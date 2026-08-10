Una marca de autos de lujo tomó una decisión clave para vender más

DS Automobiles, una de las marcas pertenecientes al grupo Stellantis, modificará su estrategia comercial en la Argentina y comenzará a ofrecer toda su gama de vehículos en determinados concesionarios de Peugeot y Citroën, las otras dos marcas con las que comparte estructura.

La compañía anticipó que el nuevo esquema incluirá más de 20 concesionarios distribuidos en diferentes puntos del país. Dentro de esos establecimientos funcionarán espacios denominados “DS Point”, destinados tanto a la comercialización de vehículos como a la atención técnica.

Los nuevos puntos no reemplazarán por completo a los actuales DS Store. De acuerdo con la información difundida por la automotriz, ambas modalidades convivirán. Los locales exclusivos continuarán operando en las plazas que Stellantis considera más relevantes, mientras que los DS Point permitirán ampliar la cobertura en otras zonas.

Desde la compañía no confirmaron todavía cuáles serán los nuevos puntos de venta

Por el momento, la empresa no informó cuáles serán los concesionarios que incorporarán los DS Point ni la fecha exacta en la que comenzará a funcionar el nuevo esquema. Solo indicó que su implementación se producirá próximamente.

La modificación de la red local de DS se produce en medio de una reorganización global más amplia de Stellantis. En mayo, el grupo presentó un plan de inversión global de €60.000 millones hasta 2030 y anticipó que cerca del 70% de los recursos destinados a marcas y productos se concentrará en Jeep, Ram, Peugeot, Fiat y su división de vehículos comerciales. Dentro de ese esquema, DS pasará a ocupar un papel más especializado bajo el paraguas de Citroën.

Dentro del nuevo esquema global, DS volverá a ocupar un papel especializado bajo el paraguas de Citroën

En la Argentina, otro de los movimientos recientes de la compañía fue la incorporación de Leapmotor, la automotriz china de vehículos electrificados asociada con Stellantis.

La marca inició sus operaciones con 11 grupos concesionarios, 12 puntos de venta y 22 establecimientos de posventa, varios de ellos pertenecientes a empresas que ya trabajaban con otras firmas del grupo. El despliegue muestra una lógica similar a la adoptada ahora con DS de aprovechar redes e infraestructura existentes para incorporar nuevas propuestas comerciales.