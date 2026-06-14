Los 10 autos 0km que quedaron más baratos en junio

El sector automotor continúa mostrando una desaceleración respecto de 2025. Si bien los números están por debajo, especialistas coinciden que la lógica responde a un mercado que está cambiando a raíz de nuevas opciones, marcas y tecnologías.

En ese contexto, con una competencia cada vez mayor, las automotrices e importadores optan por distintas estrategias de precio para mantenerse competitivos. Así, muchos modelos sostienen un valor congelado hace ya varios meses.

La mayor competencia también se refleja en la creciente presencia de marcas chinas dentro de los segmentos de entrada de gama, tanto con vehículos eléctricos como con SUV compactos que comenzaron a disputar espacio a los modelos tradicionales fabricados en la región.

Los 10 autos 0km más baratos en junio 2026

Renault Kwid (naftero): $26.490.000

$26.490.000 JMEV Easy 3: US$18.900 (o $27.594.00)

US$18.900 (o $27.594.00) Hyundai HB20: $27.600.000

$27.600.000 Fiat Mobi: $28.060.000

$28.060.000 MG3 ICE : US$20.900 (o $30.514.000)

: US$20.900 (o $30.514.000) JAC S2: US$20.900 (o $30.514.000)

US$20.900 (o $30.514.000) Fiat Argo: $30.700.000

$30.700.000 Peugeot 208: $31.460.000

$31.460.000 Fiat Cronos: $31.600.000

$31.600.000 Suzuki Swift Hybrid GLX MT: US$21.900 ($31.974.000)

El JMEV Easy 3 es el segundo auto 0km más accesible del país

Respecto de mayo, varios modelos conservaron exactamente el mismo precio, siempre evaluando para el listado las versiones de entrada de gama. El Renault Kwid volvió a ubicarse como el auto más barato de la Argentina sin modificaciones en su valor, al igual que el Hyundai HB20, el Peugeot 208, el JMEV Easy 3, el JAC S2 y el Suzuki Swift Hybrid.

Entre las variaciones más relevantes se encuentra el Fiat Argo, que pasó de $30.230.000 a $30.700.000, lo que representa un incremento del 1,5%. El resto de los modelos de Stellantis también ajustaron en esa misma línea su precio. El Fiat Mobi pasó de costar $27.630.000 a $28.060.000, mientras que el Fiat Cronos aumentó de $31.120.000 a $31.600.000.

La principal novedad fue el ingreso del MG3 ICE, la nueva versión con motor a combustión de la marca china —de origen británico— que se ubica entre los autos 0km más accesibles del mercado argentino.

El Forthing T5 MT ingresó al listado entre los modelos más económicos de la Argentina

El ranking también evidencia una transformación gradual en la oferta del mercado argentino. Si años atrás los modelos más económicos estaban dominados exclusivamente por hatchbacks regionales, hoy aparecen vehículos eléctricos, híbridos y SUV provenientes de China compitiendo en franjas de precio similares.

La situación responde a una combinación de factores: nueva política de importación con acuerdos nuevos entre la Argentina y otros países y cupos con exención impositiva, la llegada de nuevos jugadores y una competencia más agresiva para captar clientes.

En consecuencia, los aumentos de precios perdieron intensidad y varias automotrices comenzaron a priorizar el volumen de ventas y las condiciones comerciales por encima de los ajustes constantes de lista, donde a la vez se achicaron los márgenes de rentabilidad para terminales y concesionarios. Para el consumidor, esto se traduce en una oferta más amplia y diversa que la que existía apenas un año atrás.