Movilidad corporativa. El servicio de flotas al que ya se sumaron más de 250 empresas por sus beneficios

Hace seis años, Toyota identificó un cambio en la forma en que las empresas argentinas se relacionan con sus vehículos. La lógica de la propiedad, que implica comprar, mantener y renovar, empezaba a ser reemplazada por otra que cedía terreno ante un modelo más eficiente: acceder al vehículo como un servicio, sin inmovilizar capital ni destinar recursos a su administración. De esa lectura nació KINTO ONE Fleet, la solución de gestión de flotas corporativas de la marca japonesa.

El modelo le permite a las empresas acceder a unidades 0 km de Toyota y Lexus sin necesidad de comprarlas, a cambio de un contrato de mediano o largo plazo que incluye mantenimiento, seguro, patente, telemetría y asistencia las 24 horas. La previsibilidad de costos y la administración simplificada son, justamente, dos de los argumentos que más resuenan entre los clientes.

“La movilidad deja de ser solo un activo y pasa a convertirse en una herramienta estratégica para el negocio”, expresan desde la Toyota.

La propuesta se inscribe en el concepto global de movilidad como servicio (MaaS, por sus siglas en inglés), una tendencia que redefine la relación entre empresas y transporte. En lugar de inmovilizar capital en una flota propia, las corporaciones planifican sus costos con previsibilidad y delegan toda la gestión operativa en Toyota. La propuesta tiene una aceptación super exitosa. A seis años de su lanzamiento, más de 250 empresas de primera línea ya confían en el servicio.

Kinto ONE Fleet hace seis años apuesta a transformar la movilidad corporativa.

Los sectores con mayor adopción son el agropecuario, oil & gas, retail, logística y construcción. Son industrias donde cada vehículo es parte de la cadena productiva por lo que el tiempo improductivo tiene un costo directo en el negocio. Tener una flota con unidades nuevas y confiables, con mantenimiento garantizado, marca una diferencia concreta.

No obstante, el diferencial de Toyota no es solo operativo. La red de 44 concesionarios oficiales distribuidos en las 24 provincias le otorga al servicio una cobertura nacional que pocos actores del mercado pueden igualar. Y el respaldo de marca —calidad, durabilidad, confianza— opera como un argumento que los propios clientes validan con su comportamiento. Más del 70% de los contratos que finalizan se renuevan con vehículos nuevos. Y el porcentaje restante corresponde, en su mayoría, a acuerdos vinculados a proyectos específicos de tiempo acotado.

La previsibilidad de costos y la administración simplificada son dos beneficios concretos de Kinto ONE Fleet.

Para las empresas con flotas envejecidas, KINTO ONE representa además una vía de actualización ordenada: al término del contrato, los vehículos se renuevan automáticamente, eliminando el problema estructural de mantener unidades con años de uso que generan costos crecientes y menor confiabilidad.

En un contexto económico donde la eficiencia financiera y la simplificación administrativa son prioridades, la propuesta de Toyota apunta a que las empresas pongan el foco en su core de negocio —y dejen la gestión de la flota en manos de quien fabrica los vehículos.

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