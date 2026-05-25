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DIANTI, Catalina Devoto de,

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AGRADECIMIENTOS

DIANTI, Catalina Devoto de, q.e.p.d., falleció el 16-5-2026. - Su marido Enrique Dianti junto con sus hijos Edith y Enrique José agradecen a familiares y amigos el amor demostrado durante su despedida.

Avisos fúnebres
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Aviso publicado en la edición impresa

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