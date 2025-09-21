LA NACION

Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios BLEJER, Carlos, Z.L. DRATLER, Bernardo, Z.L. YASCULA ALALUF, Elisa, Z.L. BARTFELD, Ana, Z.L. GRÜNEBAUM de NEUMANN, Silvia, Z.L. FINKELSTEIN de SCHAJATOVICH, Juana, Z.L. BANCHIK, Teodoro, Z.L. BAL, Samuel, Z.L. ARCUSCHIN, Graciela, Z.L. FINICH, Isaac, Z.L. BIALER, Marcio, Z.L. JEDWAB, Vera, Z.L. ROTMAN de IMARA, Clara, Z.L. SCHNITMAN, Daniel, Z.L. FEIGELSON, Aaron, Z.L. LEVINSON, Ariana, Z.L. FALAZ de TUGUENTAFT, Sofía, Z.L. OSTROVSKY, Martín, Z.L. GOLDWASSER, David, Z.L. WEINTRAUB, Darío, Z.L. KAMENETZKY, Diego, Z.L. BARALIA DE de MIZRAHI, Esther, Z.L.

