Una automotriz financia $20 millones para todos sus autos a 18 meses y tiene bonificaciones de hasta $8,3 millones

La industria automotriz registró una contracción del 9,9% en las ventas durante el primer semestre del año, con 294.181 patentamientos, en comparación con el mismo período de 2025. Sin embargo, la financiación continúa siendo uno de los principales impulsores de la demanda.

De acuerdo con el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), hasta mayo el 42,4% de los patentamientos se concretó mediante algún instrumento de crédito. En términos absolutos, fueron 116.087 unidades financiadas sobre un total de 273.819 vehículos registrados, lo que equivale a cuatro de cada 10 operaciones.

En ese contexto, Citroën, que patentó 10.899 vehículos durante el primer semestre del año, dio a conocer sus propuestas de financiación para este séptimo mes.

La marca tiene una línea “Tasa Express” para toda la gama, con tasa 0 y un plazo de hasta 24 meses, que permite financiar hasta $20.000.000. Además, el C3 Aircross cuenta con una línea específica que posibilita financiar hasta $25.000.000 en 24 meses con tasa 0.

Por otro lado, toda la gama dispone de una línea de financiación de hasta $25.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 60 meses. Como alternativa, también tiene créditos UVA a 36 meses con tasa 0, con un monto máximo financiable de hasta $20.000.000 para toda la gama.

La lista de precios

Para este séptimo mes del año, la firma de los dos chevrones aplicó un incremento promedio del 5,3% en los modelos que ajustaron sus valores, mientras que los utilitarios Jumpy y Jumper mantuvieron los mismos precios que en junio.

Citroën C3 VTi Feel MY26: $33.940.000

$33.940.000 Citroën C3 VTi AT Feel Pack MY26: $34.190.000 (precio al contado $27.000.000)

$34.190.000 Citroën C3 VTi AT XTR MY26: $34.580.000

$34.580.000 Citroën C3 T200 Feel Pack You! MY26: $35.910.000

Citroën C3

Citroën Basalt 1.3 Live Pack MY26: $34.930.000

$34.930.000 Citroën Basalt 1.3 Feel MY26: $36.970.000

$36.970.000 Citroën Basalt T200 Shine MY26: $41.200.000 (precio al contado $33.800.000)

$41.200.000 (precio al contado $33.800.000) Citroën Basalt T200 Dark Edition MY26: $41.760.000

Citroën Basalt Pedro Bicudo

Citroën Aircross 1.3 Feel Pack MY26.5: $40.150.000

$40.150.000 Citroën Aircross T200 Feel Pack MY26.5: $43.870.000

$43.870.000 Citroën Aircross T200 Shine MY26.5: $44.000.000 (precio al contado $35.700.000)

$44.000.000 Citroën Aircross T200 XTR MY26.5: $44.460.000

$44.460.000 Citroën Aircross T200 Shine 7 MY26.5: $45.820.000

Citroën Aircross

Citroën C4 Hybrid Plus: $42.960.000

$42.960.000 Citroën C4 Hybrid Max: $56.550.000

Citroën C4 Hybrid

Citroën C5 Aircross Max: $61.700.000

Citroën C5 Aircross lopetegui

Citroën Berlingo Van L2 HDi 92 MY26: $41.000.000

Nueva Citroën Berlingo IGNACIO ARNEDO

Citroën Jumpy L3 HDi 150 MY26: $57.440.000

$57.440.000 Citroën Jumpy L3 HDi 150 6P MY26: $62.900.000

Citroën Jumpy

Citroën Jumper L2H2 HDi 140 Van MY26: $69.840.000

$69.840.000 Citroën Jumper L3H2 HDi 140 Van MY26: $75.090.000