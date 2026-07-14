Esta es la nueva versión de la pickup que se fabrica en la Argentina y se lanza con precio especial

RAM, marca perteneciente al Grupo Stellantis, incorporó una nueva versión a la gama de su pickup mediana Dakota. Se trata de la Laramie Night Edition, una variante que apuesta por una estética más deportiva mediante la incorporación de detalles exteriores oscurecidos y un nuevo color exclusivo.

La Dakota se produce en el complejo industrial de Ferreyra, Córdoba, como parte de la inversión de US$385 millones que Stellantis destinó al desarrollo de una nueva familia de vehículos y un nuevo motor en la Argentina. Gracias a ese desembolso, el grupo comenzó a fabricar en el país las nuevas pickups medianas de sus distintas marcas como la Fiat Titano y esta nueva de la marca de las siete ranuras.

La principal novedad de la Laramie Night Edition está en su diseño exterior. Incorpora llantas, parrilla y emblema delantero, espejos laterales, paragolpes delantero, estribos laterales, manija y logotipo del portón trasero con terminaciones oscurecidas, mientras que las manijas de las puertas, los fenders y el paragolpes trasero conservan el color de la carrocería. Además, estrena el nuevo tono Tempest Blue, desarrollado exclusivamente para esta variante.

Esta nueva versión estrena un nuevo color: Tempest Blue

Con esta incorporación, la gama de la RAM Dakota en la Argentina queda integrada por las versiones Warlock, Laramie y la nueva Laramie Night Edition, ampliando la oferta de la marca en uno de los segmentos más competitivos del mercado.

En el plano mecánico no hay modificaciones. La pickup mantiene el motor 2.2 turbodiésel (que se comenzará a producir en la planta cordobesa a fines de 2027, la producción actual es en Brasil), asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y un sistema de tracción 4x4. También conserva la garantía transferible de cinco años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Con la incorporación de la nueva RAM Dakota Laramie Night Edition 2.2 TD AT8 4x4, la gama de la pickup mediana de la marca quedó conformada por tres versiones. La flamante variante, que suma detalles estéticos oscurecidos exclusivos, tiene un precio de lanzamiento de $77.090.000, mientras que la Dakota Laramie AT 2.2 4x4 se ofrece a $76.040.000 y la versión de entrada Dakota Warlock AT 2.2 4x4 cuesta $73.900.000 durante julio (precio de lista).

Cómo vienen las ventas de la industria automotriz

Pese a que se proyectaba que 2026 fuera un año superior al anterior, durante la primera mitad se patentaron 294.181 unidades, un 9,9% menos que en el mismo período de 2025, cuando el registro alcanzó las 326.549, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

“La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones. Tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y se observan señales de recuperación en el horizonte”, analizó Sebastián Beato, presidente de Acara.

Se espera que la segunda mitad del año supere a la primera en ventas MMD Creative - Shutterstock

“Los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o aparezcan nuevas opciones para acceder a los vehículos. Nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante acumulado de unidades sin destino en el mercado”, profundizó.

Según el titular de la entidad, el sector necesita ahora nuevas herramientas, como “financiación a largo plazo, a tasa baja o tasa cero, y un sinceramiento de precios e impuestos”. Si bien las cifras actuales siguen generando preocupación, el panorama para la segunda mitad del año sería más alentador. “Las cifras de junio muestran una recuperación frente a mayo y es de esperar que de aquí a fin de año tengamos un segundo semestre mejor que el primero y en crecimiento”, concluyó.