El Peugeot 208 cerró octubre con 1155 patentamientos y se ubicó séptimo entre los vehículos livianos más vendidos del país, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En noviembre, el hatchback fabricado en El Palomar parte de $37.490.000 y llega a $48.900.000 en la versión GT.

En septiembre se habían patentado 1189 unidades, lo que deja una baja mensual de 2,9%. La diferencia es mayor frente a octubre de 2025, cuando se anotaron 2253 unidades. La caída interanual fue de 48,7%. Aun así, el 208 quedó por delante de otros hatchbacks como el Chevrolet Onix (1054) y el Toyota Yaris (845) en el último mes. En el acumulado de enero a octubre llegó a 16.370 unidades, un 39,2% menos que en el mismo período del año pasado.

Cuánto cuesta cada versión del Peugeot 208

Estos son los precios sugeridos por Peugeot para noviembre, ordenados según cada una de sus versiones:

Active MT: $37.490.000

$37.490.000 Allure MT: $44.690.000

$44.690.000 Style T200: $45.160.000

$45.160.000 Allure Pack T200: $46.290.000

$46.290.000 Allure AT: $46.990.000

$46.990.000 GT T200: $48.900.000

El modelo arranca desde los $37.490.000

El Active y los Allure MT y AT llevan un 1.6 naftero de 115 CV y 150 Nm a 4000 rpm. La caja es manual de cinco marchas en los MT y automática de seis en el Allure AT. Por su parte, el 1.0 turbo T200 entrega 120 CV y alcanza sus 200 Nm a 1750 rpm. Está asociado a una CVT con siete relaciones simuladas.

El 208 mide unos 4,06 metros de largo y 2,54 metros entre ejes. Tiene 311 litros de baúl y un tanque de 47 litros.

Desde la versión Active tiene cuatro airbags, control de estabilidad y tracción, ayuda de arranque en pendiente y anclajes Isofix. Trae climatización manual, pantalla de cinco pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, levantavidrios eléctricos delanteros y llantas de chapa de 15 pulgadas.

Desde la versión Active tiene cuatro airbags, control de estabilidad y tracción, ayuda de arranque en pendiente y anclajes Isofix

Los Allure 1.6 también tienen cuatro airbags y agregan cámara trasera, climatizador automático, pantalla de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas, dos puertos USB y llantas de aleación de 16 pulgadas. También incorporan las luces diurnas LED con el diseño de tres garras.

El Style T200 es el automático más accesible. Por $470.000 más que el Allure manual ofrece cuatro airbags, cámara trasera de 150° y sensores de estacionamiento, faros Eco LED, pantalla de 10 pulgadas y cargador inalámbrico. Se distingue por las llantas negras de 16 pulgadas, el alerón trasero y el interior con techo negro y tablero analógico con pantalla a color.

El interior del hatchback fabricado en la Argentina

El Allure Pack T200 sube a seis airbags con los de cortina. Tiene cámara de 180°, techo panorámico, acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico y tablero digital 2D.

El GT T200 conserva los seis airbags y la cámara de 180°. Suma tablero digital 3D, tapizado con costuras verdes, faros full LED con regulación automática de altura y llantas de 17 pulgadas. Es el que incorpora alerta de colisión y frenado automático de emergencia, asistencia de mantenimiento de carril, lectura de límites de velocidad y luces altas automáticas. Agrega sensor de lluvia y apoyabrazos para el conductor.