Micael adds a fourth for Inter Miami just before halftime 🔥#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/CU0mUCH78Q — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2026

En esa ocasión, el rosarino volvió con ganas y mucha participación en el juego, aunque no estuvo certero en la definición. La respuesta física de Messi será fundamental para los próximos pasos en la selección argentina. El N° 10 aún no se pronunció sobre su continuidad, aunque se estima que participará en la próxima fecha FIFA, prevista para septiembre.

Con las dos conquistas, Messi, de 39 años, llegó a los 921 goles en su carrera. En la eterna comparación con el otro crack de su época, Cristiano Ronaldo, de 41, lleva 976.

La Leagues Cup reúne a equipos estadounidenses y mexicanos. Messi la ganó apenas se sumó a Inter Miami en 2023, tras desvincularse de Paris Saint-Germain. Los próximos pasos del equipo rosa serán el sábado 8, ante Monterrey, y el miércoles 12, contra León, todos en condición de local.

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