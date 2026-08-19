Lynk & Co desembarcó en Argentina: una noche de diseño, celebrities y una nueva gama premium de SUV híbridos enchufables
La marca de origen sueco presentó oficialmente su propuesta en el país, que estará integrada por tres SUV para diferentes segmentos y necesidades de movilidad
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Las pantallas 360 grados rodeaban a los invitados con una experiencia inmersiva que sorprendió desde el ingreso. Es que el desembarco en la Argentina de Lynk & Co tuvo más que ver con una experiencia de marca que con una presentación de autos. Un escenario imponente, una puesta especialmente diseñada, invitados del mundo del espectáculo y la moda y, como grandes protagonistas de la noche, tres SUV que combinan diseño, tecnología y electrificación.
Así fue la presentación oficial de Lynk & Co en Buenos Aires. El evento tuvo una asistencia perfecta. Además de los grandes referentes de la industria y la prensa, allí estuvieron Julieta Prandi, Lara Bernasconi, Natalia Graciano, Milagros Schmoll, Floppy Tesouro, además de Fini Bocchino, India y Batu Ortega y Cami Orsi.
Avanzado el cóctel, el telón cayó y dejó a la vista los modelos que se presentaban, una gama compuesta por tres SUVs híbridos enchufables, que representan diferentes segmentos y necesidades de movilidad: Lynk & Co 06, Lynk & Co 01, y la gran estrella, Lynk & Co 08. Hablaron Diego Cassino, CEO de la compañia, Diego Lacolla, Gerente General, Melisa Liu, Country Manager, y desde las pantallas pudimos escuchar el testimonio de Stefan Rosén, director de diseño de Lynk & Co.
La marca nacida en Gotemburgo, Suecia, eligió la Argentina como nuevo destino de su expansión internacional. Con una estética contemporánea y una identidad que se mueve entre el diseño escandinavo y la cultura digital, la compañía propone una nueva forma de relacionarse con sus clientes.
El concepto que define a la marca es Born global, open and connected: una declaración de principios que se focaliza en los autos pero también en la experiencia de uso.
Diseño escandinavo y una nueva idea de lujo
Fundada en 2016, Lynk & Co nació de la colaboración entre el gigante chino Geely y Volvo Cars y actualmente forma parte de Geely Auto Group. Esa combinación le aporta un respaldo único en términos de seguridad y confiabilidad, heredado del Grupo Volvo, y una mirada contemporánea ligada a la tecnología china. Su centro de diseño global está en Gotemburgo, aunque también cuenta con estudios en Shanghái, California y Coventry.
La marca está alineada con el concepto de New Premium, una categoría que busca alejarse de los códigos tradicionales del lujo automotor. En lugar de concentrarse únicamente en el estatus, apuesta por el diseño, la tecnología, la conectividad y a crear una experiencia más urbana y digital.
Una marca que deja huella
La operación local estará a cargo de Diego Cassino y Diego Lacolla, gerente general de Lynk & Co Argentina. La llegada contempla una estructura comercial de alcance nacional, con 18 concesionarios y presencia en Buenos Aires, CABA, Mendoza, Córdoba, Rosario, Corrientes y Tucumán, además de una red de servicios oficiales y posventa especializada en vehículos electrificados.
La apuesta va más allá: que el auto se convierta en parte de una experiencia. Esa fue, justamente, la propuesta de su primera noche en Buenos Aires. Y lo lograron.
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