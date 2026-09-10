Una automotriz confirmó que fabricará el papamóvil para su visita a la Argentina

Toyota será la automotriz encargada de preparar los vehículos que trasladarán al papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina. La compañía adaptará y donará dos unidades de la Hilux, la pickup que fabrica en su planta de Zárate, según confirmó a este medio la automotriz.

Por el momento la empresa japonesa no precisó si los vehículos tomarán como base unidades con cabina simple o doble, ni con qué motorización o sistema de tracción utilizarán.

La actual gama argentina de la Hilux comprende configuraciones con cabina simple y doble, tracción 4x2 y 4x4 y motores turbodiésel de 2,4 y 2,8 litros. El primero entrega 150 CV y hasta 400 Nm de torque, mientras que el segundo desarrolla 204 CV y ofrece hasta 500 Nm cuando está asociado con la transmisión automática. Por su parte, la versión deportiva GR-S eleva esas cifras hasta los 224 CV y 550 Nm.

La versión doble cabina de la Toyota Hilux

No será la primera vez que una Hilux se utilice para trasladar a un pontífice. En noviembre de 2015 Francisco recorrió las calles de Nairobi, en Kenia, sobre una unidad de cabina simple adaptada con una plataforma posterior, asientos para acompañantes, escalera y una cubierta transparente.

El Papa Francisco recorrió las calles de Nairobi a bordo de una Toyota Hilux cabina simple en 2015 (AP Photo/Ben Curtis) Ben Curtis

La elección de la Hilux tiene un fuerte componente industrial. Las dos unidades partirán de la pickup que Toyota produce en Zárate y exporta a distintos mercados de América Latina y el Caribe. La planta bonaerense trabaja con tres turnos y tiene capacidad para producir alrededor de 185.000 vehículos por año. Para 2026 proyectó fabricar 183.400 unidades, un volumen que superaría el récord cercano a los 181.000 vehículos alcanzado en 2023.

La Toyota Hilux cabina simple

En el complejo se termina un vehículo cada 89 segundos, equivalentes a unas 806 unidades diarias. Allí se producen la Hilux, el SUV SW4 y la van Hiace pero la pickup concentra la mayor parte del volumen industrial.

Aproximadamente el 80% de la producción de Zárate se exporta y el 20% restante se destina al mercado argentino. Los vehículos fabricados allí llegan a 22 países de América Latina y el Caribe. La terminal tiene cerca de 8000 empleados directos, de los cuales alrededor de 6200 trabajan en la planta.

La Toyota Hilux es el vehículo que más unidades fabrica en la Argentina

Una visita después de 39 años

León XIV estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre de este año como parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú. Durante su permanencia en el país recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Su llegada se producirá 39 años después de la última visita de Juan Pablo II. El pontífice polaco estuvo dos veces en la Argentina: en junio de 1982, durante la guerra de Malvinas, y en abril de 1987, cuando se celebró en Buenos Aires la primera Jornada Mundial de la Juventud.

Juan Pablo II en el Papamóvil en la esquina de Além y Tucumán en 1982 ARCHIVO

Para la visita de 1982, el Automóvil Club Argentino construyó el vehículo oficial utilizado por Juan Pablo II. El proyecto tomó como base una Ford F-350 modelo 1981 que originalmente funcionaba como grúa de auxilio del ACA.

La transformación se completó en apenas cuatro días, con turnos continuos durante las 24 horas. Los técnicos retiraron el sistema de grúa de la parte trasera y construyeron allí una cabina cerrada, adaptada a los requerimientos de seguridad del Vaticano y equipada con cristales antibalas. Las precauciones se habían reforzado después del atentado que Juan Pablo II sufrió en Roma en mayo de 1981.

El papamóvil usado en 1982 por el Papa Juan Pablo II

Durante la última visita de Juan Pablo II, realizada entre el 6 y el 12 de abril de 1987, se utilizaron los Renault Traffic y Chevrolet C-10 construidos en el país.

Renault Argentina preparó una unidad sobre una Traffic furgón largo equipada con un motor naftero de 60 CV y una caja de cinco velocidades manuales. La transformación fue realizada por trabajadores e ingenieros de la planta cordobesa de Santa Isabel. La parte posterior recibió una estructura de perfiles de acero soldados y paneles de seguridad antibalas.

Papamóvil fabricado por Renault Argentina para la última visita de Juan Pablo II al país

En su interior se instaló el asiento del Papa y dos banquetas para acompañantes. La altura total se limitó a aproximadamente 2,70 metros para que el vehículo pudiera transportarse por vía aérea. En ese entonces el papa la utilizó durante su paso por Córdoba y actualmente se conserva en el museo de la industria de esa ciudad.

Por otro lado, SEVEL Argentina desarrolló otro vehículo sobre la carrocería de una Chevrolet C-10, montada sobre el chasis más robusto de un camión liviano Chevrolet C-30. Contaba con seis neumáticos provistos de un tratamiento destinado a evitar pinchaduras y reventones. Esta unidad también fue adaptada para la visita de 1987 y actualmente forma parte del patrimonio del complejo museográfico provincial Enrique Udaondo, en Luján.