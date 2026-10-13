Toyota ofrece varios de sus autos financiados hasta $30 millones, en cuotas y a tasa 0

La industria automotriz argentina se encuentra cada vez con más competidores y las automotrices buscan impulsar sus ventas a través de la financiación, una herramienta que ganó protagonismo en el mercado de vehículos 0km. En ese sentido, Toyota, la marca líder en patentamientos en lo que va del año, renovó y amplió a través de su compañía financiera sus alternativas de financiación para octubre, con una nueva línea a tasa 0 para algunos modelos y otras opciones con diferentes plazos y tasas.

La principal novedad para este mes es una línea de financiación a tasa 0 (TNA) en 18 cuotas, con un monto máximo de $30.000.000, disponible para todas las versiones de Toyota Hilux, SW4, Corolla y Corolla Cross. La propuesta se incorpora a las alternativas que la compañía ofrece a través de su red oficial de concesionarios.

Toyota Hilux

Para los modelos Yaris y Yaris Cross, en tanto, la automotriz japonesa tiene una financiación exclusiva a tasa 0% en 12 cuotas, con un monto máximo de $15.000.000. A esto se suma una alternativa de 18 cuotas con una TNA del 9,9% y un monto máximo de $20.000.000.

Toyota Yaris Cross

En el caso de la Hilux, el SW4, Corolla y Corolla Cross, se puede acceder a una financiación de hasta $19.000.000 en 18 cuotas, también con una TNA del 9,9%. Para un plazo de 24 cuotas, la propuesta contempla una TNA del 19%, con montos máximos de hasta $25.000.000 para Yaris y Yaris Cross y de hasta $24.000.000 para Hilux, SW4, Corolla, Corolla Cross y el resto de los modelos de la gama.

A estas alternativas se suma la línea de créditos prendarios UVA, que está disponible para todos los modelos de la marca. Se trata de una financiación con una TNA del 13,9%, que permite cubrir hasta el 75% del valor del vehículo y contempla un plazo máximo de 60 meses.

Toyota Corolla Cross

Al tratarse de un crédito expresado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), el capital adeudado y las cuotas se actualizan de acuerdo con la evolución de la UVA. Por este motivo, a diferencia de una financiación tradicional a tasa fija, el valor de la cuota en pesos puede modificarse a lo largo del préstamo.

Toyota también mantiene una alternativa que combina UVA y tasa 0 (TNA), con un monto máximo de $30.000.000 y un plazo de 18 meses. De esta manera, la automotriz busca mantenerse tanto como la líder a nivel anual como a nivel mensual.

Los precios de Toyota para octubre

Para este décimo mes del año, la automotriz japonesa prácticamente mantuvo los precios respecto de septiembre, con excepción de la Hiace, que aumentó un 2%; el Yaris, un 1,7%; y la Hilux, un 0,6%: