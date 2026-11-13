Uno por uno, los autos híbridos más baratos que se pueden comprar en la Argentina

El mercado argentino sumó el último año una cantidad importante de modelos híbridos, impulsado principalmente por la llegada de nuevas marcas y la ampliación de la oferta de las automotrices que ya operaban en el país. Gracias a este aumento de la oferta y competencia hoy es posible comprar un vehículo con algún grado de hibridación por menos de $34 millones, aunque los precios y las tecnologías disponibles presentan discrepancias importantes.

A diferencia de lo que ocurría algunos años atrás, cuando la oferta se concentraba principalmente en modelos de Toyota, actualmente conviven vehículos híbridos de marcas japonesas, europeas, estadounidenses y chinas. Esta última procedencia ganó participación con el cupo de electrificados de 50.000 unidades sin pagar arancel dispuesto por el Gobierno.

Entre los modelos más económicos aparecen el Suzuki Swift Hybrid y el MG3 Hybrid+, los únicos del relevamiento con precios inferiores a los $40 millones. A partir de allí, la oferta se amplía con SUV de distintos tamaños y niveles de equipamiento. Sin embargo, no todos los vehículos incluidos utilizan el mismo sistema de propulsión.

El MG3 Hybrid es el segundo modelo con este tipo de tecnología más accesible

Los híbridos suaves (mild-hybrid o MHEV) incorporan un motor eléctrico que asiste al de combustión, pero que no puede impulsar el auto por sí solo. Los híbridos convencionales (HEV), en cambio, pueden desplazarse utilizando únicamente energía eléctrica en determinadas condiciones, sin necesidad de conectarse a un cargador. A ellos se suman los híbridos enchufables (PHEV), que cuentan con baterías de mayor capacidad y permiten recorrer distancias más extensas en modo eléctrico, aunque necesitan conectarse a una fuente externa para aprovechar plenamente esa autonomía.

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Para elaborar el ranking se consideró la versión híbrida más económica de cada modelo, independientemente de si utiliza tecnología MHEV, HEV o PHEV. Quedaron excluidos los vehículos puramente eléctricos y los eléctricos de autonomía extendida, cuyo motor de combustión funciona exclusivamente como generador.

Los precios corresponden a los valores relevados para noviembre de 2026. En los casos en los que las automotrices publican sus listas en dólares, se utilizó como referencia la cotización oficial de venta del Banco Nación de $1515 por dólar al cierre de esta edición.

Suzuki Swift Hybrid: $33.936.000 (US$22.400)

$33.936.000 (US$22.400) MG3 Hybrid+ Comfort: $35.602.500 (US$23.500)

$35.602.500 (US$23.500) Suzuki Across Hybrid GL: $41.264.600

$41.264.600 MG ZS Hybrid+ Comfort: $41.662.500 (US$27.500)

$41.662.500 (US$27.500) Jeep Avenger Altitude T200 MHEV: $41.990.000

$41.990.000 Haval Jolion Pro HEV Deluxe: $43.919.850 (US$28.990)

$43.919.850 (US$28.990) Chery Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: $44.692.500 (US$29.500)

$44.692.500 (US$29.500) Citroën C4 Hybrid Plus: $45.560.000

$45.560.000 Chery Tiggo 4 Hybrid Premium: $46.965.000 (US$31.000)

$46.965.000 (US$31.000) Toyota Yaris Cross XEI HEV: $48.457.000

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El ranking refleja el peso que adquirieron los SUV dentro de la oferta de vehículos electrificados, ya que ocho de los diez modelos pertenecen a esa categoría, mientras que el Swift y el MG3 son los únicos hatchbacks.

Otro aspecto que surge del relevamiento es la presencia de las marcas chinas. MG, Haval y Chery concentran cinco de las diez posiciones, en un contexto de mayor competencia entre las automotrices tradicionales y las nuevas compañías que comenzaron a comercializar vehículos en la Argentina.

Por fuera de los primeros diez puestos aparecen varios modelos cuyos precios se ubican apenas por encima del Toyota Yaris Cross, que cierra el listado. El BYD Seal 5 DM-i y el Changan CS55 Plus, ambos híbridos enchufables, tienen un precio de US$31.990, equivalente a $48.464.850 al tipo de cambio utilizado. Esto significa que quedaron fuera del ranking por una diferencia de apenas $7850 respecto del Toyota.

También aparece el BAIC BJ30, con un valor de US$32.500 ($49.237.500), seguido por el Fiat 600 Hybrid, que cuesta $49.340.000, y el BYD Atto 2 DM-i GS, comercializado a $49.600.000.