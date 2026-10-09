Chery se lanza al segmento de las pick-ups en Argentina con la nueva HIMLA

Chery aprovechó la Expo Auto Chino para mostrar el presente y el futuro de su propuesta en el país. La marca china, que fue la primera del gigante asiático en desembarcar en el país en 2008 y que cuenta con el respaldo del Grupo Corven, anunció tres lanzamientos en el mercado local: TIGGO 4 Pro Luxury, ARRIZO 8 CSH Luxury y la esperada pick-up HIMLA, con la que la firma se inicia en el segmento de las camionetas utilitarias. Además, exhibió el prototipo del Tiggo V, el próximo SUV de la compañía.

Chery participó de la Expo Auto Chino en Costa Salguero Diego Nasello

Con estas incorporaciones, Chery expande su oferta hacia nuevas tecnologías de propulsión y segmentos inéditos para la marca en Argentina. “Estamos incorporando nuevas versiones que elevan el nivel de tecnología, seguridad y confort de nuestra gama, y al mismo tiempo ingresamos a un segmento estratégico con la nueva HIMLA. Además, el adelanto del TIGGO V nos permite compartir con el público una mirada sobre la evolución futura de nuestros SUV”, afirmó Martín Scrimaglia, Gerente de Producto de Chery Argentina.

Cómo es el nuevo ARRIZO 8 CSH Luxury

Una de las principales novedades es la incorporación de la versión Luxury del ARRIZO 8 CSH, el sedán del segmento C equipado con tecnología híbrida enchufable. Esta configuración incorpora más de 14 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), funciones remotas mediante la app CARLINKO y adopta un nuevo interior tapizado en cuero negro.

El Arrizo 8 CSH Luxury amplía el portfolio de la marca en el país

El modelo cuenta con una motorización 1.5 turbo híbrida enchufable, que desarrolla 278 CV y 365 Nm de torque, asociada a una transmisión automática DHT. El sistema ofrece hasta 101 kilómetros en modo eléctrico y hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada según ciclo WLTP.

Su equipamiento incluye llantas de 18 pulgadas, 8 airbags, cámara 540°, instrumental digital de 12 pulgadas y pantalla multimedia de 12 pulgadas, entre otros. La gama queda conformada por las versiones 1.5T PHEV Comfort, a US$ 34.600, y 1.5T PHEV Luxury, a US$ 35.800. La garantía de esta versión Luxury es de 7 años o 150.000 km. lo que ocurra primero y 8 años o 150.000 km.

El modelo se destaca por el diseño y la tecnología en su interior

La llegada del TIGGO 4 Pro Luxury

Para ampliar la gama, la marca lanza el TIGGO 4 Pro 1.5T CVT Luxury, la nueva versión con mecánica convencional de su SUV del segmento B. Equipa un motor turbo naftero 1.5 litros con 147 CV y 210 Nm de torque, combinado con una transmisión automática CVT.

Entre sus principales novedades incorpora control inteligente de luces altas, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y alerta de salida de carril, entre otros destacados.

El TIGGO 4 Pro 1.5T CVT Luxury es el nuevo SUV del segmento B de Chery

La dotación se completa con seis airbags, llantas de 17 pulgadas, iluminación LED, tapizado de cuero negro, instrumental digital y pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cámara 360° y cargador inalámbrico para celulares.

La oferta queda ahora integrada por 2 versiones, TIGGO 4 Pro 1.5T CVT Luxury, a US$ 28.700, y el TIGGO 4 CSH 1.5 HEV Premium, a US$ 32.500. Al igual que el resto de la gama Chery la garantía estándar es de 7 años o 150.000 km. lo que ocurra primero.

Chery ingresa al segmento de las pickups

El principal lanzamiento de la marca este año es el de HIMLA, la pickup de una tonelada que llega al mercado argentino en dos configuraciones: una versión de entrada denominada Confort y una tope de gama llamada Luxury, ambas con un nivel de equipamiento muy completo para competir en el segmento.

La motorización de esta nueva camioneta mediana es de 2.3 litros turbodiésel de 161 CV y 420 Nm de torque. Además, suma sistema de frenos a disco ventilados en las 4 ruedas y suspensión trasera con elásticos convencionales.

HIMLA: Chery ingresa al segmento de las pick-ups

En cuanto a las capacidades, puede cargar hasta 1.000 kg. y remolcar hasta 3.000 kg. La caja de carga tiene 1.276L de capacidad y cuenta con múltiples puntos de anclaje. La versión 2.3 TDI 6MT Comfort 4x2 cuenta con transmisión manual de seis velocidades, siete airbags, ABS con distribución electrónica de frenado, control de tracción, asistencia de arranque en pendiente y monitoreo de presión de neumáticos.

También incluye llantas de 17 pulgadas, estribos laterales, barra tipo San Antonio, interior tapizado en tela, instrumental de 7 pulgadas y pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple Carplay.

Por su parte, la 2.3 TDI 8AT Luxury 4x4 incorpora transmisión automática ZF de ocho velocidades, tracción 4x4 High y Low con bloqueo del diferencial trasero. En relación con el equipamiento exterior suma llantas de 18 pulgadas, butacas delanteras eléctricas y calefaccionadas tapizado interior en cuero, instrumental de 9 pulgadas a color, pantalla multimedia de 15,6 pulgadas y cámara 360°.

HIMLA es una de las principales apuestas de Chery en Argentina

La versión exhibida tope de gama Luxury presentada cuenta con un set de accesorios diseñados para la aventura; cubiertas todo terreno, un cobertor de caja rígido modular, una barra de led frontal y accesorios específicos como una tienda desplegable eléctricamente, tanque suplementario de agua y solera desplegable.

Los precios sugeridos son de US$ 32.500 para la Comfort 4x2 manual y US$ 40.900 para la Luxury 4x4 automática. Al igual que el resto de la gama Chery la garantía estándar es de 7 años o 150.000 km. lo que ocurra primero.

Chery amplía su portfolio en el país

Como anticipo de la evolución futura de su gama, Chery exhibió a modo de avant-premiere el TIGGO V, el último SUV de la marca que propone un concepto totalmente disruptivo gracias a la posibilidad de transformarlo en una pick-up. Su presentación en Expo Auto Chino le permitió al público conocer una propuesta que expresa la evolución de la compañía en materia de diseño, tecnología y desarrollo de nuevos productos.

Chery exhibió a modo de avant-premiere el TIGGO V en la Expo Auto Chino

Con estas novedades, Chery continúa consolidando una oferta diversificada en el mercado argentino. Su portfolio contempla los SUV TIGGO 2 PRO, TIGGO 4 PRO, TIGGO 4 CSH, TIGGO 7 PRO HYBRID, TIGGO 7 CSH y TIGGO 8 PRO; el sedán ARRIZO 8 CSH, y suma ahora la pickup HIMLA.

Para más información, los clientes pueden visitar su concesionario oficial más cercano, ingresar al sitio web chery.com.ar o en redes sociales @cheryoficialarg.

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