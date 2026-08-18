Una organización civil busca $1150 millones en el mercado de capitales para financiar proyectos con impacto social y ambiental

La Asociación Civil Sumatoria emitirá mañana su novena clase de Obligaciones Negociables (ON), por un valor nominal máximo de $1150 millones. Con ese instrumento, busca sumar fondos para ser prestados a proyectos de la economía que generen impacto ambiental e inclusión social y laboral de grupos vulnerables de la población. La primera emisión de este tipo concretada por la ONG fue en 2021.

Hasta la octava, que se hizo en diciembre de 2025, se logró un fondeo de $4.610.000.000, cifra equivalente a US$5.800.000, según una conversión hecha con la cotización del dólar al momento de cada colocación.

La emisión prevista para mañana, con la cual se llegaría a un total de US$6.550.000, es la primera de bonos caracterizados como sustentables de 2026, según los registros del panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), donde sí constan emisiones, en lo que va de este año, de un bono verde (por parte de MSU Green Energy SA) y de un bono social (por parte de Inclusión Financiera Integral SRL). Los títulos enlistados como sustentables combinan efectos esperados, a partir del destino dado a los recursos, en el aspecto social y en el ambiental.

Según destacó Matías Kelly, cofundador de Sumatoria, el objetivo de la asociación civil, es llegar con préstamos a entidades y proyectos que no pueden obtenerlos por otras vías. La mora en el pago de las cuotas llega ahora al 2% (un nivel muy inferior al del sistema bancario o de billeteras virtuales) “y es nuestro mayor nivel histórico”, puntualizó, al exponer en un encuentro sobre finanzas sostenibles organizado por la Cámara de Comercio e Industria Argentino Brasileña (Cambras).

La ON que se lanzará mañana está avalada por los bancos Comafi, Supervielle, Hipotecario y BBVA. “Acercamos las necesidades financieras de las pymes, cooperativas y ONG que tienen un modelo productivo y generan impacto positivo en la sociedad y el ambiente, con las expectativas de los actores del mercado, que buscan destinar inversiones en instrumentos con sellos sustentables”, afirmó Andrés Schapiro, director de Finanzas de Sumatoria.

En este caso, el carácter de sustentable fue verificado por la compañía SMS Buenos Aires, especializada en servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing, sustentabilidad y tecnología para empresas. En las tareas de asesoría y estructuración de las ON participó el estudio jurídico Beccar Varela.

Finca Don Miguel es un emprendimiento gastronómico y de cabañas que trabaja con productores del Impenetrable Chaqueño

Entre las entidades que recibieron financiamiento por parte de Sumatoria de forma más reciente está la Asociación Civil Fábrica Social Techo, que tiene como propósito facilitar el acceso a la vivienda, con soluciones habitacionales con foco en personas y grupos en situación de vulnerabilidad, con innovación en el uso de materiales y programas de inclusión financiera, que entre sus actividades desarrolla planes de capacitación en el área de la construcción. También vinculados con la construcción fueron financiados proyectos de 3C Construcciones; Zenplas; Vivienda Digna; Emat y Finca Don Miguel.

También se financió a Goodenergy SRL, empresa certificada B que apunta a democratizar el acceso a la energía solar, entre otras iniciativas, como la de Creando Conciencia (fabricación de mobiliario con materiales reciclados y con inclusión social). Entre otros emprendimientos vinculados con la energía que recibieron financiamiento están Plas-Pampa Limpia, Green Pack y Agua Local.

También se llegó con asistencia financiera a emprendimientos del rubro alimentación como BeePure, Sabe la Tierra, Eat Educación Alimentaria, Coopsol y Zafrán; a proyectos de diseño y producción circular como Ondulé (juguetes con material reciclado), la Cooperativa de Trabajo Cimarrón (mates y artículos de bazar) y Kompost (producción de composteras); y a emprendimientos tecnológicos como Green Computer y Global Trans. Entre las iniciativas vinculadas con el agro, la conservación y la regeneración están Santa María del Recuerdo, de Saladillo, y el Grupo La Cecilia, de Lincoln, ambos de la provincia de Buenos Aires. Optimizar Forestal, por su parte, es un emprendimiento desarrollado en Córdoba, dedicado a la producción de plantines forestales y la forestación urbana.

En el sector textil se financió a Hilandería Warmi, de Jujuy, a La Rañatela, de Mendoza, y a la Cooperativa de Trabajo Enredo, de CABA, entre otros casos. También cuatro organizaciones de servicios financieros para emprendedores están entre los receptores de los préstamos: la asociación de productores del norte argentino Apona, la Fundación Nuevos Surcos, FIO y Nuestras Huellas.

Para pedir financiamiento a través de Sumatoria se debe estar registrado como persona jurídica (sociedad, cooperativa o asociación civil), contar con una antigüedad de facturación de al menos un año y un balance cerrado; tener un proyecto económicamente viable que genere un impacto ambiental o social positivo demostrable y contar con certificado mipyme. Según Kelly, que fundó la organización en 2010, “la solidaridad, la confianza y la cooperación no son solo valores; también pueden ser una forma concreta de hacer economía”.