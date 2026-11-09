Horarios de los partidos de la selección argentina contra Uruguay y Costa Rica, por la nueva fecha FIFA

La selección argentina cerrará el año en el que fue subcampeón del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con dos amistosos ante Uruguay y Costa Rica en el marco de la última fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales

La novedad primordial es que no utilizará el estadio Monumental a raíz de las diferencias que hay entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que preside Claudio Tapia y River Plate. Es así que el primero de los dos compromisos, vs. la Celeste, tendrá lugar el viernes 13 de noviembre a las 20 en la Bombonera.

Argentina y Uruguay volverán a enfrentarse en la Bombonera, esta vez en un amistoso LUIS ROBAYO - AFP

Cuatro días después, el martes 17, recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Si bien el horario de este cotejo no fue oficializado, se estima que será por la noche.

Cronograma de mistosos de la selección argentina

Viernes 13 de noviembre

20: Argentina vs. Uruguay - La Bombonera (Ciudad de Buenos Aires).

Martes 17 de noviembre

Hora a confirmar: Argentina vs. Costa Rica - Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Los últimos amistosos de la selección argentina en 2026 Canchallena

Posteriormente, el equipo albiceleste, en la continuidad de la era post-Lionel Messi, no tendrá actividad en lo que resta del año y se reencontrará en marzo de 2027 para, aunque resta confirmarse, jugar más amistosos.

Plantel de la selección argentina vs. Uruguay y Costa Rica

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Delanteros