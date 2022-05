Tito, el primer auto eléctrico argentino, aumentó: a cuánto se consigue hoy

El primer auto ecofriendly made in argentina se presentó oficialmente el año pasado y superó las expectativas de venta que tenía su empresa productora, Coradir. Lejos de quedarse paralizada por el shock del éxito, el equipo a cargo del proyecto aumentó su producción (hoy fabrica 80 unidades por mes y quiere llegar a las 200), sus metas, y su precio de venta.

Desde los primeros días de mayo al 18 del mismo mes, hubo incrementos, y Tito pasó de US$15.000 a US$16.500, que serían $2.033.625 (al valor oficial); mientras que Tita, la versión de Tito hecha camioneta, se mantiene en US$18.000 ($2.218.500).

Según destaca el fabricante, el modelo 100% eléctrico gasta en promedio hasta 10 veces menos que un auto de combustión. Además, dependiendo del costo del kWh (kilovatio por hora) y precio del combustible por provincia, traducir un recorrido de 100 kilómetros con 8 kWh puede equivaler a entre $55 y casi $80, mientras que la misma distancia con nafta súper (consumo mixto promedio de 9,5 l/100km) puede variar de $830 a $1070, y de $1188 a $1287 con nafta premium.

La otra ventaja es que no paga patente en CABA y no genera gastos de mantenimiento porque no lleva aceite ni filtro, solo hay que controlar cada tanto neumáticos, frenos y batería. La empresa anuncia que el ahorro total en costos ronda el 90%.

Las unidades se venden con cinco años de garantía, o 100.000 kilómetros de uso, y las baterías gozan de 8 años de gracia. El plazo de entrega, según Coradir, es de 120 días.

Datos de Tito

El pequeño y liviano Tito fue pensado y diseñado para transitar las calles de la nueva era de la movilidad urbana. Se sugirió que el modelo está inspirado en los vehículos eléctricos de Today Sunshine M1, que ya se encuentran hace un tiempo en el mercado internacional con un costo de casi US$19.000.

Con capacidad para 4 personas, sus dimensiones son de 2.83 m de largo, 1.50m de ancho y 1.56 de alto. La potencia de su motor eléctrico asincrónico es de 4.5KW.

Posee una batería de litio-ferrofosfato que tiene una vida útil de 2000 ciclos de carga, lo que se traduce en unos 200.000 kilómetros de recorrido. La carga total se completa entre 6 y 8 horas, permitiendo también cargas parciales; y tiene un enchufe de 3 patas planas que se coloca en un tomacorriente hogareño como cualquier electrodoméstico.

En cuanto a los frenos, son a disco en las cuatro ruedas. Tiene cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento con volante multimedia. En tecnología, el modelo cuenta con pantalla led táctil de 10 pulgadas, reproductor multimedia, radio, conexión bluetooth con el teléfono, cámara de retroceso, cierre centralizado con mando a distancia, levantavidrios eléctrico, indicador de fallas en tablero digital, calefacción, y aire acondicionado opcional.