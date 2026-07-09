Infracciones de tránsito: dónde revisarlas y cuándo prescriben

Las infracciones de tránsito suelen cobrar protagonismo cuando el conductor debe renovar la licencia de conducir o desea transferir su vehículo con el libre de deuda, en caso de que registre una o más multas.

En ese contexto, es importante saber que no todas las infracciones tienen el mismo valor; sino que cada una está asociada a una determinada cantidad de Unidades Fijas (UF), por lo que el monto a pagar varía según la gravedad de la falta.

A su vez, el valor de la UF se actualiza periódicamente: en la provincia de Buenos Aires, cada dos meses, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la actualización se realiza cada seis meses. En ambos distritos, la referencia utilizada es el precio del litro de nafta de mayor octanaje.

Cuánto cuesta cada tipo de multa este mes

Durante la primera semana de julio aumentó el valor en la provincia de Buenos Aires: fue el cuarto incremento del año y tendrá vigencia hasta el último día de agosto. Así, el valor de una UF quedó en $2271 en suelo bonaerense, mientras que en la Ciudad una UF equivale a $949,99.

De esta manera, en la provincia de Buenos Aires una sola infracción puede costar más de $2.200.000, ya que los valores quedaron configurados de la siguiente manera:

Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: desde $681.300 hasta $2.271.000

desde $681.300 hasta $2.271.000 Exceso de velocidad: desde $340.650 hasta $2.271.000

desde $340.650 hasta $2.271.000 Cruzar un semáforo en rojo: desde $681.300 hasta $2.271.000

desde $681.300 hasta $2.271.000 Circular sin VTV: desde $681.300 hasta $2.271.000

desde $681.300 hasta $2.271.000 Circular a contramano: desde $681.300 hasta $2.271.000

desde $681.300 hasta $2.271.000 Estacionar en un lugar indebido: desde $113.550 hasta $227.100

desde $113.550 hasta $227.100 Circular sin seguro: desde $113.550 hasta $227.100

desde $113.550 hasta $227.100 Circular sin patente o con la misma adulterada: desde $113.550 hasta $227.100

En la provincia de Buenos Aires rige la ley de alcohol cero

En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, las infracciones de tránsito tienen los siguientes valores tras la última actualización de la unidad fija en marzo (y hasta el 2 de septiembre de 2026):

Exceso de velocidad: desde $66.499,30 hasta $3.799.960

desde $66.499,30 hasta $3.799.960 Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: desde $142.498 hasta $1.899.980

desde $142.498 hasta $1.899.980 Cruzar un semáforo en rojo: desde $284.997 hasta $1.424.985

desde $284.997 hasta $1.424.985 Circular sin patente o con la misma adulterada: $949.990

$949.990 Circular sin VTV: $379.996

$379.996 Circular sin seguro: $284.997

$284.997 Estacionar en un lugar indebido: $94.999

Dónde revisar las infracciones y cuándo prescriben

La provincia de Buenos Aires cuenta con un portal llamado “Infracciones BA”, donde se pueden consultar las infracciones de tránsito tanto por dominio (patente del vehículo) como por el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para hacerlo, hay que ingresar al sitio y hacer clic en la solapa “Infracciones”, ubicada a la derecha del inicio. Allí se puede cargar el dominio o el DNI y conocer el estado de las infracciones registradas.

Ahora bien, para abonar una multa o realizar un trámite, es necesario acceder con usuario desde la sección “Accesos directos”, en la opción “Consultar / Pagar infracciones online”. En ese apartado se puede ingresar, por ejemplo, con los datos del RENAPER y gestionar el pago o presentar un descargo en caso de considerarlo necesario.

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema similar: un sitio web mediante el cual también se pueden consultar las infracciones de tránsito y el sistema de scoring, tanto mediante el dominio como del DNI.

Todas las infracciones de tránsito tienen una fecha de prescripción GCBA

También es importante tener en cuenta que las infracciones de tránsito prescriben, tal como lo establece el artículo 89 de la Ley N° 24.449. De todos modos, cada provincia tiene la facultad de adaptar esa normativa a sus propias necesidades y aplicarla con criterios propios dentro de su jurisdicción.

Un punto donde se ven estas diferencias es en los plazos de prescripción. Según la ley nacional, las faltas leves prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves lo hacen a los cinco años. Este esquema funciona como un marco general, pero no es de aplicación obligatoria en todas las jurisdicciones.

En la provincia de Buenos Aires se mantiene ese criterio y se conserva la distinción entre infracciones leves y graves. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires rige un sistema diferente: todas las faltas prescriben a los cinco años desde la fecha de la infracción, sin distinguir su gravedad.