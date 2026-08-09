El auto con caja automática que bajó US$2000 su precio y el ranking de los 10 modelos más baratos

La oferta de autos con caja automática se amplió con fuerza durante los últimos años en el mercado argentino. A los modelos tradicionales con convertidor de par o transmisión CVT se sumaron distintas alternativas electrificadas, como híbridos y eléctricos, que también permiten conducir sin pedal de embrague.

Esta tendencia se desarrolla actualmente en un contexto de contracción del mercado. Durante julio se patentaron 43.758 vehículos, un 30,3% menos que en el mismo mes de 2025 y un 7,7% por debajo del resultado de junio, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con esos resultados, entre enero y julio se registraron 339.359 unidades, lo que representa una caída interanual del 12,8% frente a las 389.367 operaciones contabilizadas durante el mismo período del año pasado.

En ese escenario, las automotrices combinaron distintas estrategias para agosto. Los cinco modelos del ranking con precios fijados en pesos aumentaron entre 0,6% y 2%. En cambio, cuatro de los vehículos cotizados en dólares mantuvieron sus valores en esa moneda. La excepción fue el JMEV Easy 3, cuyo precio bajó de US$18.900 a US$16.900. Esto representó una reducción del 10,6% medido en moneda extranjera.

El JMEV Easy 3 bajó de precio de US$18.900 a US$16.900

Para elaborar el listado de los diez modelos más accesibles con caja automática en la Argentina se tomó la versión más accesible con este tipo de transmisión disponible en cada versión:

JMEV Easy 3: US$16.900 (o $24.843.000)

US$16.900 (o $24.843.000) Hyundai HB20 Hatchback (Comfort Plus AT 1.6): $31.500.000

$31.500.000 MG 3 naftero: US$21.900 ($32.193.000)

US$21.900 ($32.193.000) JAC S2 (1.5 CVT Luxury LV): US$22.900 ($33.663.000)

US$22.900 ($33.663.000) Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $34.880.000

$34.880.000 Suzuki Swift Hybrid GLX AT: US$23.900 ($35.133.000)

US$23.900 ($35.133.000) Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $ 35.140.000

$ 35.140.000 BYD Dolphin Mini (GL): US$23.990 ($35.265.300)

US$23.990 ($35.265.300) Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $35.354.000

$35.354.000 Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $35.744.900

El JMEV Easy 3 conserva el primer lugar y amplía su ventaja como el auto con caja automática más económico de la Argentina. Se trata de un hatchback urbano 100% eléctrico de origen chino, impulsado por un motor de 68 CV y con una autonomía declarada de hasta 330 kilómetros.

El Hyundai HB20 Hatchback permanece en la segunda posición. Importado desde Brasil, en su versión Comfort Plus combina un motor naftero 1.6 de 123 CV con una transmisión automática de seis velocidades. Su precio aumentó un 0,6% frente a julio.

El Hyundai HB20 Hatchback permanece en la segunda posición al haber aumentado solo 0,6%

El MG 3 naftero mantiene el tercer puesto. Esta variante incorpora un motor 1.5 litros de 114 CV asociado a una transmisión automática CVT y se diferencia de la versión híbrida también disponible en el mercado argentino.

El MG3, en su versión a combustión, continúa figurando a US$21.900

Uno de los principales cambios del mes lo protagonizó el JAC S2, que avanzó del sexto al cuarto lugar. Este SUV compacto utiliza un motor naftero 1.5 de 105 CV combinado con una transmisión CVT. Aunque conservó su valor de US$22.900, su equivalencia en pesos disminuyó por la variación del tipo de cambio.

El JAC S2 cotiza a US$22.900

Finalmente, el Citroën C3 pasó del cuarto al quinto puesto. Fabricado en Brasil, en la versión Feel Pack incorpora el conocido motor naftero 1.6 VTi de 115 CV y una transmisión automática de seis velocidades. Su precio subió un 2% durante agosto.