Preocupación vecinal por una serie de robos en Las Lomas de San Isidro

El grupo de amigos, de entre 80 y 93 años, cenaba en una casa del barrio Las Lomas, en San Isidro. La agradable velada fue interrumpida de golpe por cuatro delincuentes vestidos con ropa oscura y que tenían sus rostros cubiertos con pasamontañas. Parecían no estar armados. Los comensales fueron maniatados y sufrieron el robo de sus teléfonos celulares, billeteras, relojes, alianzas de casamiento y otras joyas. “Te vamos a cortar un dedo”, fue la amenaza que recibió la anfitriona. Después fue obligada a ir a su habitación. “Dólares, dólares”, gritaban los ladrones mientras revisaban todo lo que estaba a su alcance.

La pesadilla, ocurrida el 29 de junio pasado en una casa situada en Chubut al 1700, duró una hora. Los ladrones huyeron sin los dólares que habían ido a buscar. A uno de los invitados le sustrajeron un reloj marca Rolex y 80.000 pesos; a una de las mujeres le robaron un reloj marca Cartier, tres anillos y también $80.000; a otras de las comensales le sacaron un teléfono celular iPhone y $60.000, y a los dueños de casa un cuadro, un arma de colección y dinero en efectivo.

El robo fue el primero de una serie de asaltos ocurridos en Las Lomas. Hubo un atraco el 10 de este mes en la avenida Márquez al 1900 y la semana pasada otro en Diego Palma e Isabel La Católica.

“Estamos preocupados por la seguidilla de robos que hubo en los últimos días. Los vecinos tenemos cámaras de seguridad, cercos perimetrales y sistemas de alarmas, pero tenemos que vivir encerrados en nuestras casas, quedamos con mucho miedo. Antes solo se conectaban las alarmas cuando las casas quedaban vacías, ahora, tras la serie de robos, quedan activadas durante todo el día”, sostuvo a LA NACION una vecina, que prefirió no identificarse.

Sí, resaltó el acompañamiento que hicieron desde la Municipalidad de San Isidro a las víctimas de los robos: les ofrecieron psicólogos, abogados y custodia de los móviles de la Patrulla Municipal.

En el robo ocurrido en Isabel La Católica al 500, el dueño de la casa sufrió un corte en la frente y debió ser trasladado al Hospital Central de San Isidro, donde recibió las primeras curaciones y después fue dado de alta. El caso es investigado por la fiscal Carolina Asprella.

En la avenida Márquez al 1900 no solo fue víctima de los delincuentes la dueña de la casa, que sufrió una crisis de nervios, sino también un joven que justo llegaba para entregar un pedido hecho a una farmacia, al que le sustrajeron el teléfono celular y el dinero en efectivo que tenía en su poder.

“La Secretaría de Seguridad de San Isidro intervino en tres robos ocurridos en viviendas del distrito, donde desplegó operativos de asistencia inmediata, puso a disposición de la Justicia las imágenes obtenidas por el sistema de videovigilancia y brindó acompañamiento a las víctimas a través de sus equipos especializados. Se trató de hechos puntuales en sectores que durante el primer semestre del año no registraron delitos graves”, sostuvieron a LA NACION desde el municipio.

Las fuentes consultadas dijeron que el equipo de Análisis Criminal de la Secretaría de Seguridad trabaja junto a representantes del Ministerio Público Fiscal para reconstruir el trayecto que hicieron para llegar a San Isidro y para irse del distrito de los autores de los robos.

San Isidro: los ladrones quedaron filmados

“El municipio continúa reforzando las tareas de prevención con patrullajes permanentes, monitoreo las 24 horas desde el Centro de Operaciones Municipal (COM). El barrio cuenta con cámaras de videovigilancia y lectoras de patentes que forman parte del Anillo Digital. A esto se suma el programa Ojos en Alerta, que permite a los vecinos comunicarse de manera directa con el COM a través de WhatsApp para reportar situaciones sospechosas y colaborar en la prevención del delito”, dijeron tras los robos fuentes municipales.

Según informaron los voceros consultados, según las estadísticas elaboradas en base a los registros Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), de la Procuración General bonaerense, del Ministerio Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del municipio, San Isidro es el distrito del conurbano donde más disminuyeron los robos.

“San Isidro fue el partido del conurbano que más redujo los robos entre 2023 y 2025. El sostenido trabajo preventivo en controles e identificaciones elevó la tasa de flagrancia al 19,4% de los delitos prevenibles, mientras crece la proporción de sospechosos demorados con antecedentes: se pasó del 58 al 78 por ciento desde 2023″, sostuvieron a LA NACION desde la Municipalidad.

También explicaron, según las estadísticas, en jurisdicción de la comisaría de Las Lomas en el primer semestre de este año, en comparación con el mismo período de 2023, se redujeron los delitos. Se pasó de 160 hechos a 131

Tres adolescentes detenidos

En las últimas horas, personal de la policía bonaerense y de la Patrulla Municipal detuvieron a tres sospechosos que habían ingresado en una casa en refacción situada en Alto Perú al 900.

Los uniformados llegaron al inmueble tras una llamada al número de emergencias 911 hecha por el propietario de la vivienda que, si bien no estaba en el momento de la irrupción, observó la situación por medio de las imágenes de las cámaras de seguridad que le llegaron a su teléfono celular.

Finalmente, el personal policial detuvo a los sospechosos a las pocas cuadras. En principio, según informaron fuentes de la investigación, no pudieron robar nada. Se trataba de tres adolescentes de entre 13 y 17 años.

Las filmaciones de cámaras de seguridad, clave para identificar a los sospechosos

“Al arribar al lugar, los oficiales de la policía bonaerense y de la Patrulla Municipal desplegaron un operativo conjunto para localizar a los sospechosos, que habían escapado. Durante la búsqueda, fue esencial el aporte de un vecino, que indicó hacia donde habían huido. En paralelo, el COM hizo un seguimiento por medio del sistema de videovigilancia, lo que permitió reconstruir el recorrido de los ladrones y aportar imágenes y otros elementos de prueba a la investigación judicial. Los tres fueron puestos a disposición de la Justicia”, dijeron desde la Municipalidad.

Nuevo secretario de Seguridad

En las últimas horas, asumió el nuevo secretario de Seguridad de San Isidro. Se trata del general de brigada (RE) Jorge Berredo, que hasta julio de 2024 se desempeñaba como comandante operacional del Estado Mayor Conjunto. Tiene una experiencia de 40 años en las Fuerzas Armadas.

“La incorporación de Berredo forma parte de la decisión del municipio de seguir fortaleciendo nuestra política de seguridad, con el objetivo de que los vecinos vivan cada día más tranquilos”, afirmó el intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

Jorge Berredo, el nuevo secretario de Seguridad de San Isidro, y el intendente Ramón Lanús Municipalidad de San Isidro

El nuevo funcionario municipal, según se informó, tiene una amplia experiencia en la conducción de equipos, la resolución de situaciones de crisis y la articulación entre organismos, adquirida tanto en funciones desarrolladas en el país como en el exterior.

“De sus aspectos profesionales se destacan el reconocimiento unánime de la Cámara Nacional Electoral por los resultados alcanzados en materia de custodia y seguridad del acto electoral 2023; la ponderación del Ministerio Interior por optimización presupuestaria electoral y consideraciones por la exitosa evacuación de 900 conciudadanos desde Israel en tiempos perentorios y contexto de guerra como fue la Operación Regreso Seguro”, se sostuvo desde la Municipalidad en un comunicado de prensa.