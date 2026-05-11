Llamado a revisión de airbags Takata: qué deben hacer los usuarios de RAM 2500 en Argentina

Dentro de la campaña global por airbags defectuosos del fabricante Takata, algunos modelos forman parte de un proceso de revisión preventiva impulsado por la industria automotriz a nivel mundial. En la Argentina, Stellantis mantiene el llamado activo para usuarios de Ram.

El caso local se concentra en la Ram 2500 fabricada entre 2004 y 2009. El origen de la campaña está en la posible degradación del inflador del airbag con el paso del tiempo, lo que podría afectar su funcionamiento en una situación de impacto.

Aunque no todos los vehículos están alcanzados, la única forma de confirmarlo es mediante la verificación individual.

Cómo confirmar si tu Ram está alcanzada

El chequeo puede realizarse online en el sitio oficial o por vía telefónica al 0800-333-7070, utilizando la patente o el número de chasis (VIN).

Qué implica el proceso

Si el vehículo está alcanzado por la campaña, el siguiente paso es coordinar un turno en un concesionario oficial. Allí se realiza la revisión y, en caso de ser necesario, el reemplazo del airbag.

El servicio es gratuito y forma parte de una acción global que ya permitió revisar millones de vehículos en distintos mercados. En la mayoría de los casos, la intervención se resuelve en una sola visita.

Como incentivo adicional, quienes completen el proceso acceden a un voucher de $100.000 para utilizar en servicios o productos de postventa.

Paso a paso: cómo verificar tu Ram

Ingresar en la web oficial de Ram o llamar al 0800-333-7070 .

o llamar al . Verificar con patente o número de chasis (VIN) si el vehículo está alcanzado.

Si corresponde, solicitar turno en un concesionario oficial Ram.

Realizar la revisión y el reemplazo sin costo.

Acceder al beneficio de $100.000 en postventa.

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