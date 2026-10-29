Se pidió un auto de aplicación y el chofer era un ganador de Gran Hermano: “Con todo el respeto a su pareja, es un bombonazo, el mejor conductor del mundo”

No es la primera vez, ni seguro la última, que un ex Gran Hermano decide alejarse de los reflectores o buscar un ingreso extra fuera de la televisión. En las últimas horas, una joven se volvió viral al contar que se subió a un auto de aplicación y se encontró como conductor a Esteban Morais, conocido como Bam Bam.

Esteban Morais, conocido como 'Bam Bam', se consagró ganador de Gran Hermano en 2007

El ganador de la edición 2007 del popular reality sorprendió por completo a una pasajera llamada Flor, quien no ocultó su emoción al descubrir que el chofer que la llevaba desde Martínez hasta Nordelta era el mismísimo exjugador.

Entre risas y con total asombro, la joven encendió su teléfono para documentar el momento en su perfil de TikTok. “Pero esperá, porque estoy haciendo un video ahora. ¿Saben quién me está llevando en auto de aplicación? ¡Bam Bam! No lo puedo creer", lanzó.

Mientras Bam Bam manejaba con total naturalidad a bordo de su vehículo, la mujer bromeó con la situación. “Muchas veces una se enamora platónicamente del conductor por su perfil, y cuando te bajás y se da vuelta decís: “Ay, no, ¿por qué me arruinaste lo platónico?”, dijo entre risas, aunque enseguida reconoció: “Igual está casado, o pareja, tenés una hija... con todo el respeto a su pareja, pero bueno, es un bombonazo. El mejor conductor del mundo”.

Flor, la joven que se encontró con 'Bam Bam' como chofer de aplicación (Foto: Captura TikTok)

Hacia el final del recorrido, la joven reflexionó sobre la coincidencia: “¿Cuántas veces en tu vida te va a llevar un ex Gran Hermano? ¿Entienden que es un ganador de Gran Hermano, y aparte en un viaje aleatorio que pedí en auto de aplicación... y el universo me lo mandó a mí? Me regalaste una re anécdota".

Cabe destacar que, tras consagrarse en el reality, Morais continuó ligado al espectáculo e incluso formó parte de Patinando por un sueño. Sin embargo, después se alejó de los medios para volcarse de lleno al mundo de los negocios: invirtió en rubros gastronómicos e inmobiliarios, convirtiéndose en dueño de restaurantes (ubicados en zonas como Pilar), departamentos en alquiler, un complejo en Carlos Paz y un centro de estética vehicular.

Esteban Morais participó del Patinando por un sueño (Foto: Captura TV)

En la actualidad, además de hacer actividades vinculadas al trading y, tal como se vio recientemente, también se desempeña como conductor de vehículos en aplicaciones. En lo personal, formó pareja con Melisa Martin y se convirtió en padre de su hija Martina.