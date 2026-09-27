Qué pasa si se traba el cargador de un auto eléctrico o híbrido y cómo sacarlo sin romperlo

Los autos electrificados continúan creciendo con fuerza en la Argentina. Durante la primera mitad de este año se patentaron 42.238 unidades con motorización alternativa, entre híbridos y eléctricos puros. Si bien el número representa una proporción todavía baja sobre las 294.181 unidades patentadas entre enero y junio, significó un crecimiento del 339,4% frente al mismo período del año pasado, cuando se registraron 9613 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Cabe aclarar que, dentro del universo de los híbridos, se encuentran los híbridos enchufables (PHEV) que, junto con los vehículos 100% eléctricos (EV), son los únicos tipos de vehículos electrificados que cuentan con una toma para enchufar y cargar la batería. En cambio, los híbridos tradicionales (HEV), pese a contar con un motor eléctrico, no necesitan conectarse a la red eléctrica y disponen únicamente de un depósito de combustible.

Los vehículos electrificados crecen en el país

Frente a este escenario, cada vez son más los conductores que recurren a los cargadores instalados en shoppings, supermercados, estaciones de servicio y otros puntos de carga. En esa línea, el procedimiento suele ser sencillo: a través de una aplicación se selecciona el cargador disponible, se inicia la sesión y el vehículo comienza a recibir energía. Una vez alcanzado el nivel de carga deseado, la misma aplicación permite finalizar el proceso y, en condiciones normales, retirar el conector del vehículo.

Sin embargo, en algunas ocasiones puede ocurrir que, aun después de haber finalizado la carga desde la aplicación, el conector permanezca trabado por seguridad en el vehículo. Incluso puede suceder que el auto ya esté desbloqueado, con las puertas abiertas y sin ninguna sesión de carga activa, pero la ficha continúe bloqueada.

Si el cargador se traba, no se debe tirar con fuerza Halfpoint - Shutterstock

Ante esta situación, intentar tirar del cable con fuerza no es una opción recomendable, ya que puede provocar daños tanto en el conector como en el sistema de carga del vehículo.

Cómo sacar el enchufe del auto

Como se mencionó previamente, si el conector permanece trabado, lo primero es comprobar que la sesión de carga haya finalizado correctamente desde la aplicación del cargador. También es importante verificar que el vehículo esté desbloqueado y, de ser posible, que las puertas estén abiertas, ya que algunos modelos mantienen bloqueado el puerto mientras el auto permanece cerrado.

Si después de estos pasos el conector continúa sin liberarse, nunca se recomienda tirar del cable con fuerza, ya que podría dañarse el puerto de carga o el propio conector.

Existe una tira para destrabar el cargador, en este caso, debajo del capot

En algunos vehículos existe un mecanismo de liberación manual de emergencia, que suele consistir en una pequeña tira, cable o tirador ubicado cerca del sistema de carga, aunque su ubicación y funcionamiento varían según el modelo.

Para accionarlo, hay que consultar el manual del vehículo para identificar el mecanismo y su ubicación exacta. Una vez localizado, generalmente se debe tirar del dispositivo en la dirección indicada por el fabricante mientras se intenta retirar suavemente el conector. Si el modelo no cuenta con este sistema o el enchufe continúa bloqueado, lo recomendable es contactar al servicio de asistencia del vehículo o al operador del cargador antes de forzar la ficha.