Horarios de los partidos de la selección argentina contra Uruguay y Costa Rica, por la nueva fecha FIFA

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El combinado nacional disputará sus últimos amistosos del año en la Bombonera y en Córdoba; todos los convocados por Lionel Scaloni
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La selección argentina cerrará el año en el que fue subcampeón del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con dos amistosos ante Uruguay y Costa Rica en el marco de la última fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales
La novedad primordial es que no utilizará el estadio Monumental a raíz de las diferencias que hay entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que preside Claudio Tapia y River Plate. Es así que el primero de los dos compromisos, vs. la Celeste, tendrá lugar el viernes 13 de noviembre a las 20 en la Bombonera.
Cuatro días después, el martes 17, recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Si bien el horario de este cotejo no fue oficializado, se estima que será por la noche.
Cronograma de mistosos de la selección argentina
Viernes 13 de noviembre
- 20: Argentina vs. Uruguay - La Bombonera (Ciudad de Buenos Aires).
Martes 17 de noviembre
- Hora a confirmar: Argentina vs. Costa Rica - Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).
Posteriormente, el equipo albiceleste, en la continuidad de la era post-Lionel Messi, no tendrá actividad en lo que resta del año y se reencontrará en marzo de 2027 para, aunque resta confirmarse, jugar más amistosos.
Plantel de la selección argentina vs. Uruguay y Costa Rica
Arqueros
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
- Santiago Beltrán (River Plate)
Defensores
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Agustín Giay (Palmeiras)
- Aaron Anselmino (Chelsea)
- Mariano Troilo (Parma)
- Leonardo Balerdi (Roma)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
- Román Vega (Zenit)
Mediocampistas
- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
- Máximo Perrone (Como 1907)
- Exequiel Palacios (Ipswich Town)
- Valentín Barco (Chelsea)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Manchester City)
- Nicolás Paz (Como 1907)
- Matías Soulé (Roma)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Delanteros
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Thiago Almada (River Plate)
- Santiago Castro (Roma)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
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