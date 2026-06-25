La decisión de Toyota para llegar al récord de producción y lo que hará durante los partidos de Argentina

Habitualmente, Toyota Argentina detiene unas semanas su producción en julio con el objetivo de realizar tareas técnicas y de mantenimiento. Sin embargo, la automotriz informó que este año únicamente lo hará en dos jornadas: el 27 y 28 de julio.

La decisión responde, según explicaron desde la compañía, a la alta demanda de Hilux en los 22 mercados de exportación que abastece desde la Argentina. Por eso, después de la parada técnica de dos días, la planta trabajará con un turno extendido el miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de julio, además de sumar un turno extra de producción el sábado 1° de agosto.

El cambio muestra el nivel de exigencia con el que opera hoy el complejo industrial de Zárate, donde se fabrican Hilux, SW4 y Hiace. De esa línea sale un vehículo terminado cada 89 segundos, lo que equivale a 806 unidades por día. La planta funciona con tres turnos activos, emplea a unas 8000 personas de manera directa —alrededor de 6200 en planta— y genera cerca de 30.000 puestos indirectos si se considera la red de proveedores.

La planta de Toyota en Zárate trabajará con un turno extendido el miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de julio, además de sumar un turno extra el sábado 1° de agosto

Ese ritmo de trabajo explica por qué la parada de invierno tiene este año un formato más acotado. Toyota proyecta fabricar 183.400 unidades en 2026, un volumen que la dejaría cerca del límite de su capacidad instalada, estimada en 185.000 vehículos anuales, y que marcaría un récord histórico para la compañía en el país. Hasta ahora, el mayor registro había sido en 2023, con unas 181.000 unidades.

La organización de la producción en tres turnos también obliga a administrar de manera precisa los momentos en los que la línea se detiene. A diferencia de otras plantas de la industria automotriz, que suelen trabajar en dos turnos y utilizar la noche para mantenimiento, Toyota realiza esas tareas durante los fines de semana o en paradas programadas. Los domingos, de hecho, se destinan a trabajos de mantenimiento para optimizar el tiempo productivo.

Toyota proyecta fabricar 183.400 unidades en 2026, lo que marcaría un récord histórico para la compañía en el país

En paralelo, la compañía también debió adaptar su operación al calendario del Mundial. Toyota decidió parar la actividad durante los partidos de la Selección argentina para que los operarios pudieran ver los encuentros. Los dos primeros partidos, ante Argelia y Austria, coincidieron con el cambio de turno, por lo que la empresa montó una carpa para cerca de 4000 personas, entre el personal que terminaba su jornada y el que ingresaba a la planta.

Los dos primeros partidos, ante Argelia y Austria, coincidieron con el cambio de turno, por lo que la empresa montó una carpa para cerca de 4000 personas

La decisión tiene impacto en la productividad de una fábrica que opera las 24 horas y en la que cada minuto de detención representa una pérdida relevante. Sin embargo, dentro de la compañía entienden que el Mundial tiene un peso particular en la idiosincrasia argentina y que se trata de un evento que ocurre una vez cada cuatro años. Por eso, el operativo busca compatibilizar la continuidad industrial con el clima futbolero que atraviesa al país durante la competencia.

La iniciativa busca compatibilizar la continuidad industrial con el clima futbolero que atraviesa al país durante la competencia

La Hilux es la pieza central de ese engranaje. La pickup fabricada en Zárate fue el modelo más vendido de Latinoamérica en 2025, con 162.205 unidades, y es además el vehículo más producido de la historia argentina. Toyota exporta alrededor del 80% de lo que fabrica en el país, mientras que el 20% restante queda para el mercado local. La producción de la automotriz representa, además, cerca del 5% del total de las exportaciones argentinas.

Desde 1997, la compañía invirtió US$2200 millones en su operación local. Hoy, el complejo industrial produce para América Latina y el Caribe en 210 versiones distintas, con configuraciones adaptadas a las necesidades de cada mercado.

Toyota para la producción durante los partidos de la Selección argentina

En paralelo, la planta transita una etapa clave de cara al próximo ciclo de producto, ya que Toyota ingresó en la última fase de preparación para fabricar la nueva generación de la Hilux, con las obras avanzando en tiempo y forma, según pudo saber este medio.

Mientras tanto, la actual demanda regional obliga a sostener el ritmo con menos días de pausa en invierno, más turnos para compensar y una logística interna que, incluso en pleno Mundial, debe evitar que la línea pierda velocidad.