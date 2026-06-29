Este SUV con diseño rupturista costará más barato que en Europa

Omoda es una de las marcas del conglomerado automotriz chino Chery. Fue lanzada hace apenas tres años con el objetivo de posicionarse en el segmento joven con un producto un tanto más premium que el resto del grupo.

A nuestro país la automotriz llegará en los próximos meses con un line-up variado (crossover y SUV) y con una gran novedad: desembarcará como una filial de la casa matriz e instalará aquí una planta de ensamblado de algunos de sus modelos.

Antes de su llegada (la automotriz ya opera en Brasil, Chile, Uruguay, etcétera) pudimos tener un contacto con el Omoda 4, uno de los primeros vehículos que formarán parte de la cartera.

El Omoda 4 se ubica dentro del segmento B con medidas muy interesantes: 4,424 m de largo, 1,863 m de ancho, 1,575 m de alto y una distancia entre ejes de 2,7 m.

Largo: 4,424 m

Ancho: 1,863 m

Alto: 1,575 m

Distancia entre ejes: 2,7 m

Despeje: 175 mm

Capacidad del tanque: 51 L

Capacidad del baúl: 360 L

Desde la perspectiva del diseño, el Omoda 4 rompe por completo con el lenguaje visual habitual en el segmento. Desde la automotriz la denominan “Cyber Mecha”, y, según aclaran, tiene una fuerte inspiración “en la robótica de ciencia ficción, el anime y la cultura de los videojuegos”. Por eso, la carrocería está llena de ángulos afilados y pliegues pronunciados que le dan un muy llamativo aspecto futurista y agresivo.

En el frente destaca la parrilla de diseño tridimensional, la caída del capot tipo nariz de tiburón y los grupos ópticos dobles divididos.

De perfil, además de los quiebres de la carrocería, destaca por las manijas de las puertas empotradas y por la pronunciada caída del techo de estilo coupé flotante.

Atrás resalta la firma lumínica en forma de rayo y un spoiler integrado que sirve para resaltat la imagen sport que busca transmitir.

El Omoda 4 tiene un entorno absolutamente tecnológico y ligado a los videojuegos y la IA

El habitáculo también tiene su personalidad. Con una configuración que promete una inmersión tecnológica total (lo llaman Starship Cockpit), el interior está profundamente digitalizado para capturar el interés de las nuevas generaciones. De ahí que la protagonista sea la gran interfaz envolvente integrada por una pantalla vertical de estilo tablet que administra el infoentretenimiento y por el tablero completamente digital.

Sobresale, también, la muy buena calidad de materiales y terminaciones, con superficies suaves y mullidas y apliques que imitan la fibra de carbono. Para resaltar también la posición de manejo (comodísima) y el abundante espacio en las plazas traseras.

Las butacas delanteras son tipo Baquet con inserciones deportivas, mientras que el volante, pequeño, compacto y achatado, emula los comandos de una nave o una cabina de simulación.

Como detalle, el botón de encendido está oculto bajo una tapa roja, en un claro guiño estético a los superdeportivos italianos.

A nivel tecnológico, incorpora el ecosistema operativo Super Easy OS potenciado con inteligencia artificial, reconocimiento de voz avanzado y navegación integrada.

Electrificación inteligente

En los mercados internacionales el Omoda 4 se ofrece con distintos tipos de mecánica que van desde híbridas hasta 100% eléctricas. La que seguramente llegue a la Argentina será la SHS (Super Hybrid System) que aparece en la variante Ultra.

Según los datos aportados por la empresa, este sistema combina un motor naftero turboalimentado de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.5 L de cilindrada que genera 143 CV y 215 Nm de torque junto a otro eléctrico que produce 204 CV y 310 Nm. En conjunto, el sistema llega a entregar 224 CV (165 kW) y 295 Nm. La transmisiónes es tipo DHT y la tracción es delantera.

El combo se alimenta de una batería de fosfato de hierro y litio con 1,83 kWh de capacidad.

Motor: naftero con turbo

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 1.5 L

Potencia: 143 CV

Potencia combinada: 224 CV

Torque: 22 kgm

Caja: automática tipo DHT

Tracción: delantera

De primera mano, las impresiones de manejo son muy buenas. Ya sea dentro de un circuito como en ciudad, se lo nota ágil, brioso, y con respuestas directas. Está claro que tiene potencia y torque de sobra como para enfrentar cualquier condición de conducción sin problemas.

Según los datos difundidos, hace el 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y los consumos rondan los 5,3 L/100 km, lo que, sumado a la capacidad del depósito, permite superar los 900 de autonomía total.

La dirección es muy comunicativa y se la siente precisa para moverse en espacios reducidos y también cuando se toman curvas en velocidad. En ese sentido, el comportamiento dinámico es muy bueno gracias no solo a una carrocería equilibrada sino al correcto reglaje de las suspensiones, que absorben sin problemas las imperfecciones del camino.

En definitiva, este Omoda 4 sin duda será un modelo para tener muy en cuenta de cara a la avanzada de empresas chinas.

Además, el verdadero argumento de peso del Omoda 4 de cara a su desembarco en el país parece no ser solamente su propuesta conceptual, sino su estrategia de precios y postventa (se estima que rondará entre los 23.000 y 30.000 dólares, más barato incluso que en Europa).