Volkswagen Taos vs Toyota Corolla Cross: cuál conviene comprar en junio

El segmento de los SUV medianos concentra algunos de los modelos más demandados del mercado argentino y dentro de esa categoría, el Volkswagen Taos y el Toyota Corolla Cross se ubican entre los referentes. Ambos modelos compiten en una franja de precios similar y con niveles de equipamiento comparables, aunque con enfoques distintos en materia de mecánica, configuración de gama y tecnología.

Mientras Volkswagen apuesta por una única motorización turboalimentada para toda la familia Taos, modelo que ahora llega importado desde México, Toyota propone una oferta más amplia, con versiones nafteras e híbridas autorrecargables. A continuación, una comparación de todas sus características técnicas, de equipamiento y precios vigentes en junio.

Tamaño, espacio interior y capacidad de carga

Las diferencias dimensionales son reducidas, aunque el Taos muestra una ligera ventaja en casi todas. El SUV de Volkswagen mide 4467 mm de largo, 1841 mm de ancho y 1624 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2681 mm. El Corolla Cross registra 4460 mm de largo (7 mm menos), 1825 mm de ancho (-16 mm) y 1620 mm de alto (-4mm), mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2640 mm (-41 mm).

El Taos muestra una ligera ventaja en las dimensiones

También existen diferencias en la capacidad de carga. El Taos ofrece un baúl de 498 litros, frente a los 440 litros del Corolla Cross. En cuanto al tanque de combustible, el alemán declara una capacidad de 50 litros, mientras que su par japonés informa 47 litros para las versiones nafteras y 36 litros para las híbridas.

Toyota divide su oferta en alternativas nafteras e híbridas

Motorizaciones: turbo contra naftero e híbrido

Volkswagen comercializa toda la gama Taos con el mismo conjunto mecánico. Se trata del conocido motor 250 TSI de 1.4 litros, cuatro cilindros, inyección directa y turboalimentación, que entrega 150 CV y 250 Nm de torque desde las 1400 rpm. Está asociado a una transmisión automática Tiptronic de ocho velocidades y tracción delantera.

Volkswagen comercializa toda la gama Taos con el conocido motor 250 TSI de 1.4 litros

Toyota, en cambio, divide su oferta en dos alternativas. Las versiones XLI, XEI, SEG y GR-Sport utilizan el motor Dynamic Force de 2.0 litros que desarrolla 171 CV a 6600 rpm y 203 Nm a 4800 rpm. La transmisión es una automática CVT con diez marchas preprogramadas, mientras que las variantes SEG y GR-Sport agregan levas al volante y modo de conducción Power.

Toyota divide su oferta en alternativas nafteras e híbridas

Por su parte, las versiones híbridas emplean un motor naftero 1.8 de ciclo Atkinson asociado a un motor eléctrico. La potencia combinada del sistema alcanza los 122 CV. El conjunto trabaja junto a una transmisión eCVT y permite seleccionar los modos Normal, Eco, Power y EV.

Suspensiones, dirección y frenos

Uno de los puntos donde las configuraciones difieren es la suspensión trasera. El Taos utiliza un esquema independiente Multilink en el eje posterior, acompañado por una suspensión McPherson delantera.

El Corolla Cross también recurre a una suspensión McPherson adelante, aunque emplea una barra de torsión con barra estabilizadora detrás.

Ambos modelos cuentan con dirección eléctrica asistida y frenos a disco en las cuatro ruedas, con discos ventilados adelante y sólidos atrás.

Seguridad: qué ofrece cada uno

Los dos SUV cuentan con un buen paquete de asistencias a la conducción considerando el promedio del segmento.

El Taos incorpora seis airbags, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos, detector de fatiga, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, control crucero adaptativo con función Stop & Go y asistente automático de luces altas.

El Taos incorpora seis airbags y múltiples ADAS

Las versiones Highline y Highline Bi-Tono suman además mantenimiento de carril, asistente de conducción semiautónoma, asistente de emergencia, detector de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.

El Corolla Cross ofrece siete airbags de serie en todas las versiones, además de control de estabilidad (VSC), control de tracción (TRC), asistente de arranque en pendientes (HAC), ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), anclajes ISOFIX y faros antiniebla LED.

El Corolla Cross ofrece siete airbags de serie y el paquete Toyota Safety Sense

A esto se suma el paquete Toyota Safety Sense, presente desde la versión más accesible. Incluye control crucero adaptativo con rango completo, sistema de precolisión frontal, alerta de cambio de carril, asistencia de mantenimiento de carril, luces altas automáticas y alerta de vaivén. Las variantes SEG y GR-Sport agregan alerta de punto ciego (BSM) y alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA).

Tecnología y multimedia

El Taos incorpora el sistema VW Play Connect de 10″, acompañado por un tablero digital Active Info Display de 10,25″ en todas las versiones de la gama. También incluye Mi VW Connect, cargador inalámbrico para teléfonos celulares, iluminación ambiental interior y selector de perfiles de conducción.

En todas las versiones el Taos incorpora el sistema VW Play Connect de 10″ junto a un tablero digital Active Info Display de 10,25″

En el Corolla Cross, las versiones XLI, XEI y XEI HEV equipan una pantalla de información de 7 pulgadas para el instrumental, mientras que las variantes SEG, SEG HEV y GR-Sport incorporan un cuadro completamente digital de 12,3 pulgadas.

Las variantes SEG, SEG HEV y GR-Sport incorporan un cuadro completamente digital de 12,3 pulgadas

Confort y equipamiento interior

El Taos Comfortline ya incorpora climatizador automático bizona, acceso y arranque sin llave, volante multifunción revestido en cuero con levas, asiento del conductor con regulación eléctrica y ajuste lumbar eléctrico, freno de estacionamiento eléctrico, sensor de lluvia, sensor crepuscular y cuatro puertos USB-C.

En el Corolla Cross XLI, el climatizador es automático de una zona, no cuenta con acceso inteligente ni arranque por botón y tampoco dispone de regulación eléctrica para el asiento del conductor. A partir de las versiones XEI, Toyota incorpora climatizador automático bizona, Smart Entry, Push Start, freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold y sensor de lluvia.

A partir de las versiones XEI, Toyota incorpora climatizador automático bizona, Smart Entry, Push Start, freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold y sensor de lluvia

Las variantes SEG y SEG HEV agregan regulación eléctrica para el asiento del conductor, tapizados en cuero natural y ecológico, instrumental digital de 12,3″, cargador inalámbrico para smartphones, cámara de visión 360°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con asistencia de frenado y portón trasero eléctrico con apertura manos libres.

Volkswagen reserva para las versiones Highline y Highline Bi-Tono los tapizados parcialmente revestidos en cuero, el sistema de audio con seis parlantes y subwoofer, los espejos exteriores calefaccionados, plegables eléctricamente y con función tilt-down, además de los pedales deportivos en aluminio.

Diseño exterior, diferencias entre versiones y precios

En la gama Taos, la versión Comfortline equipa llantas de aleación de 18″ con neumáticos 215/55 R18, mientras que las variantes Highline utilizan llantas de 19″ con neumáticos 235/45 R19.

Todas las versiones incorporan faros IQ.Light, parrilla frontal iluminada, barra lumínica LED trasera integrada, luces traseras LED y logo trasero iluminado. Las Highline agregan techo panorámico, barras de techo anodizadas y detalles cromados.

En el Corolla Cross, la versión XLI utiliza llantas de 17″ con neumáticos 215/60 R17. Las variantes XEI, SEG, HEV y GR-Sport incorporan llantas de 18″ con neumáticos 225/50 R18. Los niveles SEG y GR-Sport agregan faros Bi-LED con luces de giro secuenciales, molduras cromadas y techo solar eléctrico.

La gama Volkswagen Taos está compuesta por tres versiones:

Taos Comfortline 250 TSI AT: $57.511.950

Taos Highline 250 TSI AT: $65.470.200

Taos Highline Bi-Tono 250 TSI AT: $66.319.150

El nuevo Volkswagen Taos arranca en los $57.511.950

Toyota, en cambio, ofrece seis alternativas:

Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000

Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT: $57.355.000

Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000

Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT: $63.684.000

Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000