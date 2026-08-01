Toyota cambia el Corolla Cross: cómo será la nueva versión

Uno de los SUV más vendidos del mercado en los últimos años se actualiza. Toyota confirmó cambios en el Corolla Cross con foco en la tecnología y conectividad, pero también con novedades estéticas para la versión GR-S, la deportiva.

En primer lugar, se confirmó una nueva consola para todas las versiones nafteras. Ahora queda integrado el selector de marchas, el freno de estacionamiento electrónico con función hold, cargador inalámbrico, puertos USB y espacios de guardado.

El interior renovado del GR-S

Según explican desde la automotriz, el objetivo fue generar un entorno más “práctico y confortable para el conductor y los pasajeros” además de sumar una cuota de modernidad al diseño.

Nueva parrilla y diseño en la parte frontal del vehículo

En esa línea, es la alternativa GR-S la que suma nuevos componentes estéticos para diferenciarla aún más del resto de la gama. De ahora en adelante, llega con una parrilla exclusiva con diseño tipo panal de abejas integrada con los faros y las líneas de la carrocería.

Emblemas y apliques exclusivos de la versión deportiva

A su vez, se suman nuevos marcos para las luces antiniebla, emblemas exclusivos y detalles en negro brillante en el exterior. En la parte trasera, se incorporan también molduras exclusivas de la versión y un rediseño del difusor para darle mayor sensación de deportividad al conjunto. El rediseño se completa con llantas de 18 pulgadas.

La versión deportiva del Corolla Cross también llegará con la nueva consola, que está ahora presente, como se mencionó, únicamente en las versiones nafteras del SUV.

Los cambios exteriores afectan únicamente a la opción GR-S

Por otro lado, se confirmaron también cambios en tecnología y conectividad para la versión XEI, que ahora incorpora a Servicios Conectados, la plataforma de conectividad de Toyota. De ahora en más, usuarios de esta versión accederán al paquete gratuito Siempre Conectado, que incluye:

Información del estado del vehículo en tiempo real.

Recopilación de los últimos trayectos realizados, con datos sobre velocidad, distancia y duración del viaje.

Recordatorio de mantenimiento.

Análisis y puntuación del consumo de combustible.

Diagnóstico del vehículo en tiempo real y generación de alertas preventivas.

El siguiente paquete, informan, es el de Seguridad Conectada. Se trata de una opción gratis los primeros 12 meses, pero que empieza a tener un arancel a partir de ese momento.

El interior de la opción deportiva

Quienes opten por la continuidad de ese servicio, se les incluye un “monitoreo mejorado” ante desaceleraciones repentinas o apertura de airbags; asistencia 24 horas con auxilio mecánico, alerta de velocidad, delimitación geográfica (sirve para controlar si un vehículo sale de una zona determinada y se envía una alerta cuando eso ocurre), rastreo de la unidad robada, inmovilización del vehículo y notificación de alarma.