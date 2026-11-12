Toyota vende sus autos en hasta 60 cuotas y financiación de $30 millones

En una industria automotriz que atraviesa un año de retracción en los patentamientos, Toyota busca sostener el ritmo de ventas con nuevas alternativas de financiación. En ese sentido, la automotriz, que se mantiene como la marca que más vehículos lleva patentados en lo que va de 2026, renovó sus propuestas comerciales para noviembre e incorporó opciones de financiación a tasa 0 para varios de sus modelos.

La principal novedad es una línea de financiación a tasa 0 (TNA) en 18 cuotas, con un monto máximo de $30.000.000, disponible para todas las versiones de las Toyota Hilux, SW4, Corolla y Corolla Cross. Por su parte, los Yaris y Yaris Cross también cuentan con una alternativa a tasa 0, aunque en este caso el plazo es de 12 meses y el monto máximo alcanza los $15.000.000.

Toyota Hilux

La propuesta contempla también otros esquemas para el resto de la gama: para los Yaris y Yaris Cross disponen de alternativas de 18 cuotas a una TNA del 9,9%, con un tope de $20.000.000, y de 24 cuotas a una tasa del 19%, con un máximo de $25.000.000.

En el caso de los demás modelos de la marca, las opciones incluyen 12 cuotas a tasa 0 y un monto máximo de $25.000.000; 18 cuotas a una TNA del 9,9%, con un tope de $19.000.000, y 24 cuotas a una tasa del 19%, hasta $24.000.000.

Toyota Yaris Cross

Además, Toyota mantiene una línea de créditos prendarios UVA disponible para todos sus modelos, con una tasa nominal anual del 13,9%, que permite financiar hasta el 75% del valor del vehículo en un plazo máximo de 60 meses. También ofrece una alternativa que combina financiación UVA con tasa 0, por hasta $30.000.000 y en 18 meses.

La automotriz líder en ventas

Las nuevas alternativas comerciales llegan en un momento en el que Toyota sostiene su posición como la automotriz con más patentamientos acumulados en el año. Según los registros correspondientes entre enero y octubre de 2026, la compañía japonesa alcanzó las 68.058 unidades, con una participación del 15% del mercado, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Toyota Yaris

El segundo lugar quedó para Volkswagen con 59.147 vehículos, mientras que Fiat completó el podio con 55.464 unidades. De esta manera, Toyota mantiene una ventaja de casi 9000 patentamientos sobre su principal competidor. El liderazgo de la automotriz japonesa también se refleja en el ranking de modelos: la Hilux fue el vehículo más patentado del país al cierre de octubre, con 27.003 unidades, por delante del Fiat Cronos (19.601) y la Ford Ranger (18.262).