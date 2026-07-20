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Toyota: estos modelos de la marca japonesa se consiguen entre los 34 millones y los 51 millones de pesos

La automotriz japonesa mantuvo sus precios, con excepción de un modelo, que registró un incremento para este nuevo me

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Ninguno de los modelos de Toyota se encuentra entre los 10 autos más económicos del mercado local
Ninguno de los modelos de Toyota se encuentra entre los 10 autos más económicos del mercado local

Con los patentamientos de junio, Toyota superó a Volkswagen y se consolidó como la automotriz con más ventas durante la primera mitad del año, con 38.580 unidades patentadas. No obstante, esa cifra representó una caída del 26,8% respecto del período comprendido entre enero y junio del año pasado, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

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De hecho, la contracción fue superior a la del mercado total que producto de las 294.181 ventas de 0km, cayó un 9,9% durante los primeros seis meses del año, acorde a lo que informó Acara.

En ese contexto, la automotriz japonesa decidió volver a mantener sin cambios la mayor parte de su lista de precios para julio, una medida que viene adoptando desde febrero.

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La única excepción fue el Yaris, su modelo más accesible, que recibió un ajuste del 1% para este séptimo mes del año. De esta manera, así quedó configurada la versión más económica:

  • Toyota Yaris XS 1.5 CVT: $34.627.000
Toyota Yaris
Toyota YarisPedro Danthas

El segundo escalón lo ocupa el nuevo Yaris Cross, su nuevo SUV del segmento B que se adentró de lleno en el mercado tras su la lanzamiento comercial oficial.

  • Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross

En el tercer puesto aparece el conocido Toyota Corolla, uno de los pocos sedanes que aún conserva un buen nivel de ventas en el país y que combina producción regional con una amplia oferta de versiones.

  • Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $44.082.000
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Como cuarto modelo más económico aparece la pickup Hilux, líder de su segmento y también del mercado argentino en lo que va del año.

  • Toyota Hilux DX 4×2 MT (cabina doble): $49.325.000
Toyota Hilux
Toyota Hilux

En el quinto lugar vuelve a aparecer un SUV, en este caso, el Corolla Cross.

  • Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Entonces, tomando todo el portfolio que la marca ofrece actualmente en la Argentina, el ranking de precios de entrada queda conformado de la siguiente manera:

  • Toyota Yaris: desde $34.627.000
  • Toyota Yaris Cross: desde $41.464.000
  • Toyota Corolla: desde $44.082.000
  • Toyota Hilux (cabina doble): desde $49.325.000
  • Toyota Corolla Cross: desde $51.918.000
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