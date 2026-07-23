¿Cómo comer un pez de 900 kilos? Estas orcas eligen pulverizarlo

Los peces luna son los peces óseos más grandes del mundo; algunas especies pueden pesar más de 900 kilos y medir más de 4 metros desde la aleta superior hasta la inferior. Su impresionante tamaño y su piel gruesa suelen disuadir a los depredadores.

Pero frente a la costa de Baja California, un grupo de orcas adoptó una forma brutal de cazar peces luna: mediante una maniobra inusual, pulverizan a estos gigantes. Erick Higuera, biólogo marino de Conexiones Terramar, una organización científica, describió los ataques como “violentos” y “caóticos”, pero también “altamente calculados”.

Higuera observó por primera vez esta estrategia de caza en 2021. Las orcas arrojaban a un pez luna “como un frisbee” antes de hacerlo “explotar”, contó. Ahora, en un estudio publicado el jueves en Frontiers in Ethology, Higuera y sus colegas describieron dos episodios filmados en 2024 y 2025.

En ambos videos, una orca adulta sostenía en su boca el cadáver de un pez luna de cola afilada. Luego, otra adulta nadaba a gran velocidad hacia el pez. La primera orca lo soltaba y la segunda chocaba contra él, fragmentándolo. Mientras los trozos flotaban en el agua, una orca juvenil comenzaba a alimentarse.

El ataque que orcas que hacen "explotar" un pez luna

“Es como el fútbol”, dijo Higuera. “Cada uno tiene un rol”.

Los científicos documentaron a las orcas depredando peces luna, también conocidos como mola, durante varias décadas. En el Golfo de California, este comportamiento alimentario fue reportado por primera vez en la década de 1990.

En enero, Higuera y otro grupo de científicos publicaron un estudio que describía más de 20 encuentros entre orcas y peces luna. Las crías de orca estuvieron presentes en ocho de ellos. Las hembras podrían estar utilizando a los peces luna para entrenar a sus crías, o simplemente como una forma de entretenimiento, escribieron los autores en ese trabajo previo.

Secuencia captada frente a Baja California: una orca sostiene un pez luna de cola afilada mientras otra embiste la presa a gran velocidad; el impacto fragmenta al animal y facilita su consumo frontiersin.org

Sin embargo, los peces luna observados anteriormente no fueron despedazados tanto como las presas que aparecen en los videos, lo que sugiere que esta estrategia de fragmentación podría ser específica para el pez luna de cola afilada.

Robert Pitman, ecólogo marino de la Universidad Estatal de Oregón que no participó de la investigación, consideró que el comportamiento podría tener una explicación lógica. La piel de los peces luna está compuesta por los llamados dentículos dérmicos, similares a las escamas ásperas y parecidas a dientes que tienen los tiburones.

Al embestir al pez, explicó Pitman, las orcas pueden acceder a la presa sin desgastar sus dientes. “Ya nada de lo que hacen me sorprende”, afirmó.

Marianne Nyegaard, bióloga marina del Museo Conmemorativo de Guerra de Auckland que tampoco participó en la investigación, estudió a los peces luna y documentó numerosas interacciones entre ellos y las orcas.

“Me alegró mucho ver que alguien había tomado este comportamiento y lo había descrito en detalle”, dijo.

“Los peces luna suelen ser vistos como peces grandes, extraños e irrelevantes, una simple curiosidad”, agregó Nyegaard. “Realmente no son considerados parte del ecosistema”. El nuevo estudio, sostuvo, ayuda a integrar al pez luna en los estudios ecológicos.

Luke Rendell, biólogo marino de la Universidad de St. Andrews, señaló que el conocimiento sobre cómo cazar peces luna podría mantenerse en este grupo de orcas durante generaciones a través de la transmisión cultural.

Y el comportamiento de embestir no es exclusivo de la caza de peces luna, añadió Rendell. Mencionó las ampliamente difundidas interacciones entre orcas y embarcaciones frente a la Península Ibérica, donde estos animales embistieron y hundieron varios barcos.

“En ambos casos, golpear algo que encuentran en su entorno conduce a nuevos conocimientos”, dijo Rendell. “Comida, en este estudio, y juegos divertidos, en el caso de las interacciones con embarcaciones”.