Así es el Kaiyi X3, el nuevo SUV chino que llegó a la Argentina para pelear un segmento competitivo

Kaiyi es una automotriz de origen chino fundada en 2014 que hace unos meses desembarcó oficialmente en la Argentina de la mano del Grupo Empresario Prieto (GEP). El Grupo no es un nombre nuevo en el sector: tiene más de 50 años de trayectoria en el sector automotor y de la movilidad (opera los concesionarios Colcar en Buenos Aires y Córdoba, la carrocera de ómnibus Nuovobus y la financiera Colservice) y representa a otras firmas como Maxus, Yutong, Austone e Irizar.

Asociada al Grupo Chery, la marca tiene como eslogan Keep young, keep fun, por lo que claramente apunta a un público joven al que busca captar con una ecuación precio-producto. La gama en el país se compone de cuatro modelos: el X3 y el X3 Pro, dos SUV de cinco plazas para el segmento B; el X7 Pro, un sport utility familiar de tres filas para el segmento C, y el flamante X7 Hybrid, la versión híbrida enchufable de este último. El X3 Pro, que probamos, es la variante más completa de las dos propuestas chicas de la marca.

El diseño exterior apuesta por una imagen moderna y robusta, que le queda muy bien. Adelante destaca por una gran parrilla integrada al paragolpes, que tiene un entramado de estilo panal de abeja en tonos negros mate. Suma ópticas de diseño afilado integrados con las líneas del capot y molduras que simulan textura de fibra de carbono en la zona inferior del paragolpes para acentuar su look juvenil.

Largo: 4,4 m

Ancho: 1,831 m

Alto: 1,653 m

Distancia entre ejes: 2,632 m

Capacidad baúl: 342 L

Capacidad del tanque: 51 L

Despeje: 158 mm

Peso: 1453 kg

Neumáticos: 215/55 R18″

De perfil, las barras de techo, las llantas de aleación de 18” (calzadas con neumáticos 215/55) y los guardabarros anchos le dan un aire sport. Además, la línea de cintura que se va elevando hacia la ventana que se ubica detrás del pilar C produce un efecto visual de techo flotante.

Atrás, resaltan el conjunto lumínico (los faros se conectan por una línea en LED que cruza todo el portón y que sirve para ensanchar visualmente el auto de noche), el pequeño spoiler sobre la luneta y el paragolpes anguloso con decoraciones e inserciones plateadas que simulan salidas de escape.

El interior del Kaiyi X3 Pro privilegia la comodidad

Las medidas son interesantes: 4,4 m de largo, 1,831 m de ancho, 1,653 m de alto y 2,632 m de distancia entre ejes. El baúl tiene una capacidad de 342 L y el tanque, de 51 L; son capacidades más pensadas para el uso urbano que para viajes de fin de semana con el auto cargado.

El interior privilegia la comodidad por sobre el diseño. Por eso, los materiales son correctos y las terminaciones muy buenas; el espacio interior abunda adelante, pero es justo para dos adultos atrás, y la posición de manejo es bien al estilo B-SUV: alta y fácil de encontrar. Los asientos son de corte deportivo y muy cómodos y están revestidos en eco cuero con costuras en rojo.

El habitáculo está dominado por un conjunto de pantallas compuesto por un tablero de instrumentos de 7” y una central multimedia de 10,25” que se puede conectar por Bluetooth y desde la cual se comandan la parte multimedia y los ajustes generales del auto.

El paquete de elementos de confort y tecnología se completa con aire acondicionado, control de velocidad crucero, tapizados en cuero ecológico, butaca del conductor con regulación eléctrica, puertos USB adelante y atrás, cámara de 360°, sensor de estacionamiento trasero, cargador inductivo de celulares, techo panorámico, espejos retrovisores calefaccionados y plegables eléctricamente y más.

La dotación de elementos de seguridad es estándar (4 airbags, frenos con ABS y EBD, anclajes Isofix, controles de tracción y estabilidad, asistente de arranque y descenso en pendiente, asistencia electrónica de frenado y monitor de presión de neumáticos) y no cuenta con ADAS.

No desentona

Lo que impulsa a este Kaiyi X3 Pro es un bloque naftero con turbo de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.5 L de cilindrada, que genera 145 CV a 5500 rpm y 23,5 kgm (230 Nm) de par a 4000 rpm, asociado a una caja automática tipo CVT; la tracción es delantera.

Si bien es un vehículo de perfil urbano, muestra buena potencia y torque para responder con solvencia ante cualquier demanda del acelerador; de hecho, se muestra brioso en las salidas desde cero y solvente y con empuje progresivo en largas distancias. En este caso, la caja CVT está bastante bien calibrada y no tiene tanta tendencia a pasarse de vueltas como otras del mismo tipo; de hecho, cuando se conduce a autopista a 130 km/h no pasa de las 2000 rpm.

Motor: turbonaftero

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 1498 cc

Potencia: 145 CV a 5500 rpm

Par: 23,45 kgm a 4000 rpm

Caja: automática CVT

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Un punto para mejorar es quizás el turbo lag, que, si bien está disimulado, se nota especialmente en las aceleraciones bruscas.

En cuanto a las mediciones, acelera de 0 a 100 km/h en 10,3 segundos, recupera de 80 as 120 km/h en 7,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 187 km/h.

Por otra parte, los consumos nos dieron promedios de 7,8 L/100 km.

Tiene un destacable confort de marcha en asfalto, que solo se ve alterado cuando se transita por terrenos desparejos (la suspensión trasera de eje rígido hace que se sienta un poco duro), y muestra mucha agilidad y ligereza para moverse en el tránsito urbano (en eso influye la directa y suave dirección asistida).

Por otra parte, el comportamiento dinámico es muy bueno y eso se siente especialmente en las curvas, donde transmite mucha seguridad al conductor. El precio de venta al público de US$22.000.