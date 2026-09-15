Fiat Toro celebra sus 10 años con nuevas fechas de las Fiat Academy

En el año de su décimo aniversario, la Fiat Toro vuelve a poner a los clientes en el centro de la experiencia. El modelo que revolucionó el segmento de las pick-ups compactas y se convirtió en un referente de ventas en Argentina, anunció nuevas fechas de las Fiat Academy, una propuesta que combina aprendizaje, manejo y contacto directo con el vehículo en entornos reales de uso.

Durante este año, más de 500 clientes ya participaron de estas experiencias de manejo, donde la Fiat Toro fue protagonista. Desde su lanzamiento, el modelo comercializó más de 70.000 unidades en Argentina y mantiene las características que marcaron un cambio dentro del segmento: la comodidad y manejabilidad de un SUV junto con la capacidad y el desempeño de una camioneta.

Ya se comercializó más de 70.000 unidades de Fiat Toro en Argentina

Tres nuevas fechas para ponerla a prueba los vehículos

Las próximas Fiat Academy se realizarán en distintas ciudades del país. Las fechas confirmadas son:

Rosario: sábado 3 de octubre.

sábado 3 de octubre. Neuquén: sábado 17 de octubre.

sábado 17 de octubre. Buenos Aires: sábado 14 de noviembre.

El objetivo de las academias es enseñar técnicas de manejo on road y off road, para que los clientes puedan sacar el máximo provecho de sus vehículos. En esta oportunidad, quienes se inscriban tendrán la posibilidad de probar la Fiat Toro, recientemente renovada y equipada con el motor Multijet turbo diésel 2.2.

La propuesta también permitirá experimentar algunas de las características que distinguen al modelo, como la combinación de tracción integral 4x4 y capacidad de carga superior a una tonelada, la mayor del segmento.

Más que una jornada de manejo, las Fiat Academy forman parte de la estrategia de Stellantis para acercar sus marcas a clientes actuales y potenciales a través de experiencias diferenciales. La iniciativa busca combinar aprendizaje, emoción y contacto directo con los productos en escenarios que permiten conocer sus capacidades de manera práctica.

La marca italiana ofrece una financiación de hasta $28.000.000 con TNA 0% a 18 meses

Una experiencia que también puede ser una oportunidad de compra

Además de probar las capacidades off road de la Fiat Toro, durante septiembre los clientes podrán acceder a una propuesta comercial para adquirir la pick-up.

La marca italiana ofrece durante este mes una financiación de hasta $28.000.000 con TNA 0% a 18 meses para la compra de la Fiat Toro, una alternativa que se suma a la posibilidad de conocer el modelo en primera persona durante las jornadas de la Fiat Academy.

Las inscripciones para participar de las próximas experiencias están disponibles en www.clubpassione.com.ar.

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