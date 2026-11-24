En los márgenes de una sesión que tendrá la suspensión de las PASO como tema de preocupación casi excluyente para el oficialismo, el Senado prevé aprobar, el jueves próximo, los pliegos que disponen los ascensos de 123 diplomáticos propuestos por la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, varios de los cuales forman parte de la actual primera línea del Palacio San Martín.

También se estarán votando, luego de no pocas discusiones y tironeos subterráneos, otros 16 pliegos de diplomáticos que cumplieron funciones durante gobiernos kirchneristas, propuestos por el entonces canciller Gerardo Werthein antes de su intempestiva salida del Gobierno, a fines de octubre de 2025.

El abrazo del Presidente con su hermana y el canciller Pablo Quirno, después de despedir al Papa en Ezeiza

El miércoles pasado, la Comisión de Acuerdos del Senado terminó avalando las listas propuestas por Quirno, con 21 ascensos a la máxima categoría, la de embajador plenipotenciario, para la que fueron propuestos, entre otros, funcionarios que fueron promovidos durante esta gestión, como el actual subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro; el embajador en la ONU, Francisco Tropepi; la actual embajadora en Londres, Mariana Plaza, y la diplomática Natalia Gunski. También están en la extensa lista, aunque para ascensos de menor rango (pasan a ser ministros de segunda clase) el diplomático Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Juan Francisco Gutiérrez Tellería, un hombre del Palacio San Martín con un suegro más que conocido: el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini, fiel soldado de Cristina Kirchner.

Los nombramientos se trabaron cuando, según contaron a LA NACION miembros de la comisión, desde la Casa Rosada y la Cancillería pidieron que estos nombres fueran aprobados, y que los senadores dejaran de lado los 16 excluidos en una tanda anterior de 43 nombres, aprobada en abril. “Nos llegaron mensajes para que no los aprobemos. Les dijimos que no íbamos a pagar el costo de rechazar pliegos que propuso el Gobierno, más allá de que el canciller que los pidió ya no esté”, comentó a este diario una fuente de la comisión, cuya presidencia quedó vacante por el fallecimiento del senador libertario riojano Juan Carlos Pagotto.

Sin asientos para el kirchnerismo en la Comisión de Acuerdos, fueron algunos aliados habituales del Gobierno (partidos provinciales y del radicalismo) quienes se plantaron ante los pedidos del oficialismo. “Se aprueban los 123, pero también los 16”, fue la postura de los senadores que se opusieron al planteo del oficialismo.

La jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, terminó firmando los dictámenes de aprobación de los excluidos. Eso fue evaluado por algunos senadores como otro gesto de diferenciación del mandato de Balcarce 50 y el Palacio San Martin, que no habrían quedado del todo conformes con la salomónica resolución, aunque sí destacaron como un “golazo” que se avance nada menos que con los 123 pliegos, que serán aprobados por consenso en la próxima sesión.

El agradecimiento de Wado

El miércoles pasado se presentó en la reunión de Acuerdos el senador Wado de Pedro, que no pertenece a la comisión, para agradecer que se hubieran incorporado los 16 pliegos. El senador kirchnerista tomó el micrófono cuando terminaba la sesión y dijo, dirigiéndose a Maximiliano Abad (UCR): “Quería agradecerle a usted, presidente, por incorporar a estos funcionarios. En abril habíamos hecho como bloque un planteo manifestando la preocupación por el apartamiento de 16 funcionarios de la carrera. En la sesión del 16 de julio lo planteé como una cuestión de privilegio y el expresidente de la comisión se comprometió a incorporar los pliegos. Quería agradecerle, presidente, por incorporar a estos 16 funcionarios de la carrera de Cancillería”.

De Pedro los definió como “profesionales de mucha trayectoria, que pasaron por muchos gobiernos”. Y dijo: “Me parecía importante que se los pueda valorar, se los pueda contemplar y tener un criterio equitativo”.

El senador Wado de Pedro Fabián Marelli

Entre estos 16 diplomáticos cuyos pliegos estaban frenados figuran el actual embajador en Armenia, Rafael Enrique González Alemán, y el cónsul general en Guangzhou, China, Diego Boriosi, ambos propuestos para ministros de primera clase. También figuran María Jimena Rivero, exjefa de Ceremonial durante el mandato de Alberto Fernández y la gestión de Santiago Cafiero en la Cancillería; Cecilia Meirovich, exfuncionaria de Derechos Humanos durante la misma administración, y Pablo Deangelis, designado en la embajada en Brasil durante la gestión del actual secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli.

Otros que integran la lista resistida por la Cancillería son Lucas Gioja (consulado en Chicago) y José Alberto Flores Velasco (con funciones en la embajada argentina en Egipto).

“Algunos son militantes K, y otros cayeron en la volteada”, resume una alta fuente del Palacio San Martín. “Se podría haber retirado la lista, era lo más fácil, y no lo hicimos. Para nosotros todo esto es un gran logro”, repiten en Cancillería, en la previa a la sesión en la que el total de 139 pliegos de ascensos diplomáticos prevén ser aprobados.