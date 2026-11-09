Kiki Ramos tomó la determinación de representar a Haití en el Mundial Sub 17

En las últimas horas se conoció que Stephen Oscar Ramos, conocido como Kiki, tomó la determinación de jugar el Mundial Sub 17 con la selección de Haití y no con la Argentina, una medida que llamó la atención porque el delantero de Vélez que nació en Puerto Príncipe ya había vestido la camiseta albiceleste en algunos amistosos de la categoría.

“Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador del Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub-17 en Brasil!”, informó la Federación Haitiana de Fútbol en sus redes sociales. Y agregaron: “La FFH le desea la bienvenida a la familia Grenadye. Gracias a su agente y al Vélez Sarsfield por la colaboración. ¡Kiki, estás en casa!”.

Stephen Oscar Ramos, alyas Kiki, fèt 3 avril 2009 nan Pòtoprens. Jèn jwè Vélez Sarsfield la chwazi Ayiti e pral rejwenn U-17 yo nan Brezil!



FFH swete l byenvini nan fanmi Grenadye yo. Mèsi ak ajan li ak Vélez Sarsfield pou kolaborasyon an. Kiki, ou lakay ou! 🇭🇹 pic.twitter.com/VRsAgnHMhd — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) November 9, 2026

Lo concreto es que si bien Ramos ya disputó algunos amistosos con la camiseta de la selección argentina, optó por jugar para su país de origen en la Copa del Mundo de Qatar, desde el 19 de noviembre al 13 de diciembre próximo. Haití integra el Grupo D junto a Francia, Arabia Saudita y Uruguay.

Si bien se trata de un certamen internacional oficial, Stephen Ramos no quedará “blindado” para la selección haitiana, ya que, para eso, debe tener minutos en tres partidos del equipo mayor organizados por la FIFA o por entidades continentales.

Quién es Kiki Ramos

Stephen “Kiki” Ramos tiene 17 años. Nació en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de abril de 2009 y nueve meses después fue adoptado por una familia argentina, en el contexto del devastador terremoto que azotó al país caribeño en 2010. Hoy es una de las joyas de la cantera de Vélez Sarsfield, donde destaca en la sexta división y se perfila para llegar a Primera. Pero como si eso fuera poco, este martes tuvo su debut con la selección argentina Sub-17 en un amistoso ante Ecuador.

Tras aquel devastador terremoto del 12 de enero de 2010 —el más fuerte en la historia de Haití—, Ramos fue acogido por una familia de Buenos Aires, que ya había iniciado los trámites de adopción antes de que ocurriera el sismo. Durante su niñez, adoptó las costumbres argentinas, entre ellas, jugar al fútbol. Con el tiempo, mostró habilidad y sus padres lo inscribieron en Vélez con solo seis años, donde empezaría su camino en el fútbol, según informó Olé.

Ramos es diestro y sus cualidades lo fueron posicionando como un ágil y veloz extremo izquierdo. Sin embargo, en algunas ocasiones se lo ha visto jugar como delantero de referencia. Mide 1,75 metros de alto —algo considerable para un joven de 17 años— y tiene un porte que lo distingue de sus compañeros.

“Mi sueño siempre fue debutar en Vélez. Soy un jugador que busca el duelo y la velocidad. Tiro muchas diagonales y me gusta ir al espacio. No soy de ir a chocar, prefiero la gambeta”, expresó en diálogo con Pasión Fortinera sobre su estilo de juego.

En el conjunto de Liniers usó distintos dorsales: pasó por el 7, lució el 9 y se consolidó con el 11. En diferentes entrevistas, siempre hizo hincapié en quién es su ídolo futbolístico: Neymar. Al respecto, Ramos sostiene que lo ha seguido como guía desde que empezó a jugar al fútbol y si bien en La Fábrica los comparan por sus habilidades, el joven siempre aclara: “No digo que juego como él porque es un fuera de serie, pero siempre me gustó cómo juega”.