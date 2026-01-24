Verano 2026: Renault redobla su apuesta de verano con una experiencia que combina diseño, tecnología y contacto directo con el público

Durante la temporada de verano 2026, Renault vuelve a decir presente en la costa argentina con Renault Summer Experience, una plataforma que busca acercar su gama de vehículos y los valores de la marca a miles de personas que eligen vacacionar en los principales destinos turísticos del país. La iniciativa combina exhibición de vehículos, actividades interactivas y experiencias de manejo urbanas, con un foco claro en el diseño, la innovación y la accesibilidad.

La propuesta se despliega en distintos puntos estratégicos, con espacios abiertos y de alto tránsito, pensados para que el público pueda conocer de cerca la gama actual de la marca.

La nueva gama, protagonista

Uno de los ejes centrales del espacio que la marca instaló en el centro comercial de Cariló (Cerezo 372 entre Boyero y Calandria) es la exhibición de su nueva gama de vehículos, con especial énfasis en el lenguaje de diseño renovado y en la incorporación de tecnologías orientadas al confort, la seguridad y la conectividad.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, embajadores de Renault Argentina, posaron al lado de la nueva SUV Boreal.

Modelos como nuevo Renault Koleos full hybrid E-tech, Renault Arkana hybrid E-tech, Renault Kardian y, la presentación de Renault Boreal en avant-première, forman parte del recorrido, permitiendo a los visitantes explorar sus interiores, conocer sus prestaciones y descubrir las distintas configuraciones disponibles. La propuesta, inspirada en el nuevo espacio Le Défilé, que la marca francesa posee sobre la avenida Champs-Élysées, pone el acento en la versatilidad de los vehículos, pensados tanto para el uso urbano como para escapadas y viajes largos, muy en sintonía con el espíritu del verano.

Juan Minujín elige nuevo Renault Koleos full hybrid E-tech.

Renault Boreal, el nuevo SUV icónico, elegante y tecnológico

Entre las novedades más esperadas del recorrido, Renault eligió Cariló para mostrar en avant-premiere, su próximo SUV C cuyo lanzamiento está previsto para este año. Con un diseño imponente y elegante, pensado para la familia moderna, Renault Boreal combina proporciones generosas con detalles sofisticados como techo panorámico y llantas de 19”. Su interior tecnológico ofrece pantallas digitales de 10”, iluminación ambiental personalizable y materiales sustentables, mientras que la conectividad se potencia con Google integrado y sonido premium Harman Kardon. A esto se suma una completa gama de asistencias avanzadas a la conducción y un motor turbo 1.3 TCe eficiente y potente, que refuerzan la propuesta de un SUV pensado para brindar confort, seguridad y estilo en cada trayecto.

Renault Boreal.

Test drives y tecnología al servicio del usuario

Más allá de la exhibición, Renault apuesta fuerte al contacto directo con el producto. En ese sentido, los test drives ocupan un lugar clave dentro de la experiencia, ofreciendo la posibilidad de manejar distintos modelos y comprobar en primera persona aspectos como la performance, la seguridad y el confort de marcha.

Franco Masini también visitó el stand de Renault Argentina en Cariló.

La tecnología también tiene su espacio destacado, con sistemas de conectividad, asistencias a la conducción y soluciones prácticas para el uso cotidiano, que refuerzan la idea de una marca enfocada en facilitar la experiencia del conductor.

Una estrategia de cercanía que se consolida

Con Renault Summer Experience 2026, la marca no solo presenta su portafolio de productos, sino que consolida una estrategia de cercanía con los usuarios, apostando a formatos experienciales que ganan cada vez más relevancia en la industria automotriz.

Yoyi Francella, clásica usuaria de Renault Kardian.

Además, pensando en la conveniencia de sus clientes, la marca implementó el Renault Care Service Point ubicado en Av. Bunge e Intermédanos, justo al ingreso a la ciudad de Pinamar. Allí, ofrece servicios tales como servicios de mantenimiento regular, compra e instalación de accesorios y el chequeo de los 25 puntos de control, una revisión mecánica ligera que la marca ofrece a sus clientes de forma gratuita.

Renault Care Service.

Acompañando la temporada de verano, el programa de fidelización “Renault Le Club” ofrece beneficios exclusivos en gastronomía, hotelería, entretenimiento, para sus miembros (propietarios de vehículos Renault y/o ahorristas de Plan Rombo), así como grandes sorteos que se llevarán a cabo durante toda la temporada.

En un contexto donde los consumidores valoran el contacto real con los productos antes de tomar decisiones, Renault Summer Experience en una experiencia clave para construir vínculo, generar confianza y posicionar a la marca como un actor protagonista del verano argentino y del mercado local.

