Un SUV que llegará a la Argentina sacó la máxima calificación en seguridad

Este año trajo grandes novedades para la industria automotriz argentina y uno de los anuncios más esperados fue el del Volkswagen Tera, un SUV del segmento B que la terminal alemana presentó en la semana de Carnaval en Río de Janeiro, Brasil.

Este modelo, que es fabricado en la planta brasileña de Taubaté, fue puesto a prueba en términos de seguridad antes de su llegada a la Argentina y recibió la calificación más alta, las famosas cinco estrellas de Latin NCAP. Con este resultado, el Tera se suma al T-Cross, Nivus y Taos, modelos que también alcanzaron la máxima puntuación bajo el mismo protocolo.

Ese buen desempeño se debe a que arrojó un 89% en seguridad de ocupante adulto, 87% en ocupante infantil, 75% en protección a peatones y usuarios vulnerables de las vías y 84% en asistencia a la seguridad.

“El resultado del Volkswagen Tera es uno de los más relevantes de los últimos años. Este modelo, que aspira a ser popular en precio y ventas, demuestra una vez más que la seguridad de cinco estrellas puede ser estándar y de producción local”, dijo Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP.

El Volkswagen Tera fue puesto a prueba en el choque lateral contra un poste

El Volkswagen Tera mostró un buen rendimiento general, con una estructura y un espacio para los pies estables. En cuanto a la protección del pecho del conductor, fue calificada como “mejorable” en la prueba de impacto frontal.

Por otro lado, la protección infantil mostró niveles entre regulares y buenos en las pruebas dinámicas y señalaron que se podrían lograr mejores resultados, según la institución a cargo de las pruebas. De igual manera, analizaron que la protección de los peatones en la parte superior de las piernas, también calificada como mejorable.

Test de seguridad del Volkswagen Tera

El rendimiento del Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) mostró respuestas robustas en todos los escenarios de prueba. Sobre el AEB, Latin NCAP comentó que es de serie en todas las versiones en todos los mercados, excepto en la Argentina, donde esta tecnología es de serie sólo en la versión superior y opcional en las demás. “Es fundamental que Volkswagen haya decidido ofrecer AEB de serie en casi todos los mercados de la región en un modelo tan popular”, agregó Furas.

Además del AEB, este vehículo en términos de seguridad equipa seis airbags, Control Electrónico de Estabilidad (ESC) de serie, entre otras ADAS opcionales.

Si bien el auto fue calificado con la máxima puntuación, la marca no oficializó el equipamiento con el que ingresará a la Argentina.

Cómo se evalúa la seguridad de un auto

LA NACION dialogó con Furas para conocer cómo se determina la seguridad de un auto. En ese sentido, el secretario general de la organización dijo que “para determinar que un auto es seguro hay que someterlo a una prueba”.

El especialista comentó que en algunos testeos les ocurrió que ciertos modelos afirmaban tener tal equipamiento que en la práctica o no estaba o no ofrecía protección alguna.

La evaluación consta de dos grandes partes, en la la seguridad pasiva (todo lo que ayuda cuando el choque ya ocurrió) y activa (todo lo que ayuda para no llegar al choque o mitigar el efecto del impacto).

Latin NCAP siempre evalúa las versiones menos equipadas de cada modelo

Por un lado, para evaluar la seguridad pasiva realizan una serie de pruebas de choque, que hoy en día cuentan con seis variantes. En dichas evaluaciones, la organización coloca dentro del auto diversos muñecos de choque con 40 canales de sensores cada uno, que además cuentan con una estructura y movimientos muy similares al cuerpo humano.

Luego del impacto, se evalúan los daños causados en el muñeco con todo un procedimiento que diferencia las lesiones temporales de las permanentes. “Lo que se espera en los autos de cinco estrellas (como el Volkswagen Tera) es que el muñeco no registre lesiones”, comentó Furas a LA NACION.

Los muñecos de choque tienen distintos tamaños dependiendo si es un adulto o un niño Victor Machado

Ahora bien, en las pruebas de seguridad activa, el auto se somete a distintas acciones de la realidad, como por ejemplo, un movimiento brusco del volante para comprobar el funcionamiento del Control Electrónico de Estabilidad (esta prueba la hace un robot conectado al volante).

En esta parte también se evalúa que la alerta de cinturón de seguridad funcione correctamente cuando hay un pasajero sin estar abrochado, como también el funcionamiento de la Detección y Alerta de Punto Ciego.

Otro punto importante de la seguridad activa es el Frenado Autónomo de Emergencia. Esto se testea con muñecos de distintos tamaños cruzando por delante de un auto para verificar el correcto funcionamiento del sistema de frenado.

El Frenado Autónomo de Emergencia es una de las ADAS más importantes, según Alejandro Furas

“Cuando un auto no tienen estas ADAS se les da 0 puntos y no se los testea para no romper los equipos. Lo mismo ocurre con el choque lateral de poste, si no tiene esa protección no se hace para no romper los muñecos —como ocurrió con el Peugeot 2008—”, explicó el especialista.

Para cerrar, una vez que se realizan todas las pruebas, el puntaje se basa en cuatro áreas: en el nivel de protección del adulto, del niño, del peatón y la cuarta es asistencias a la seguridad. Y la caja que peor califica es la que determina las estrellas, es decir, si un auto es muy bueno en tres cajas pero en una sola muy mala y eso da para dos estrellas, por ejemplo. Por eso se publican todas las cajas por separado en el sitio web.