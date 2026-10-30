Más de 1 millón de unidades en tres años: OMODA & JAECOO mostró todo su potencial tecnológico en China

Con 1 millón de unidades vendidas en apenas tres años, OMODA & JAECOO tiene el récord de crecimiento más rápido de la industria automotriz global. Para mostrar lo que hay detrás de esos números, la compañía reunió en Wuhu a usuarios, medios y socios de todo el mundo en el “DRIVE TO THE NEXT VIBE” International User Summit,que se realizó del 18 al 24 de octubre.

El crecimiento global de la compañía

Según expuso Shawn Xu, CEO de OMODA & JAECOO International, la marca ya superó 1,4 millones de unidades vendidas en tres años y medio y espera cerrar 2026 con más de 800.000 unidades, alrededor de un 110% más que el año anterior. Hoy está presente en 79 mercados, con más de 1.700 showrooms, y proyecta llegar a 99 en 2027.

La marca ya superó 1,4 millones de unidades vendidas en tres años y medio FREDDYCAM

Detrás de ese desempeño hay una apuesta firme por la electrificación y la tecnología. El 81% de las ventas de la marca corresponde a vehículos electrificados, y la compañía que la respalda invirtió RMB 6.672 millones en investigación y desarrollo solo en el primer semestre de 2026, un 28,3% más que un año atrás. En los próximos tres años, su portafolio crecerá hasta los 13 modelos.

Las innovaciones presentadas en el Summit

En el Super Intelligent Experience Lab, medios de todo el mundo pusieron a prueba dos desarrollos de inteligencia artificial de la marca:

SIVP (Super Intelligent Valet Parking): con una orden remota, el auto sale del estacionamiento, va al encuentro del conductor y se estaciona solo, incluso en cocheras complejas y esquivando obstáculos.

con una orden remota, el auto sale del estacionamiento, va al encuentro del conductor y se estaciona solo, incluso en cocheras complejas y esquivando obstáculos. SIAS (Super Intelligent AI Space): un habitáculo con IA que interpreta las intenciones, los hábitos y las emociones del conductor, y responde a varios pedidos formulados en una sola frase.

La compañía tiene el récord de crecimiento más rápido de la industria automotriz global FREDDYCAM

La gran sorpresa del User Summit fue el lanzamiento global de Mobo, el primer robot de compañía para el hogar de AiMOGA Robotics, partner del ecosistema de OMODA & JAECOO, que abrió su preventa en todo el mundo. Tiene 22 grados de libertad de movimiento, reconoce a cada integrante de la familia y recuerda sus preferencias. El evento recreó además escenas de una ciudad real, con robots que patrullaban y ordenaban el tránsito, guiaban a visitantes en una estación médica y conducían transmisiones en vivo.

El Super Hybrid System, a prueba en la Super Marathon

Uno de los ejes del International User Summit fue el Super Hybrid System (SHS), la tecnología híbrida de la marca, disponible en versiones híbrida (HEV) e híbrida enchufable (PHEV). Con ella, OMODA & JAECOO apunta a convertirse en la marca híbrida número uno del mundo. El desarrollo ofrece dos variantes según el perfil de uso:

SHS-H (híbrido convencional): impulsado por la sinergia entre un motor de alta eficiencia y un motor eléctrico inteligente, ofrece una doble experiencia que equilibra potencia robusta y una sensación de manejo suave, tanto en los traslados por la ciudad como en la ruta.

impulsado por la sinergia entre un motor de alta eficiencia y un motor eléctrico inteligente, ofrece una doble experiencia que equilibra potencia robusta y una sensación de manejo suave, tanto en los traslados por la ciudad como en la ruta. SHS-P (híbrido enchufable): reúne como rasgos centrales alto rendimiento, bajo consumo y gran autonomía. Además de permitir la conducción en modo 100% eléctrico, ofrece transiciones más suaves entre combustión y electricidad, para que el usuario encuentre la respuesta perfecta entre autonomía y eficiencia energética.

Los modelos se caracterizan por su potencia y eficiencia

En la Super Marathon, los asistentes probaron los modelos de la marca en calles urbanas, autopistas y caminos de montaña. En esas condiciones reales de manejo, el OMODA 5 NEXT SHS-H registró un consumo combinado de 4,5 L/100 km y una autonomía de 1.015 km. El OMODA 7 SHS-H, por su parte, puso a prueba su Super Quiet Mode: con la nueva batería de 5 kWh, que reemplaza a la anterior de 1,8 kWh, el nivel de ruido se mantiene en apenas 60 decibeles por debajo de los 120 km/h.

Los modelos que la marca analiza traer a la Argentina

La marca prevé traer a la Argentina la tecnología híbrida que se mostró en Wuhu a través del OMODA 5 y el OMODA 7. El OMODA 5 SHS-H es un SUV compacto híbrido pensado para el usuario urbano y conectado, que acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, con un habitáculo de perfil marcadamente tecnológico y más de 1.000 km de autonomía con un solo tanque. El OMODA 7 SHS-P, por su parte, es un SUV mediano híbrido enchufable que ofrece un estándar superior de confort para viajar largas distancias.

El OMODA 5 SHS-H y el OMODA 7 SHS-P: los modelos que la marca prevé traer a la Argentina

La marca analiza sumar también al OMODA 4 a su oferta en la Argentina en 2027. Sería su apuesta para el segmento B, uno de los más competitivos del mercado, al que llegaría con una propuesta que busca romper con lo conocido. Combina un diseño de fuerte personalidad, de líneas geométricas y silueta fastback, con tecnología de avanzada.

La marca analiza traer el Omoda 4 al mercado argentino en 2027

Para conocer más de la marca, se recomienda ingresar a su página web o a su perfil de Instagram. También se puede seguir todo el contenido en redes sociales con los hashtags #OMODAJAECOO #OMODA #JAECOO #CheryInternationalUserSummit2026 #ExpoAutoChino.

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