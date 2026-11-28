Volkswagen ocupa hoy la segunda posición del ranking de marcas con más ventas en la Argentina. Para revalidar ese puesto, la terminal anunció una actualización del Tera, SUV que se convirtió en uno de los lanzamientos más importantes de la automotriz en el último tiempo y que es uno de los protagonistas del segmento.

La gama local de este crossover está compuesta por cuatro versiones: Trend MSI MT, Comfort 170TSI AT, High 170TSI AT y Outfit 170TSI AT. Sin embargo, los cambios del año modelo 2027 se concentraron en la Comfort, la variante más económica de las que ofrecen caja automática, que incorpora nuevas tecnologías orientadas a mejorar la comodidad y la practicidad de uso.

La principal novedad es la incorporación del sistema de acceso y arranque sin llave, que permite ingresar al vehículo y ponerlo en marcha sin necesidad de utilizar físicamente la llave. A esto se suman un cargador inalámbrico para smartphones y una cámara de visión trasera, que facilita las maniobras de estacionamiento.

La versión Comfort también incorpora un nuevo sistema de climatización de una zona, que reemplaza al aire acondicionado manual de la configuración anterior. De esta manera, la marca amplía el equipamiento de confort de esta variante, sin modificar su posicionamiento dentro de la gama.

Todas las versiones recibieron cambios en el cinturón de seguridad delanteros

Además de las novedades específicas de la versión Comfort, Volkswagen incorporó cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura en todas las versiones del Tera. Este elemento permite adaptar la posición del cinturón a las necesidades del conductor y del acompañante.

¿Cómo llega equipado el Tera?

El Volkswagen Tera acumuló 12.797 unidades comercializadas entre enero y octubre de 2026, de acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Con ese volumen, se ubicó como el SUV más vendido de su segmento y alcanzó el séptimo puesto en el ranking general de autos y vehículos comerciales livianos del país.

Además, se convirtió en el segundo modelo más vendido de Volkswagen en el país, detrás de la Amarok, la pickup cuya nueva generación se producirá en la planta de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires. A su vez, el modelo también fue distinguido con el premio Auto del Año 2026 en la Argentina, otorgado por Grupo Premia, que reconoció su lanzamiento y la combinación de innovación, diseño, calidad y desempeño.

Interior del Volkswagen Tera

El Tera es el SUV más accesible de la gama de Volkswagen en el país. Mide 4,151 m de largo, 1,777 m de ancho y 1,504 m de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2,566 m. El baúl posee una capacidad de 350 litros.

Equipa el conocido motor turbonaftero 170TSI de tres cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 170 Nm de torque, disponibles entre las 1750 y las 4250 rpm. Se combina con una caja manual de cinco velocidades o una automática Tiptronic de seis marchas, ambas con tracción delantera.

Entre los elementos de equipamiento disponibles en la gama se encuentran una central multimedia y un tablero digital de 10 pulgadas cada uno, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente y tapizado en cuero sintético.

Según la lista de precios vigente de Volkswagen para noviembre de 2026, los valores del Tera son los siguientes: