Lynk & Co desembarcó en Argentina: una noche de diseño, celebrities y una nueva gama premium de SUV híbridos enchufables

Las pantallas 360 grados rodeaban a los invitados con una experiencia inmersiva que sorprendió desde el ingreso. Es que el desembarco en la Argentina de Lynk & Co tuvo más que ver con una experiencia de marca que con una presentación de autos. Un escenario imponente, una puesta especialmente diseñada, invitados del mundo del espectáculo y la moda y, como grandes protagonistas de la noche, tres SUV que combinan diseño, tecnología y electrificación.

Así fue la presentación oficial de Lynk & Co en Buenos Aires. El evento tuvo una asistencia perfecta. Además de los grandes referentes de la industria y la prensa, allí estuvieron Julieta Prandi, Lara Bernasconi, Natalia Graciano, Milagros Schmoll, Floppy Tesouro, además de Fini Bocchino, India y Batu Ortega y Cami Orsi.

Lara Bernasconi, Natalia Graciano y Julieta Prandi posaron junto al Lynk & Co 01. Santiago Sedlacek

India Ortega junto al nuevo Lynk & Co 01. Santiago Sedlacek

Avanzado el cóctel, el telón cayó y dejó a la vista los modelos que se presentaban, una gama compuesta por tres SUVs híbridos enchufables, que representan diferentes segmentos y necesidades de movilidad: Lynk & Co 06, Lynk & Co 01, y la gran estrella, Lynk & Co 08. Hablaron Diego Cassino, CEO de la compañia, Diego Lacolla, Gerente General, Melisa Liu, Country Manager, y desde las pantallas pudimos escuchar el testimonio de Stefan Rosén, director de diseño de Lynk & Co.

La marca nacida en Gotemburgo, Suecia, eligió la Argentina como nuevo destino de su expansión internacional. Con una estética contemporánea y una identidad que se mueve entre el diseño escandinavo y la cultura digital, la compañía propone una nueva forma de relacionarse con sus clientes.

El concepto que define a la marca es Born global, open and connected: una declaración de principios que se focaliza en los autos pero también en la experiencia de uso.

Milagros Schmoll fue la primera en llegar para concer la gama New Premium de Lynk & Co.

Natalia Graciano en el lanzamiento en Argentina de la marca Lynk & Co. Santiago Sedlacek

Floppy Tesouro quiso conocer el diseño interior de la gama de Lynk & Co. Santiago Sedlacek

Fini Bocchino, hija de Andrea Frigerio, fue a conocer los nuevos híbridos enchufables de Lynk & Co. Santiago Sedlacek

Siempre atenta a las novedades del diseño, Lara Bernasconi se acercó a la presentación de la marca. Santiago Sedlacek

Salvador Becciu estuvo entre los invitados al evento de lanzamiento. Santiago Sedlacek

Modelos Adon Management. Santiago Sedlacek

Cami Orsi también estuvo en el selecto grupo de invitados al evento. Santiago Sedlacek

Diseño escandinavo y una nueva idea de lujo

Fundada en 2016, Lynk & Co nació de la colaboración entre el gigante chino Geely y Volvo Cars y actualmente forma parte de Geely Auto Group. Esa combinación le aporta un respaldo único en términos de seguridad y confiabilidad, heredado del Grupo Volvo, y una mirada contemporánea ligada a la tecnología china. Su centro de diseño global está en Gotemburgo, aunque también cuenta con estudios en Shanghái, California y Coventry.

Lynk & Co 01 fue uno de los modelos que impulsó la expansión internacional de la marca. Santiago Sedlacek

La marca está alineada con el concepto de New Premium, una categoría que busca alejarse de los códigos tradicionales del lujo automotor. En lugar de concentrarse únicamente en el estatus, apuesta por el diseño, la tecnología, la conectividad y a crear una experiencia más urbana y digital.

El protagonista de la noche: Lynk & Co 08, un SUV del segmento D que funciona como buque insignia.

Una marca que deja huella

La operación local estará a cargo de Diego Cassino y Diego Lacolla, gerente general de Lynk & Co Argentina. La llegada contempla una estructura comercial de alcance nacional, con 18 concesionarios y presencia en Buenos Aires, CABA, Mendoza, Córdoba, Rosario, Corrientes y Tucumán, además de una red de servicios oficiales y posventa especializada en vehículos electrificados.

La apuesta va más allá: que el auto se convierta en parte de una experiencia. Esa fue, justamente, la propuesta de su primera noche en Buenos Aires. Y lo lograron.

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