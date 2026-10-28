Venden una Ferrari F50 con apenas 171 kilómetros y esperan una cifra récord

Podía alcanzar los 325 km/h, pero en casi tres décadas apenas acumuló 171 kilómetros. A esta Ferrari F50 de 1997 le sobraban motivos para salir a la ruta y quien se siente al volante ahora tendrá que decidir si le suma recorrido o preserva la cifra que hoy concentra buena parte de la atención sobre ella y la vuelve un elemento codiciado por coleccionistas.

La Ferrari F50 de 1997 puede alcanzar los 325 km/h (Broad Arrow)

Según Broad Arrow, su odómetro marca 106 millas. La casa de subastas la ofrecerá el 31 de octubre en Wynn Las Vegas, con una estimación de venta superior a US$20 millones. El precio se conocerá cuando terminen las ofertas; por ahora, ese es el valor que espera superar el organizador.

En casi tres décadas el modelo apenas acumuló 171 kilómetros (Broad Arrow)

Hecha para manejar

La F50 se presentó en Ginebra en 1995 para celebrar los 50 años de Ferrari, aunque el aniversario llegaría dos años después. Tenía por delante la tarea de suceder a la F40 y recurrió a la experiencia de la marca en Fórmula 1. Su producción se extendió hasta 1997, el año en que se cumplió aquel aniversario.

Su producción se extendió hasta 1997 (Broad Arrow)

De allí provenía la base de su motor, un V12 atmosférico de 4,7 litros y 520 CV, acompañado por una caja manual de seis marchas. Cada cambio exigía mover la palanca por la grilla metálica que dejaba a la vista el recorrido entre velocidades.

Cuenta con un V12 atmosférico de 4,7 litros y 520 CV (Broad Arrow)

El propulsor derivaba del utilizado por Ferrari en la temporada 1990 de Fórmula 1, con cinco válvulas por cilindro y una cilindrada ampliada desde los 3,5 litros originales. Así, la F50 dejaba atrás el V8 con dos turbos de la F40 y apostaba por un motor que alcanzaba su potencia máxima a 8500 rpm.

La cercanía con la competición también aparecía en la estructura de fibra de carbono y en el motor, que soportaba la transmisión y la suspensión trasera. Sin dirección asistida ni ABS, la F50 dejaba mucho trabajo en manos del conductor. La marca declaraba una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos.

Su estructura es de fibra de carbono (Broad Arrow)

Esta unidad, identificada con el chasis 107165, fue la número 334 de las 349 fabricadas. Se entregó originalmente en el Reino Unido, con carrocería roja e interior negro con detalles rojos.

El interior es negro con detalles rojos (Broad Arrow)

El conjunto que llegará al remate incluye equipaje Schedoni, herramientas, fundas y hasta los zapatos de conducción J.P. Tod’s. También conserva el techo rígido desmontable y su estuche de transporte. Todo parece invitar a preparar un viaje y darle al auto, de una vez por todas, el uso para el que fue pensado. La decisión quedará en manos del próximo dueño, que tendrá una tentación difícil de resolver: disfrutarlo en movimiento o seguir cuidando esos pocos números en el odómetro.

La F50, en detalle

Ferrari F50 de 1997 (Broad Arrow)

Ferrari F50 de 1997 (Broad Arrow)

Ferrari F50 de 1997 (Broad Arrow)