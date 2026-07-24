ELF suma un nuevo espacio para motociclistas sobre la Ruta 7

La apertura consolida la presencia de la firma en uno de los corredores turísticos y logísticos más transitados del país y se suma a la red de espacios que la compañía viene desarrollando para acompañar a los motociclistas en ruta.

El Parador Punto de Encuentro está ubicado en el lateral norte de la Ruta 7, entre las calles Robert y Quiroga, a pocos kilómetros del centro de San Martín. Se trata de un predio pensado especialmente para motoviajeros y turistas, que combina hospitalidad, gastronomía y asistencia técnica en un mismo espacio. Cuenta con restaurante, cafetería, alojamiento con diez habitaciones —con planes de ampliación—, estacionamiento seguro, taller de motos, showroom de autos y motos, y atención las 24 horas.

Dentro de ese predio, ELF desembarcó con dos propuestas. Por un lado, ELF Expert, un punto de atención técnica especializado que ofrece cambio de aceite para motos y comercializa en forma exclusiva toda la línea de lubricantes ELF Moto. Por otro, ELF Café, un espacio gastronómico con la identidad de la marca, concebido como lugar de descanso y encuentro para motociclistas, con una impronta ligada al mundo del motorsport.

Según explicaron desde la compañía, la alianza con el Parador responde a la estrategia de ELF de estar presente en los momentos clave del uso de sus productos, acompañando a los usuarios durante el viaje.

“La apertura de este nuevo ELF Expert y ELF Café en Mendoza representa un paso estratégico para la marca en la Argentina. Estar presentes en un corredor tan relevante como la Ruta 7 nos permite conectar directamente con nuestros usuarios y fortalecer la experiencia de marca. Este es además el segundo ELF Expert del país, un hito que refleja nuestro compromiso con el desarrollo de una red de servicios especializados para motociclistas”, señaló Diego Tricci, director general Automotive de TotalEnergies.

Desde el Parador, en tanto, destacaron el valor de la alianza para su propuesta. “Punto de Encuentro nace con el objetivo de brindar una experiencia integral para el viajero, especialmente para la comunidad motera. La incorporación de ELF, una marca global con fuerte ADN en el mundo del motor, eleva nuestra propuesta de valor y garantiza a nuestros clientes productos y servicios de primer nivel”, afirmó David Mícoli, fundador y responsable del Parador Punto de Encuentro.

Tecnología para motores de dos y cuatro tiempos

La línea ELF Moto fue desarrollada para responder a las exigencias de los motores modernos de dos y cuatro tiempos, tanto en uso urbano como en condiciones de alta performance. Entre sus atributos, la compañía destaca la protección del motor frente al desgaste, la estabilidad térmica en condiciones extremas, la limpieza interna y el rendimiento tanto en trayectos cortos como en viajes de larga distancia.

Con esta apertura, ELF suma un nuevo punto estratégico a su red en el país, en línea con su apuesta por espacios que combinan servicio técnico, gastronomía y comunidad para los amantes de las motos.

Datos útiles

Parador Punto de Encuentro: lateral norte de la Ruta 7, San Martín, Mendoza.

Teléfono: 0263 420-4936.

Instagram: @puntodeencuentroparador.

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