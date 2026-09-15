Banfield vs. Barracas Central, el penal de Sebastián Zunino y el que pretendió cobrar el VAR

Banfield y Barracas Central, el equipo de Claudio Tapia, presidente de la AFA, empataron 1-1 en el Sur, por la 9° fecha del torneo Clausura. El Taladro mereció más, jugó mejor y contó con las situaciones más claras, pero una de las figuras del encuentro fue el árbitro Sebastián Zunino, que en los fallos decisivos acertó, sobre todo en la acción en la que el VAR lo convocó para que revise una jugada por un supuesto penal en favor de Barracas Central. Por lo general, los jueces suelen alinearse con lo que le están mostrando desde las cabinas en los monitores, pero en este caso fue para felicitar la actitud de Zunino, que no se dejó influenciar por una infracción que, por más que le mostraron varias repeticiones, no se pudo observar ninguna falta. La acción involucró al arquero Diego Rodríguez, el defensor Santiago Daniele y el delantero Norberto Briasco. Y todo había sido enseguida de otro penal (sancionado correctamente) por el juez principal un puñado de minutos antes. Se jugaba la segunda parte de un partido que no tuvo mucho brillo pero que aportó algunas emociones.

Un apagón en las luces del estadio hizo que el partido se suspendiera durante tres minutos (ya se habían disputado cinco), pero se volvió a jugar rápido.

Barracas salió a jugar con su habitual línea de 5 defensores. La utilizaba antes con Insua y también desde la llegada de Damián Ayude, mientras que la apuesta de Troglio fue parecida, para espejar sistemas: 5-3-2. La estrategia del DT del Taladro pasó por juntar al doble 9 Adrián Balboa y Alexander Machado, buscando lanzamientos directos para ataques verticales. Y en ese rol se destacó el armenio Adoryan, con pases que abrieron grietas en el fondo del conjunto visitante.

El golazo de Lautaro Gómez

Iban 10 segundos cuando se generó la primera polémica del partido. Rocky Balboa cayó en el área tras un pelotazo largo y pidió penal. ¿Fue? No. No hubo infracción de Jappert. Primer acierto de Zunino. Pablo Gualtieri, línea 1, se equivocó en apurarse en sancionar una posición adelantada de Abraham que picaba en soledad por la izquierda tras un pase filtrado de Adoryan y mandaba un centro peligroso, justo cuando el Taladro avanzaba con superioridad numérica... ¿Por qué se apuró? ¿Si encima estaba muy habilitado el carrilero izquierdo?

La primera situación de riesgo fue para el Guapo, con un mano a mano que el Ruso Rodríguez le desvió a Briasco tras un pase filtrado de Porra. La segunda fue para el local, con un remate de Machado que se fue cerca del palo izquierdo de Miño en una jugada preparada de lateral.

Pero la más clara del primer tiempo, hasta el 1-0, la había tenido Balboa a los 30 minutos, con un zurdazo fuerte tras entrar gambeteando por la derecha a Rak que dio en el palo derecho del arquero.

ZUNINO MANTUVO SU DECISIÓN Y NO COBRÓ PENAL PARA BARRACAS



El árbitro del encuentro mantuvo su decisión y no sancionó penal.



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A los 47m30s de los 48 que se iban a disputar (Zunino había adicionado tres minutos y era para -al menos- cinco), llegó el terrible golazo de Lautaro Gómez, enganche de 23 años, que recibió un pase sobrew la izquierda, empezó a gambetear, dejó a rivales en el camino y clavó la pelota en el ángulo superior izquierdo de Miño. Lo curioso es que la acción anterior había nacido de un contraataque de un córner a favor del Guapo que despejó el arquero y todos empezaron a correr; quedó Machado mano a mano con Miño, remató de zurda y el arquero ganó el duelo. Pero, cuando Ayude parecía que lo peor había pasado, llegó el (merecido) festejo de Banfield.

Barracas lo empató de penal, a los 16 de la segunda etapa, por una mano de López García, que quiso rechazar un envío pasado desde la derecha del ataque visitante y, tras un mal cálculo, en lugar del pecho puso la mano. Penal bien cobrado por Zunino, incluso nadie del Taladro protestó. Iván Tapia lo transformó en el 1-1 con un remate bajo y al palo izquierdo.

Lautaro Gómez, autor del golazo para Banfield, ante Iván Tapia, quien convirtió el 1-1 de penal para Barracas Prensa Banfield

Cuatro minutos después Barracas pidió otro penal, por una supuesta infracción desde atrás de Daniele cuando iba mano a mano contra el Ruso Rodríguez y el exBoca terminó golpeando al arquero. Zunino le dijo que se levante, que no pasó nada, por más que el delantero estuvo dolorido varios minutos. Pero Pablo Echavarría, desde el VAR, llamó a Zunino para que vea la jugada en el monitor. “Luego de ver la revisión mantengo la decisión. Es córner, no penal muchachos”, dijo Zunino con el micrófono todavía prendido, mientras los hinchas insultaban a Chiqui Tapia.

Además de Sebastián Zunino, el equipo arbitral en la cancha de Banfield estuvo compuesto por Pablo Gualtieri (línea 1), Federico García (asistente 2); Cristián Cernadas (cuarto árbitro); Pablo Echavarría (VAR) y Javier Mihura (Asistente VAR).

Nicolás Capraro debió reemplazar a Tomás Porra, que con lágrimas pidió el cambio tras resbalarse y lesionarse la rodilla derecha.

Lo mejor del partido

Machado tuvo luego del 1-1 un remate con zurda con el que hizo lucir a Miño con otra atajada. El entendimiento que mostraron los dos centrodelanteros Machado y Balboa fue la mejor noticia para un Banfield al que todo le cuesta el doble. Pedro Troglio está haciendo un buen trabajo, pero la crisis económica del club del Sur lo pone contra las cuerdas en lo que refiere a la jerarquía con la que pudo conformar el plantel. Así y todo, se esfuerzan y consiguen puntos que lo ilusionan con salir de esta situación.

Banfield está en las semifinales de la Copa Argentina y en el Clausura ocupa la posición 12 de la Zona B. Barracas Central está en el puesto 11 del mismo grupo.

En los últimos tiempos se observaron muchos partidos en donde fallos polémicos terminaron beneficiando a Barracas Central, el equipo de Claudio Tapia, presidente de la AFA. No es común que un juez acierte y no se deje influenciar por un error que le iba a hacer cometer Echavarría desde el VAR. Bien por Zunino, que al no observar en las imágenes ninguna infracción, se mantuvo -con personalidad y criterio- en su decisión.