Un viaje en el tiempo: así fue el encuentro que reunió a 180 autos clásicos en la Argentina

Hay encuentros de autos clásicos en los que el paso del tiempo parece detenerse y hay otros en los que, paradójicamente, todas las épocas conviven en un mismo lugar.

A este último concepto responde Classic Park, un evento que celebró su novena edición el sábado 26 de septiembre último en Highland Park Country Club y que reunió 180 vehículos que permitieron recorrer buena parte de la historia del automóvil.

La muestra, que nació en 2017, volvió a convocar ejemplares de distintas épocas, países y estilos. Entre los protagonistas estuvieron dos Bugatti T57, auténticas piezas de colección, junto con una importante presencia de marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche y Mercedes-Benz.

Bugatti T57

El encuentro no se limitó a las grandes marcas internacionales, sino que la industria automotriz argentina también tuvo su lugar con un Torino 380 W de 1967, uno de los modelos más representativos de la producción nacional y un automóvil que ocupa un lugar especial en la historia del usuario argentino.

La diversidad fue, una vez más, una de las principales características de la muestra. Hubo automóviles argentinos, japoneses, estadounidenses y europeos, ejemplares de preguerra y deportivos de diferentes generaciones.

Ford GT40

Entre ellos, los Miles GT concentraron especialmente la atención de los visitantes. Sus líneas y su particular propuesta despertaron el interés tanto de los más jóvenes como de los aficionados que llevan décadas siguiendo la evolución del automóvil.

Una de las particularidades de Classic Park es precisamente la posibilidad de encontrar, separados apenas por unos metros, autos que pertenecen a épocas completamente diferentes.

Ford Sierra RS Cosworth

Un clásico de preguerra puede compartir espacio con un deportivo contemporáneo; un modelo que fue fabricado en la Argentina durante la década del 60 puede quedar frente a frente con una Ferrari o un Lamborghini de una generación mucho más reciente.

Esa convivencia permite que la muestra no sea únicamente un recorrido por la historia del automóvil, sino también un punto de encuentro entre distintas generaciones de aficionados.

Bugatti T57

Esta última edición volvió a poner en escena esa combinación de historia, diseño, ingeniería y pasión por los autos. Desde los ejemplares de preguerra hasta los deportivos más modernos, Classic Park ofreció una particular fotografía de la evolución del automóvil y de las distintas maneras en que cada generación entiende la pasión por los autos.

Más que una exposición de vehículos históricos, este evento se consolidó como un encuentro donde el pasado y el presente del automóvil pueden verse juntos, en movimiento y a pocos metros de distancia.