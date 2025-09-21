1
Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios
LA NACION
✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios BLEJER, Carlos, Z.L. DRATLER, Bernardo, Z.L. YASCULA ALALUF, Elisa, Z.L. BARTFELD, Ana, Z.L. GRÜNEBAUM de NEUMANN, Silvia, Z.L. FINKELSTEIN de SCHAJATOVICH, Juana, Z.L. BANCHIK, Teodoro, Z.L. BAL, Samuel, Z.L. ARCUSCHIN, Graciela, Z.L. FINICH, Isaac, Z.L. BIALER, Marcio, Z.L. JEDWAB, Vera, Z.L. ROTMAN de IMARA, Clara, Z.L. SCHNITMAN, Daniel, Z.L. FEIGELSON, Aaron, Z.L. LEVINSON, Ariana, Z.L. FALAZ de TUGUENTAFT, Sofía, Z.L. OSTROVSKY, Martín, Z.L. GOLDWASSER, David, Z.L. WEINTRAUB, Darío, Z.L. KAMENETZKY, Diego, Z.L. BARALIA DE de MIZRAHI, Esther, Z.L.
