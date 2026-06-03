Una automotriz vende sus autos en hasta 24 cuotas y a tasa 0

Las ventas de autos 0km en la Argentina experimentaron una fuerte caída en mayo. Según informó la Asociación de Concesionarios (Acara), se vendieron 41.921 unidades, una baja del 25,6% interanual y del 12,2% frente al mes pasado. En ese contexto, las automotrices renuevan sus campañas de financiación para impulsar ventas al alza.

En este caso, es Renault quien confirma distintas líneas de crédito para sus modelos de cara a este mes. Lo hace a través de su compañía financiera, Mobilize, e incluye unidades nuevas como el Boreal, aunque con cupos limitados.

El Renault Arkana, incluído en las opciones de financiación de este mes

De esta manera, ofrece a los siguientes modelos en cuotas a tasa 0% y a 12 meses, con montos variables en cada caso.

Boreal Evolution & Techno : hasta $30.000.000

: hasta $30.000.000 Arkana : hasta $27.000.000

: hasta $27.000.000 Boreal Iconic : hasta $25.000.000

: hasta $25.000.000 Kangoo VU : hasta $25.000.000

: hasta $25.000.000 Duster : hasta $25.000.000

: hasta $25.000.000 Kardian : hasta $24.000.000

: hasta $24.000.000 Oroch : hasta $20.000.000

: hasta $20.000.000 Kwid : hasta $18.000.000

: hasta $18.000.000 Kangoo VP : hasta $17.000.000

: hasta $17.000.000 Logan : hasta $15.000.000

: hasta $15.000.000 Sandero: hasta $15.000.000

hasta $15.000.000 Stepway: hasta $15.000.000

En paralelo, también se ofrecen opciones también a tasa 0%, pero financiadas a 18 meses y con montos menores.

Boreal Evolution & Techno : hasta $25.000.000

: hasta $25.000.000 Arkana : hasta $22.000.000

: hasta $22.000.000 Kardian : hasta $20.000.000

: hasta $20.000.000 Boreal Iconic: hasta $20.000.000

hasta $20.000.000 Kangoo VU: hasta $20.000.000

hasta $20.000.000 Oroch: hasta $18.000.000

hasta $18.000.000 Duster: hasta $17.000.000

hasta $17.000.000 Kwid: hasta $16.000.000

hasta $16.000.000 Kangoo VP: hasta $15.000.000

hasta $15.000.000 Logan: hasta $15.000.000

El Kardian tiene opciones a 12, 18 y 24 meses

Por último, la marca también cuenta con líneas crediticias a 24 meses, también a tasa 0%, para las siguientes unidades.

Kardian: hasta $20.000.000

hasta $20.000.000 Boreal Evolution & Techno ¡NUEVO! : hasta $19.000.000

: hasta $19.000.000 Oroch: hasta $16.000.000

hasta $16.000.000 Kangoo VU: hasta $16.000.000

hasta $16.000.000 Boreal Iconic ¡NUEVO!: hasta $16.000.000

hasta $16.000.000 Arkana: hasta $15.000.000

hasta $15.000.000 Kwid: hasta $14.000.000

hasta $14.000.000 Kangoo VP: hasta $13.000.000

hasta $13.000.000 Duster: hasta $12.000.000

A su vez, Renault mantiene opciones para Alaskan, Master y Koleos con tasas un tanto más elevadas, pero montos más abarcativos. Por ejemplo, para la pickup ofrece financiación hasta $24.000.000 con TNA 4,9%; para el utilitario hasta $18.000.000 con TNA del 14,9% y el SUV hasta $35.000.000 con TNA del 9,9%. Estas últimas alternativas, son todas con 12 cuotas.

La actualidad de las ventas del sector

En mayo se comercializaron 41.921 vehículos 0 km, una cifra que representó una caída del 12,2% respecto de abril y del 25,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En cuanto al acumulado de los primeros cinco meses de 2026, se patentaron 247.187 unidades, lo que implica una baja del 6,7% frente a las 273.819 registradas en igual período de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Cayeron las ventas de autos 0km, motivo por el cual las automotrices aceleran con ofertas agresivas de financiación OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

Respecto de esta contracción en la industria, el presidente de Acara, Sebastián Beato, dijo: "El mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones. Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva. Otros temas claves, en los que vamos a seguir trabajando, es la carga impositiva, que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo, las tasas de financiación, que necesitamos que sigan a la baja, y los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones".

“Son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil. En este escenario, las concesionarias continuamos desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la post venta. Ahí también se juega nuestra confianza y se abre una oportunidad para la red comercial, y quisiera insistir a que la gente aproveche este momento porque va a encontrar en los concesionarios oficiales promociones muy convenientes y estímulos para poder capitalizarlas”, concluyó Beato.