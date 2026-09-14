La radio de Pierre Gasly durante el Gran Premio de España: el enojo con su ingeniero y un pedido que nunca llegó

El desenlace del Gran Premio de España para el equipo Alpine fue muy intenso y a puro nerviosismo. Si bien el séptimo puesto de Franco Colapinto resultó perfecto para la escudería francesa, los contratiempos en el final de la competencia en “Madring” expusieron las tensiones internas en el final de la carrera, en especial cuando Pierre Gasly, el compañero del argentino, quedó por delante y se demoró más de la cuenta en dejarlo pasar. Tras la competencia se conocieron los audios de Colapinto a los gritos con sus ingenieros, pero también se publicaron los del francés y resultaron todavía más sorprendentes.

Desde la cámara on board de Gasly se puede escuchar cómo el piloto francés recibe las indicaciones de Josh Peckett, el ingeniero de carrera, cuando crecía la tensión en la vuelta 56 de las 57 programadas. Toda esta situación se potenció porque la actitud del equipo puso en riesgo la posición de Colapinto ante la presión de Oscar Piastri.

La radio de Gasly en "Madring"

Lo concreto es que, a diferencia de Colapinto, Gasly largó retrasado en la grilla (14°) con neumáticos duros y no ingresó a boxes durante el VSC que provocó Lance Stroll. Esto le permitió escalar a la octava posición, pero con la cuenta pendiente de cumplir con su detención de cambiar las gomas. Alpine intentó estirar su parada lo máximo posible para intentar salvar algunas posiciones, pero no tuvo la chance, por eso determinaron que cambiara los compuesto en el penúltimo giro.

Después de quedar completamente expuesto con unos neumáticos desgastados, Gasly, desde el sexto puesto, recibió la orden de parar: “Bien, quedan tres vueltas. Entramos a boxes al final de esta vuelta”, le informó Peckett por la radio. La respuesta del francés permitió advertir que estaba molesto por la determinación del equipo: “Sinceramente, no tengo comentarios ni palabras. De verdad”.

En toda esa fracción de la carrera Gasly fue superado finalmente por Liam Lawson y nuevamente volvieron a abrir la radio para informarle la presencia por detrás de Colapinto: “Sólo vigilá a Franco detrás. Vigilá a Franco detrás”, Gasly interrumpió la radio para expresar su malestar: “No me hables. Radio cerrada”.

Stronger together 👊 pic.twitter.com/VXkbEHcqpJ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 13, 2026

Lo más extraño es que, además de que Gasly frenó a Colapinto en su ritmo, provocó que Piastri le recortase los tres segundos que le había sacado y en ningún momento se escucha por la radio que le bajen la orden de hacer un “swap”, es decir, el pedido para que lo deje pasar al argentino.

Alpine buscó bajarle la temperatura a los cruces que tuvo con sus pilotos con un posteo en sus redes. “Juntos somos más fuertes”, escribió en una publicación en la que mostró el saludo entre ambos pilotos tras la carrera.

Cuando llegó el momento de Gasly de hablar acerca de lo que representó el Gran Premio de España, el francés fue muy claro: “Me siento algo frustrado, lo hemos dado absolutamente todo, pero por desgracia, las circunstancias no jugaron a nuestro favor”.

Y continuó: “En algún momento pensé que estaba nevando en Madrid; al final estaba conduciendo sobre hielo. Pero nos quedaremos con el buen ritmo que tuvimos en la parte intermedia de la carrera. El ritmo era muy, muy fuerte. Es una lástima que no pudiéramos traducirlo en puntos. Hoy probamos algo que, lamentablemente, no funcionó. Simplemente fue una gran oportunidad perdida y una lástima bastante grande”.

Racing doesn't always go the way we'd like...



For @pierregasly that was the case today, we held out for a safety car that never came and unfortunately the gamble didn't pay off.



Onwards to Baku 🇦🇿 pic.twitter.com/cp2hEKCmsQ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 13, 2026

En la charla con el sitio de Alpine, el francés no hizo ningún tipo de referencia a las tensiones que se generaron con Colapinto: “ Fuimos rápidos durante toda la carrera y lo di todo en la pista, pero simplemente necesitábamos un coche de seguridad virtual o uno real para sacar ventaja al final. Al igual que les ocurrió a otros, eso no sucedió. Analizaremos lo ocurrido durante el fin de semana y seguiremos esforzándonos para hacer que el coche sea más rápido y completo en cada carrera”.

El enojo de Colapinto

Fue un momento de mucha incomodidad para Franco Colapinto, que primero apeló a mostrarse tranquilo, pero segundos después explotó contra sus compañeros de equipo. Es que el argentino, en el desenlace de la carrera, estaba detrás de Gasly y advirtió que nunca llegaba una orden concreta para que intercambiaran las posiciones. “Chicos, no perdamos tiempo”, advirtió Colapinto por la radio de Alpine.

Desde ahí comenzó a crecer creció la temperatura en el diálogo con Stuart Barlow, su ingeniero de carrera: “Sí, estamos en eso, amigo”. Sin embargo, el intercambio no se concretó en los segundos posteriores y el argentino volvió a insistir: “Cambio, cambio, ¿hola? Vamos, cambio”.

📻 | RADIO DE FRANCO COLAPINTO SOBRE EL FINAL DE LA CARRERA:



FRANCO: “Chicos, no perdamos tiempo. CAMBIO, VAMOS, CAMBIO. Dios mío”



“CAMBIO CHICOS, LA PUTA MADRE…”

pic.twitter.com/ZamOccylsu — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) September 13, 2026

La pérdida de tiempo amplió la diferencia con Lawson y permitió que Piastri se le acercase. Con una sola vuelta por disputar, Colapinto elevó el tono: “Honestamente… oh, Dios mío”, dijo antes de reiterar: “¡Chicos, cambio!”. El piloto cerró aquella secuencia con una expresión de frustración: “¡La puta m...!”, seguida de un “si pierdo…” que quedó inconcluso.